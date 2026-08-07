Schwimm-EM:Wellbrock verpasst dritte Medaille
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Beim Knockout Sprint wird Schwimmer Florian Wellbrock in Paris nur Siebter. Neuer Europameister ist David Betlehem aus Ungarn.
Drei Deutsche schafften es ins Finale des Knockout Sprints bei der Europameisterschaft in Paris. Florian Wellbrock, Johannes Liebmann und Oliver Klemet waren auf der letzten Strecke über 500 Meter dann aber chancenlos. Am Ende kommt das deutsche Trio auf den Plätzen Sieben, Acht und Neun ins Ziel.
"Natürlich ist das etwas anders als erhofft gelaufen", sagte Wellbrock: "Wenn man sich souverän für das Finale qualifiziert und die letzten beiden Wettkampftage so performt hat, hatte ich mir schon ein bisschen mehr erhofft." Hinten raus habe es aber "nicht ganz gereicht".
Gold für David Betlehem
Den Europameister-Titel sichert sich David Betlehem aus Ungarn, der schon über fünf und zehn Kilometer die Silber-Medaille holte. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die beiden Franzosen Marc-Antoine Olivier und Logan Fontaine.
Die Freiwasserrennen am Freitag konnten wie geplant stattfinden, nachdem tags zuvor das Training wegen eines Ölfilms auf dem Wasser flussaufwärts abgesagt worden war. Bei weiteren Untersuchungen wurden die Grenzwerte nicht überschritten, nach einer letzten visuellen Kontrolle am frühen Morgen wurde die Strecke in einem Nebenarm der Seine unweit des Eiffelturms freigegeben.
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Quelle: sid, dpa
Das ZDF berichtete zu diesem Thema unter anderem im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF am 7. August 2026 ab 05:30 Uhr.
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