Zweite Bundesliga:Wolfsburg geht als Favorit in die neue Saison
von Svenja Bergerhoff
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Nach dem Abstieg aus der Bundesliga muss das Saisonziel für den VfL Wolfsburg der Wiederaufstieg sein. Mehr als 20 Millionen hat der Klub für Neuzugänge ausgegeben.
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