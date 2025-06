Leichtathletik-Team-EM: Bebendorf knackt Meisterschaftsrekord

Nach dem Fehlstart in die Team-EM kommt die Auswahl des Deutschen Leichtathletik-Verbands besser in Schwung. Für den Sieg des Tages sorgte Hindernisläufer Karl Bebendorf. Und auch die Werfer sorgten für weitere Glanzlichter der deutschen Leichtathleten am ersten offiziellen Wettkampftag in Madrid.