Bei der Team-EM der Leichtathleten in Madrid an diesem Wochenende will ein junges deutsches Trio den nächsten Schritt nach vorne machen.

Hammerwerfer Merlin Hummel Quelle: Imago

Merlin Hummel ist für jeden Spaß zu haben. So holte der Leichtathletik -Aufsteiger zuletzt seinen Hammer raus, um etwa beim Abriss eines Gebäudes in Bayreuth mitzuhelfen. Und auf den lustigen Internetvideos war schon zu sehen: Der Olympia-Zehnte hat in diesem Jahr ordentlich was drauf.

Bei der Team-EM in Madrid (27. bis 29. Juni) ist Hummel einer von drei Jungstars im deutschen Team, die in Zukunft für Furore sorgen könnten. Da kann "noch ordentlich was kommen", sagt Hummel, der zuletzt als erster deutscher Hammerwerfer seit 18 Jahren die magische 80-Meter-Marke geknackt hat, über sich selbst:

Es ist auf jeden Fall noch mehr Potenzial vorhanden. „ Hammerwerfer Merlin Hummel

Genau wie wohl bei Diskuswerfer Mika Sosna und Sprinterin Johanna Martin (400 m).

Hummel ist so etwas wie das Gesicht einer neuen, aufstrebenden Leichtathletik-Generation: jung, selbstbewusst und mit klaren Zielen. Hummel ist erst 23 Jahre alt, steigerte sich in dieser Saison aber bereits auf 81,23 m und ist damit die Nummer drei der Welt. Der krisengeplagten Leichtathletik tut einer wie Hummel gut.

Ich gehe jetzt mit Stolz voran - und das freut mich sehr. „ Merlin Hummel

Mihambo und Weber führen die Jungen an

Die Anführer des deutschen Teams in Madrid sind freilich andere: Weitsprung-Königin Malaika Mihambo, Kugel-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye oder 90-Meter-Speerwerfer Julian Weber. Aber im Schatten der Großen drängen neue Gesichter nach vorne. Neben Hummel sind das vor allem Sosna (22 Jahre) und Teenagerin Martin.

Bei Sosna liegt das Werfer-Gen einfach in der Familie. Die Mama war Werferin, Opa Vaclav schaffte es sogar zum Weltmeister bei den Senioren, einer der zwei kleineren Brüder ist auch Werfer. Einen "ganz großen Traum" hat sich Sosna mit seiner Olympia-Teilnahme bereits erfüllt, aber natürlich geht da noch mehr als der 21. Platz von Paris.

Sosna auf Platz neun der Weltjahresbestenliste

Denn: Das volle Potenzial entwickelt ein Diskuswerfer erst mit "etwa 27 Jahren", sagt Sosna, der bei Torsten Lönnfors trainiert, dem Coach, der Christoph Harting in Rio zum Olympiatriumph führte. Sosna ist immerhin 2022 schon U20-Vize-Weltmeister geworden und liegt mit seinen 70,05 m auf Rang neun in der Welt - als Jüngster in den Top Ten.

Die junge Sprinterin Johanna Martin, hier am 1. Juni 2025 in Dresden, will ihre rasante Entwicklung bei der Team-EM bestätigen. Quelle: Imago

Von der Weltspitze über 400 m ist Martin noch ein ganzes Stück entfernt, aber die Rostockerin hat mit ihren 19 Jahren ja auch noch jede Menge Zeit. Welches Potenzial in der Sprinterin schlummert, zeigte sie im Winter mit ihrem U20-Hallen-Europarekord. Im Freien verbesserte sich Martin in Regensburg zuletzt auf 51,66 Sekunden - damit ist sie jetzt schon fast eine Sekunde schneller als vor einem Jahr.

Hummels Ziel: Leichtathletik-WM in Tokio

Nach der Team-EM in Madrid ist die U20-EM in Tampere das große Highlight des Jahres für Martin. Sosna und Hummel sind da schon weiter und beschäftigen sich mit der WM in Japan (13. bis 21. September).

