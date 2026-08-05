Marc-André ter Stegen: Letzte Chance Ajax Amsterdam?

Marc-André ter Stegen gewann fast alles - außer das Duell um Deutschlands Tor. Nach zwei Seuchenjahren will er es in Amsterdam noch einmal wissen.

Kommt er noch einmal zurück ins DFB-Team? Marc-André ter Stegen Quelle: ddp | Revierfoto

Kaum ein deutscher Fußballer war gleichzeitig so erfolgreich und so vom Pech verfolgt wie Marc-André ter Stegen. Trotz einer enorm erfolgreichen Karriere ist der Wechsel auf Leihbasis zu Ajax Amsterdam so etwas wie ein Neustart nach zwei Seuchenjahren.

Es passt fast zu gut, dass man das ähnlich auch über den niederländischen Rekordmeister sagen kann. Platz fünf in der vergangenen Saison in der heimischen Liga ist weit unter den Ansprüchen des erfolgsverwöhnten Klubs. Und so gilt: "Gemeinsam wollen wir Ajax wieder an die Spitze bringen", so ter Stegen bei seiner Vorstellung, wohl wissend, dass er sich auch selbst wieder an die Spitze bringen muss.

Ter Stegen: Pech trotz Erfolgen

Ter Stegen kann sich Champions-League-Sieger nennen, war sechsmal spanischer Meister und ebenso oft spanischer Pokalsieger. Dazu gewann er mit den Katalanen die (alte) Klub-WM 2015 und wurde 2019 Zweiter bei der Wahl zum Welttorhüter - alles überaus beeindruckend.

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Und trotzdem würde wohl kein Experte widersprechen, wenn ter Stegen als Pechvogel bezeichnet wird - vor allem im DFB-Dress. Das lag vor allem daran, dass mit Manuel Neuer wohl der beste Keeper aller Zeiten bei der DFB-Elf zwischen den Pfosten stand. An dem gab es natürlich kein Vorbeikommen.

So zieht sich das Pech auch ein wenig wie Kaugummi durch ter Stegens Karriere. 2014, als Deutschland Weltmeister wurde, war der damalige Gladbacher nicht nominiert.

Auf Neuers Rücktritt folgten zwei Seuchenjahre

Als Neuer 2024 zur Heim-EM aus einer enorm langen Verletzung kam, entschied sich der damalige Bundestrainer Julian Nagelsmann trotz starker Leistungen ter Stegens bei Barcelona für Neuer als deutsche Nummer eins - bereits bei den Turnieren davor fristete er ein Dasein auf der Bank.

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Und als der Münchner danach "endlich" seine DFB-Karriere beendete und der Weg frei war für ter Stegen, begann die vielleicht unangenehmste Zeit von ter Stegens Vereinskarriere. Mehrfach fiel der 34-Jährige verletzt aus, wurde im Verein erst von Wojciech Szczęsny ersetzt, dann von Joan Garcia.

Es folgte eine Schlammschlacht, an deren Ende es zum FC Girona ging - vor allem um Spielpraxis zu sammeln, damit er als deutsche Nummer eins zur WM 2026 fahren darf. Doch daraus wurde nichts - wieder eine Verletzung, die diesmal das WM-Aus bedeutete. Neuer feierte noch einmal ein Comeback - der traurige Höhepunkt einer überaus unglücklichen DFB-Karriere des Marc-André ter Stegen.

Amsterdam als letzter "Neustart"?

Der Wechsel zu Ajax Amsterdam, er könnte der letzte Versuch eines "Mini-Neustarts" seiner Karriere sein - der letzte Angriff auf einen Stammplatz im deutschen Nationaltor bei einem großen Fußballturnier. Denn bei den Niederländern wird er wohl unangefochtener Stammtorhüter sein.

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Doch unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp wird sich ter Stegen wieder neu beweisen müssen. Wäre er unter Nagelsmann bei gegebener Fitness 2026 die Nummer eins beim DFB gewesen, so sind nun andere Favoriten.

Oliver Baumann hätte sich den Platz im deutschen Tor nämlich ebenso verdient, nachdem er kurz vor der WM doch noch durch ein Neuer-Comeback verdrängt wurde.

Starker Nachwuchs im DFB-Tor

Außerdem drängen mit Noah Atubolu, Jonas Urbig und Denis Seimen extrem talentierte junge deutsche Keeper auf Spielzeit. Einfach wird es also nicht für Marc-André ter Stegen.

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Und so muss sich der gebürtige Mönchengladbacher wieder auf seine Stärken von einst berufen. Mit dem Ball am Fuß und auf der Linie zählt der 34-Jährige auch heute noch zu den Besten - das muss er nun aber mal wieder länger am Stück beweisen.

Ter Stegen: "Ich bin topfit"

"Ich bin topfit und freue mich sehr, dass ich ohne Probleme auf dem Platz stehen und spielen kann. Hoffentlich kann ich in dieser Saison jedes Spiel bestreiten", beteuerte er zumindest bei seiner Vorstellung.

Vielleicht ist Ajax Amsterdam tatsächlich die letzte große Chance. Nicht mehr, um seine Karriere zu retten - dafür war sie viel zu erfolgreich. Sondern um doch noch das zu werden, was ihm trotz aller Titel fast seine gesamte Laufbahn verwehrt blieb: die unumstrittene Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft.

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