Zweite Bundesliga : Wolfsburg geht als Favorit in die neue Saison

von Svenja Bergerhoff 06.08.2026 | 17:23 |

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga muss das Saisonziel für den VfL Wolfsburg der Wiederaufstieg sein. Mehr als 20 Millionen hat der Klub für Neuzugänge ausgegeben.