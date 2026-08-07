Verweigerter Dopingtest:NADA will Vierjahressperre für Sprinter Ansah
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Owen Ansah droht eine mehrjährige Zwangspause: Nach einem verweigerten Dopingtest fordert die NADA eine vierjährige Sperre für den deutschen 100-m-Rekordhalter.
Nach einem verweigerten Dopingtest fordert die Nationale Anti Doping Agentur eine vierjährige Sperre für den deutschen 100-m-Rekordhalter Owen Ansah. Diesen Sanktionsvorschlag teilte die NADA am Freitag mit. Wird er akzeptiert, reduziert sich die Dauer automatisch auf drei Jahre.
Ansah hatte einem NADA-Kontrolleur Anfang Juli die Abgabe einer Dopingprobe verweigert. Die NADA leitete daraufhin ein Verfahren wegen eines möglichen Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen ein.
Anwalt: Vorschlag nicht akzeptabel
Ansah werde den Vorschlag "nicht akzeptieren", teilte Rainer Tarek Cherkeh, Anwalt des Leichtathleten vom Hamburger SV, in einer Stellungnahme mit: "Er fokussiert sich nun auf die anstehende Leichtathletik-EM."
Cherkeh wehrt sich gegen die Darstellung. "Unser Mandant Owen Ansah hat sich zu keinem Zeitpunkt geweigert, eine Dopingkontrolle durchzuführen", hieß es in der Reaktion des Anwalts.
Ansah wird bei EM in Birmingham starten
Auch der Deutsche Leichtathletik Verband reagierte. "Es bleibt dabei: Der DLV hat die Organisation und Durchführung von Dopingkontrollen sowie das Ergebnismanagement und Disziplinarverfahren an die NADA abgegeben.
Wir stehen gleichzeitig weiter an der Seite unseres Athleten", sagte Jörg Bügner, Vorstand Leistungssport. Ansah werde "bei der EM wie geplant über 100 Meter und 200 Meter an den Start gehen", aber nicht an den Staffel-Wettbewerben teilnehmen.
Sperre beginnt erst mit Verurteilung durch NADA
Ansah (25), der im Juni die deutsche 100-m-Bestmarke auf 9,98 Sekunden verbessert hatte, wurde von der NADA wenige Tage vor Beginn der EM in Birmingham (10. bis 16. August) nicht vorläufig suspendiert.
Die Sperre beginnt laut Mitteilung "erst mit dem Tag der entsprechenden finalen Entscheidung der NADA oder eines Disziplinarorgans oder mit dem Tag, an welchem die vorgeschlagene Sperre akzeptiert wurde".
Auch Ansahs Wettkampfergebnisse stehen zur Debatte
Zudem sollen alle Wettkampfergebnisse Ansahs, der zuletzt in Wattenscheid zum DM-Titel gesprintet war, im Zeitraum vom Verstoß (9. Juli) bis zum Beginn einer vorläufigen Suspendierung oder Sperre annulliert werden.
Ansah hat hat 20 Tage Zeit, die Feststellungen der NADA zu akzeptieren oder die Einleitung eines Disziplinarverfahrens beim Deutschen Sportschiedsgericht (DIS) zu verlangen.
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Quelle: sid
Über dieses Thema berichtete das ZDF in mehreren Sendungen, unter anderem im kompakt zu den Finals 2026 am 26.07.2026 ab 18:16 Uhr.
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