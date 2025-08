Bei der WM in Tokio (13. bis 21. September) will sich der gebürtige Mönchengladbacher in der internationalen Spitze etablieren. Zusammen mit Farken und den Hindernisläufern Karl Bebendorf und Frederik Ruppert steht Abdilaahi sinnbildlich für den Umbruch in der deutschen Laufszene, der in diesem Jahr mit rasanter Geschwindigkeit vonstattenging.