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Zweite Bundesliga: Wolfsburg geht als Favorit in die neue Saison

Zweite Bundesliga:Wolfsburg geht als Favorit in die neue Saison

von Svenja Bergerhoff

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Spieler und Trainer Tobias Strobl beim Trainingsauftakt des VfL Wolfsburg

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga muss das Saisonziel für den VfL Wolfsburg der Wiederaufstieg sein. Mehr als 20 Millionen hat der Klub für Neuzugänge ausgegeben.

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