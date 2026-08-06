Vom Bierbrauer aus Mönchengladbach zur Fitness-Ikone: Der deutsche Joseph Pilates erfindet in Gefangenschaft eine Trainingsmethode, die heute Millionen Menschen begeistert.

Pilates beginnt als Gefängnis-Workout im Ersten Weltkrieg. Joseph Pilates entwickelt daraus eine Methode, die vom Überlebenskampf zum weltweiten Fitness-Phänomen wird. 06.08.2026 | 9:17 min

Was haben Cristiano Ronaldo, Jennifer Aniston, Harry Kane, Madonna, LeBron James und Kendall Jenner gemeinsam? Sie alle schwören auf Pilates, ein Training, das mittlerweile weltweit als Inbegriff von Fitness, Körperkontrolle und einem gesunden Lebensstil gilt.

Was viele jedoch nicht wissen: Hinter dem Hype, der heute vor allem mit Hollywood und der amerikanischen Fitnessszene verbunden wird, steckt ein Deutscher - Joseph Hubertus Pilates aus Mönchengladbach.

Pilates wurde im Gefängnis erfunden

Als Sohn eines erfolgreichen Turners entwickelt Joseph Hubertus Pilates schon früh ein großes Interesse an Körperkultur. Nach einer Lehre zum Bierbrauer wandert er 1912 nach England aus. Dort verdient er seinen Lebensunterhalt als professioneller Boxer, Zirkusartist und Lehrer für Selbstverteidigung an Polizeischulen. Unter anderem trainiert er Beamte von Scotland Yard.

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Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs ändert sich sein Leben schlagartig. Von der britischen Regierung als "feindlicher Ausländer" eingestuft, wird Pilates in das Internierungslager Knockaloe auf der Isle of Man gebracht. Dort beschäftigt er sich intensiv mit einem ganzheitlichen Körpertraining. Er beobachtet Tiere, entwickelt erste eigene Übungen und erprobt sie gemeinsam mit seinen Mitgefangenen. Sein Trainingskonzept nennt er "Contrology", also die Idee, Körper und Bewegungen bewusst zu kontrollieren.

Pilates eröffnet sein erstes Studio in Manhatten

Im März 1919 wird Pilates aus dem Internierungslager entlassen. Zurück in Deutschland eröffnet er in Gelsenkirchen eine Boxschule. Später unterrichtet er bei der Ordnungspolizei in Hamburg Selbstverteidigung. Im August 1924 reicht er einen Patentantrag für ein sogenanntes "Körperübungsgerät" ein - den Vorläufer des heutigen Reformers.

Das von Joseph Pilates erfundene Gerät "Reformer" besteht aus einem speziellen Brett mit einem beweglichen Schlitten, Seilzügen und Federn. Quelle: IMAGO / Pond5 Images

Zwei Jahre später wandert er in die Vereinigten Staaten aus. Auf der Überfahrt lernt er Clara Zeuner kennen. Gemeinsam eröffnen sie ein Studio in Manhattan. Dort entwickelt Pilates seine Trainingsmethode kontinuierlich weiter.

Trotz prominenter Gäste und Medien-Rummel kein Durchbruch

Der renommierte Boxjournalist Nat Fleischer vermittelt ihm seine ersten Klienten. Schon bald finden auch prominente Künstler den Weg ins Studio von Pilates, darunter die Tänzerin Ruth St. Denis, die Choreografin Hanya Holm und der Mitbegründer des New York City Ballet, George Balanchine.

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In den 1950er-Jahren wächst das Interesse der Medien an Joseph Pilates und seiner Methode. Ausführliche Porträts und Berichte erscheinen unter anderem im "Dance Magazine", in "Sports Illustrated", der "New York Times", dem "Miami Herald", der "Washington Post" und der "New York Herald Tribune". Der erhoffte Durchbruch bei einem breiten Publikum bleibt jedoch zunächst aus.

Pilates-Hype startet erst nach dem Tod des Erfinders

1966 gibt er sein Wissen erstmals offiziell weiter: Lolita San Miguel und Kathy Grant werden von Joseph Pilates zu Lehrerinnen seiner Methode ausgebildet. Sie sind die einzigen Personen, die jemals von ihm persönlich zertifiziert wurden. Ein Jahr später stirbt Joseph Pilates in New York. Seine Lebensgefährtin Clara Pilates und seine Schülerin Romana Kryzanowska führen das Studio weiter.

Den weltweiten Erfolg seiner Methode erlebt Joseph Pilates nicht mehr. Erst Ende der 1990er-Jahre löst Pilates einen internationalen Boom aus - auch, weil Prominente wie Madonna, Oprah Winfrey und in Deutschland Barbara Becker öffentlich von ihren Erfahrungen mit der Trainingsmethode berichten. Der Name wird zum Programm. Der Mensch hinter der Methode bleibt dagegen bis heute weitgehend unbekannt.

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