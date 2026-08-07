Owen Ansah droht eine mehrjährige Zwangspause: Nach einem verweigerten Dopingtest fordert die NADA eine vierjährige Sperre für den deutschen 100-m-Rekordhalter.

Owen Ansah droht eine mehrjährige Zwangspause. Quelle: 26-3684311

Nach einem verweigerten Dopingtest fordert die Nationale Anti Doping Agentur eine vierjährige Sperre für den deutschen 100-m-Rekordhalter Owen Ansah. Diesen Sanktionsvorschlag teilte die NADA am Freitag mit. Wird er akzeptiert, reduziert sich die Dauer automatisch auf drei Jahre.

Ansah hatte einem NADA-Kontrolleur Anfang Juli die Abgabe einer Dopingprobe verweigert. Die NADA leitete daraufhin ein Verfahren wegen eines möglichen Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen ein.

Die neue ZDF-Leichtathletik-Expertin Lisa Mayer äußert sich zum Fall Owen Ansah. Der Sprintstar selbst spricht über sein Siegrennen bei den Deutschen Meisterschaften. 25.07.2026 | 2:53 min

Anwalt: Vorschlag nicht akzeptabel

Ansah werde den Vorschlag "nicht akzeptieren", teilte Rainer Tarek Cherkeh, Anwalt des Leichtathleten vom Hamburger SV, in einer Stellungnahme mit: "Er fokussiert sich nun auf die anstehende Leichtathletik-EM."

Cherkeh wehrt sich gegen die Darstellung. "Unser Mandant Owen Ansah hat sich zu keinem Zeitpunkt geweigert, eine Dopingkontrolle durchzuführen", hieß es in der Reaktion des Anwalts.

Er hat zu keinem Zeitpunkt die Abgabe einer Probe abgelehnt. Owen Ansah hat zu keinem Zeitpunkt gesagt oder den Eindruck erweckt, dass er eine Dopingkontrolle nicht durchführen wolle. „ Rainer Tarek Cherkeh, Anwalt des Leichtathleten vom Hamburger SV

Ansah wird bei EM in Birmingham starten

Auch der Deutsche Leichtathletik Verband reagierte. "Es bleibt dabei: Der DLV hat die Organisation und Durchführung von Dopingkontrollen sowie das Ergebnismanagement und Disziplinarverfahren an die NADA abgegeben.

Wir stehen gleichzeitig weiter an der Seite unseres Athleten", sagte Jörg Bügner, Vorstand Leistungssport. Ansah werde "bei der EM wie geplant über 100 Meter und 200 Meter an den Start gehen", aber nicht an den Staffel-Wettbewerben teilnehmen.

Deutschlands Sprintstar Owen Ansah läuft bei der Deutschen Meisterschaft zum Titel. Über seinem Rennen schwebt der Wirbel um seinen nicht abgegeben Doping-Test. 25.07.2026 | 7:30 min

Sperre beginnt erst mit Verurteilung durch NADA

Ansah (25), der im Juni die deutsche 100-m-Bestmarke auf 9,98 Sekunden verbessert hatte, wurde von der NADA wenige Tage vor Beginn der EM in Birmingham (10. bis 16. August) nicht vorläufig suspendiert.

Die Sperre beginnt laut Mitteilung "erst mit dem Tag der entsprechenden finalen Entscheidung der NADA oder eines Disziplinarorgans oder mit dem Tag, an welchem die vorgeschlagene Sperre akzeptiert wurde".

Auch Ansahs Wettkampfergebnisse stehen zur Debatte

Zudem sollen alle Wettkampfergebnisse Ansahs, der zuletzt in Wattenscheid zum DM-Titel gesprintet war, im Zeitraum vom Verstoß (9. Juli) bis zum Beginn einer vorläufigen Suspendierung oder Sperre annulliert werden.

Ansah hat hat 20 Tage Zeit, die Feststellungen der NADA zu akzeptieren oder die Einleitung eines Disziplinarverfahrens beim Deutschen Sportschiedsgericht (DIS) zu verlangen.

Eine Zeit für die Ewigkeit: Owen Ansah ist als erster Deutscher überhaupt die 100 Meter in unter 10 Sekunden gelaufen. Die Doku begleitet ihn auf dem Weg zur Leichtathletik-WM 2025 in Tokio. 11.09.2025 | 43:25 min

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Quelle: sid