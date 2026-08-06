Pressestimmen zum FIFA-Krisentreffen:"Infanti-No GO"
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Nach der FIFA-Krisensitzung zeigt sich die Spitze des Verbands um Gianni Infantino demonstrativ geschlossen. Internationale Medien sehen den FIFA-Boss nach dem Treffen gestärkt.
FIFA-Präsident Gianni Infantino hat nach der für ihn gelungenen Notfallsitzung des Weltverbands in Marokko ein positives Fazit gezogen.
Auf Instagram teilte der Schweizer mit: "Nach einem Tag voller konstruktiver und positiver Gespräche mit Mitgliedern der FIFA-Geschäftsleitung war es eine Freude, ein Spiel des Afrika Cups der Frauen zwischen Malawi und Sambia zu verfolgen."
Infantino auf Instagram
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Auf den Fotos war Infantino zusammen mit FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström im Al Medina Stadium von Rabat zu sehen.
Internationale Pressestimmen zum Krisentreffen der FIFA im Überblick:
England
The Times: "Infantino weigert sich zurückzutreten, entschuldigt sich jedoch in einem letzten verzweifelten Versuch, sich zu retten. Der FIFA-Präsident schwört, weiterzukämpfen, nachdem er bei einem Krisentreffen in Rabat/Marokko die Chance angeboten hatte, das WM-Finale 2030 auszurichten, um Unterstützung zu gewinnen."
The Sun: "Infanti-No GO. Unglaublicherweise wird der 56-Jährige von den FIFA-Führungskräften dabei unterstützt, sein Amt weiter auszuüben."
Daily Mail: "Der schamlose Gianni Infantino hat die volle Unterstützung der FIFA-Führungsspitze erhalten - und wird voraussichtlich im Amt bleiben, nachdem er Führungskräfte zu Krisengesprächen nach Marokko einberufen hatte."
Italien
Gazzetta dello Sport: "Infantino unter Beschuss, aber bleibt im Amt"
Norwegen
NRK: "Ein unter starkem Druck stehender FIFA-Präsident verließ gestern die Krisensitzung in Marokko mit einer Entschuldigung. Doch er will nicht zurücktreten."
Österreich
Krone: "Nach einer Notfallsitzung in der marokkanischen Hauptstadt Rabat hat das Führungsteam der FIFA Gianni Infantino die volle Unterstützung ausgesprochen. Anstatt eines Rücktritts warten also neue Grabenkämpfe. Denn der Widerstand innerhalb der Verbände wird nicht weniger."
Spanien
AS: "Die FIFA gibt Fehler zu und bittet um Verzeihung. Gleichzeitig gibt es Unterstützung für Infantino."
Marca: "Die FIFA räumt Fehler bei ihrem Vorschlag zur Privatisierung der Weltmeisterschaft ein und wird keine weiteren Angriffe dulden."
USA
The Athletic/New York Times: "Infantino erhält nach Krisensitzung volle Unterstützung von der FIFA-Führung."
ESPN: "Infantino entschuldigt sich für Fehler, erhält aber die volle Unterstützung der FIFA-Führung."
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Quelle: SID, dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF am 05.08.2026 in der "heuteXpress"-Sendung ab 07:00 Uhr.