Wellbrock krönt schwierige Saison: "Trotzdem geschafft"

Viele Krankheitspausen und zähe Trainingseinheiten. Das war bisher die Saison von Schwimmer Florian Wellbrock. Bei der EM in Paris holt er trotzdem schon zwei Goldmedaillen.

Florian Wellbrock hat es geschafft: Der Schwimmer gewann im Freiwasser über 5 und 10 km Gold. „Obwohl die Zeichen schwierig standen, hab ich es trotzdem geschafft“, erzählt der 28-Jährige. 06.08.2026 | 4:04 min

Zäh war sie die, Vorbereitung von Florian Wellbrock auf die Europameisterschaften in Paris. Trotzdem gelingen dem 28-Jährigen wieder große Erfolge: Zwei Rennen, zwei Goldmedaillen. Über fünf und zehn Kilometer schwimmt er zum Titel.

Der Europameister-Titel im Freiwasser fehlte dem mehrfachen Weltmeister und Olympiasieger von Tokio 2020 noch in seiner Sammlung. Gerechnet hatte er mit diesem Erfolg in Paris jedoch nicht.

Zweites Rennen, zweite Goldmedaille für Florian Wellbrock. Nach dem EM-Sieg über die 10 Kilometer triumphiert der Freiwasserschwimmer auch über die 5 Kilometer. 05.08.2026 | 1:26 min

Wellbrock: "Ich hatte keine Chance"

Das ausgegebene Ziel war vielmehr eine Top Ten Platzierung. Denn über die Saison habe er sich mehrfach "müde und schwach" gefühlt, so Wellbrock im ZDF Morgenmagazin. Im Training schloss er sich teilweise den Frauen an. "Ich hatte keine Chance gegen die Jungs", meint der 28-Jährige. Um nicht alleine schwimmen zu müssen, habe er sich dann lieber den Frauen angeschlossen.

Für ihn sei das der "gesündere Weg zum Erfolg" gewesen. So habe er mehr auf sich und seinen Körper gehört.

05.08.2026 | 9:43 min

Chance auf weitere Medaillen

In zwei weiteren Rennen wird Wellbrock in Paris noch an den Start gehen. Im Knock-Out-Sprint und in der 4x1,5km Mixed-Staffel gibt es weitere Möglichkeiten für (Gold-)Medaillen. Hier gelte es aber erstmal den Ball flach zu halten. Für Wellbrock steht zunächst die Regeneration im Vordergrund.

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