Das deutsche Wassersprung-Team bleibt bei der EM in Paris erfolgreich. Pauline Pfeif und Ole Rösler gewannen Silber vom Zehn-Meter-Turm.

Gewannen Silber vom Zehn-Meter-Turm: Die deutschen Wasserspringer Ole Rösler und Pauline Pfeif. Quelle: dpa

Vizeweltmeisterin Pauline Pfeif hat bei der Schwimm-EM in Paris ihre dritte Silbermedaille gewonnen und den deutschen Wasserspringern das insgesamt sechste Edelmetall beschert. Gemeinsam mit dem Rostocker Ole Rösler sprang die Berlinerin im gemischten Synchronfinale vom Turm im Centre Aquatique Olympique mit 317,76 Punkten auf Platz zwei.

Gold geht an die Ukraine

Gold schnappten sich Ksenija Bailo und Oleksij Sereda aus der Ukraine (323,16). Bronze ging an die Spanier Jorge Rodriguez Ledesma und Ana Carvajal San Miguel (297,48).

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Zuvor hatte Pfeif bereits Silber im Einzel und im Synchronspringen mit Elena Wassen geholt. Mit dem dritten Sprung schob sich das deutsche Duo am Mittwoch auf den zweiten Rang vor, zwischen Platz eins und drei lagen zu diesem Zeitpunkt nur 1,80 Punkte.

Pfeif und Rösler souverän

Mit dem gehockten Dreieinhalb-Vorwärtssalto im vierten Durchgang behaupteten Pfeif und Rösler diese Position und ließen auch im fünften nichts mehr anbrennen.

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Gold hatten Lou Massenberg und Jonathan Schauer (3-Meter-Synchron) sowie Moritz Wesemann (1-Meter-Brett) gewonnen. Zu Bronze waren außerdem Lena Hentschel und Luis Avila Sanchez im Mixed-Synchron vom 3-Meter-Brett gesprungen. Am späteren Abend geht Wesemann als Vorkampfbester mit Goldambitionen ins Finale vom 3-Meter-Brett.

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Quelle: SID