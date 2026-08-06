Zverev nach Ausscheiden: "Schlechtestes Spiel der Saison"

Aus beim Masters in Montreal:Zverev: "Schlechtestes Spiel der Saison"
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Überraschend früh ist Alexander Zverev beim Masters-1000-Turnier in Montreal gescheitert. Der Dritte der Weltrangliste unterlag dem Niederländer Tallon Griekspoor.
Eigentlich wollte sich Alexander Zverev beim Masters-1000-Turnier in Montreal für die US Open warmspielen. Diese beginnen am 30. August in New York. Doch daraus wurde nichts. Überraschend unterlag der Hamburger dem Niederländer Tallon Griekspoor in der zweiten Runde mit 7:6 (7:3), 2:6, 4:6.
Zverev findet deutliche Worte
Nach dem unerwarteten Scheitern zum Auftakt seiner Hartplatzsaison ging Zverev hart mit sich selbst ins Gericht. Er hätte zwar zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung auf die US-Open noch keine wirklich gute Leistung erwartet, sagte der 29-Jährige nach der Dreisatz-Niederlage, "ich hatte aber auch nicht erwartet, so schlecht zu spielen, um ehrlich zu sein."
Die Partie in der zweiten Runde sei "wahrscheinlich das schlechteste Spiel der Saison" gewesen, führte Zverev weiter aus, richtete den Blick aber mit dem Selbstvertrauen durch seinen French-Open-Titel und den Finaleinzug in Wimbledon schnell wieder nach vorne.
"Tennis hat nun mal seine Höhen und Tiefen. Ich bin sehr zufrieden damit, wie die letzten Monate gelaufen sind. Jetzt geht es darum, wieder zu dieser Form zurückzufinden", sagte der Hamburger, der in der ersten Runde ein Freilos gehabt hatte.
Rückschlag in der Vorbereitung
Auf die wichtige Matchpraxis auf Topniveau muss Zverev nun allerdings kurzfristig verzichten. In Abwesenheit von Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und dem Weltranglistenvierten Félix Auger-Aliassime war er eigentlich als hoher Favorit in das Masters-Turnier in Kanada gestartet.
"Um in Topform zu sein, müssen manche Spieler mehr Runden spielen, andere hingegen weniger", hatte er vor Turnierbeginn gesagt. "Ich gehöre definitiv zu denen, die den Wettkampf brauchen, und deshalb spiele ich."
Nächster Start für Zverev in Cincinnati
Im Vorfeld der US Open, wo Zverev auf Hartplatz seinen zweiten Grand-Slam-Titel gewinnen will, steht noch das Masters in Cincinnati (ab 15. August) an. Dort soll es für Zverev wieder besser laufen.
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Quelle: dpa, SID
Über dieses Thema berichtete das ZDF am 06.08.2026 ab 05:30 Uhr im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF.
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