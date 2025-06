Team-EM in Madrid: Deutschen Leichtathleten gelingt WM-Formcheck

Team-EM in Madrid : Deutsche Leichtathleten: WM-Formcheck gelingt

von Stefan Bier 29.06.2025 | 22:57 |

Die deutschen Leichtathleten schaffen bei der Team-EM in Madrid den Sprung aufs Podest. Das gibt Hoffnung im Hinblick auf die WM in Tokio in zweieinhalb Monaten.