EM: Drei Medaillen für deutsche Wasserspringer zum Abschluss

Silber und zweimal Bronze: Die deutschen Wasserspringer feiern mit drei Medaillen einen erfolgreichen Abschluss ihrer Titelkämpfe bei der EM in Paris.

Jaden Eikermann gewinnt Silber vom Turm. Quelle: AFP

Jaden Eikermann hat zum Abschluss der EM-Wettbewerbe der Wasserspringer in Paris die Silbermedaille im Turmspringen gewonnen. Der 21-Jährige musste sich im Einzelfinale mit 513,05 Punkten nur dem unter neutraler Flagge startenden Russen Ruslan Ternowoi geschlagen geben (524,20). Bronze sicherte sich der zweite deutsche Springer Ole Rösler (480,75).

Zuvor hatten bereits Lena Hentschel und Jette Müller EM-Bronze im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett gewonnen. In der Bilanz des Teams von Bundestrainer Christoph Bohm stehen damit nun zehn Medaillen: dreimal Gold, viermal Silber und dreimal Bronze. "Wir sind absolut zufrieden", bilanzierte Bohm im ZDF-Interview.

06.08.2026 | 6:20 min

Hentschel: "Einer der wildesten Wettkämpfe"

Nach starkem Start verpatzte Rösler seinen zweiten Sprung, auch Eikermann fiel zurück. Doch die beiden steigerten sich, und die Konkurrenten erlaubten sich Fehler, nach dem vierten Durchgang lag Eikermann auf Rang zwei, Rösler auf Platz vier. Am Ende gelang beiden der Sprung auf das Podium.

Einen ungewöhnlichen Wettkampf erlebten zuvor Hentschel und Müller, die sich über Bronze freuten. "Ich glaube, es war einer der wildesten Wettkämpfe, den ich je in meinem Leben hatte", sagte Hentschel. "Ich war einfach unglaublich froh, dass nach diesem Wettkampf die Drei bei uns stand", sagte Hentschel im ZDF-Interview.

06.08.2026 | 1:50 min

Bitterer Wettkampf für britisches Duo

Nach den beiden Pflichtsprüngen führte das deutsche Duo das kleine Feld mit nur sechs Nationen an. Dann zogen die Italienerinnen Chiara Pellacani und Elisa Pizzini aber vorbei, den vierten Sprung verpatzten Hentschel und Müller. Gold ging an die Italienerinnen (308,07) vor den ukrainischen Titelverteidigerinnen Xenia Botschek und Diana Karnafel (278,40).

Die beiden britischen Goldfavoritinnen Yasmin Harper und Scarlett Mew Jensen erlebten einen bitteren Wettkampf. Die Bronzegewinnerinnen der Olympischen Spiele 2024 verpatzten ihre ersten beiden Sprünge komplett und traten dann nicht mehr an. Mit einer Brettberührung leisteten sich auch die unter neutraler Flagge startenden Russinnen Nadeschda Trifonowa und Ulijana Kliujewa einen ungewohnten Fehler.

Es sei eine “unglaublich tolle Teamleistung” gewesen, so Lena Hentschel nach Bronze im Mixed-Synchronspringen vom 3‑Meter-Brett bei der Schwimm-EM. 03.08.2026 | 3:42 min

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Quelle: dpa, SID, ZDF