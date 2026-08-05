Mohamed Abdilaahi wollte bei der Leichtathletik-EM nach einer Medaille greifen. Eine Fußverletzung macht dem Langstreckenläufer aber einen Strich durch die Rechnung.

Kein EM-Start für den deutschen Rekordläufer Mohamed Abdilaahi: Der Mönchengladbacher fällt für die Titelkämpfe in Birmingham verletzt aus. 05.08.2026 | 0:20 min

Medaillenhoffnung Mohamed Abdilaahi wird den deutschen Leichtathleten bei den anstehenden Europameisterschaften in Birmingham fehlen.

Wegen einer Fußverletzung hat der deutsche Rekordhalter seinen Start bei den am Montag beginnenden Titelkämpfen (Live beim ZDF im TV und im Livestream) abgesagt. Der 27-Jährige konnte deswegen zuletzt schon bei den deutschen Meisterschaften in Bochum nicht antreten.

Fußprobleme haben mich in den letzten drei Wochen ausgebremst. „ Mohamed Abdilaahi

Abdilaahi plagt sich mit Fußverletzung

"Ich habe die Fußprobleme nicht rechtzeitig in den Griff bekommen, sodass eine vernünftige Vorbereitung einfach nicht möglich war und ich jetzt schweren Herzens diese Entscheidung treffen musste", sagte der 27-Jährige in einem Beitrag auf der Webseite des Deutschen Leichtathletik-Verbandes.

Tag eins der deutschen Leichtathetik-Meisterschaften im Re-Live. 26.07.2026 | 404:54 min

Abdilaahi will die Probleme nun in Ruhe auskurieren, um möglicherweise in der Schlussphase der Saison noch Wettkämpfe absolvieren zu können.

Schwerer Schlag für deutschen Leichtathletik-Verband

Die deutsche Auswahl trifft der Ausfall des gebürtigen Mönchengladbachers hart. Schon auf den 5.000 Metern zum Auftakt am Montag galt Abdilaahi sogar als Kandidat auf den Titel.

Tag zwei der deutschen Leichtathetik-Meisterschaften im Re-Live. 25.07.2026 | 534:56 min

Seit dem vergangenen Jahr hat er Olympiasieger Dieter Baumann dessen einstige deutsche Rekorde über 3.000, 5.000 und 10.000 Meter abgenommen und auch als Sieger in der Diamond League geglänzt.

DLV-Sportvorstand: "Bitter für Mo"

Sportvorstand Jörg Bügner bedauerte daher den Ausfall: "Das ist sehr bitter für Mo und das gesamte Team. Er hat sich mit herausragenden Leistungen in dieser Saison die EM-Teilnahme mehr als verdient", sagte Bügner.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, SID