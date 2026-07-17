Sprinter darf bei Finals starten:NADA ermittelt gegen Ansah
Gegen Owen Ansah läuft ein Verfahren der Nationalen Anti Doping Agentur. Der deutsche Sprinter darf aber weiterhin laufen und wird bei den Finals an den Start gehen.
Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) hat gegen den deutschen 100-m-Rekordhalter Owen Ansah ein Verfahren wegen eines "möglichen Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen" eingeleitet.
Wie die NADA mitteilte, wird Ansah, der Anfang Juni seine eigene nationale Bestmarke um ein Hundertstel auf 9,98 Sekunden gedrückt hatte, die Verweigerung einer Dopingkontrolle vorgeworfen. Ansah ist nach Angaben der NADA im Einklang mit dem Anti-Doping-Regelwerk aber derzeit nicht vorläufig suspendiert.
Sprinter Ansah äußert sich zu dem Vorgang
Ansah muss als Mitglied des Testpools für jeden Tag im Voraus angeben, wo er eine Stunde lang für eine Dopingprobe anzutreffen ist. In einer Stellungnahme des Deutschen Leichtathletik-Verbandes berichtete der Sprinter, er sei in der vergangenen Woche als Nachrücker ganz kurzfristig in das Starterfeld für das Diamond-League-Rennen in Monaco gerutscht.
Am Donnerstag habe er gegen 14.30 Uhr gerade Richtung Flughafen aufbrechen wollen, als ein Kontrolleur außerhalb seines Proben-Zeitfensters geklingelt und um die Abgabe einer Dopingprobe gebeten habe.
"Es wurde nicht angeboten, dass der Kontrolleur mit zum Flughafen fährt, damit ich dort die Probe abgeben kann. Zudem wurden keinerlei Konsequenzen aufgezeigt. Der Kontrolleur wünschte mir noch viel Glück in Monaco", so Ansah weiter.
"Ich werde alles dafür tun, um den Sachverhalt aufzuklären", versprach Ansah. DLV-Vorstand Jörg Bügner betonte, der DLV unterstütze die Arbeit der Nada vollumfänglich und stehe mit Ansah in engem Austausch.
Ansah darf bei den Finals 2026 starten
Der 25-Jährige war am Freitag vergangener Woche beim Diamond-League-Meeting in Monte Carlo in 10,01 Sekunden eine weitere Top-Zeit gelaufen, mit der er seine Leistung vom Rekordlauf am 6. Juni in Regensburg bestätigte.
Damals sagte Ansah, die EM in Birmingham (10. bis 16. August) sei "das große Ziel" für ihn. In der europäischen Jahresbestenliste belegt der für den Hamburger SV startende Ansah derzeit den zweiten Platz hinter Tokio-Olympiasieger Marcell Jacobs (Italien/9,96).
Am 25./26. Juli stehen in Bochum-Wattenscheid die Deutschen Meisterschaften auf dem Programm. Stand jetzt darf Ansah starten.
Vom 23. bis zum 26. Juli 2026 werden bei den "Finals 2026" 143 deutsche Meistertitel in 24 Sportarten an zehn Austragungsorten vergeben. Das ZDF ist live dabei.
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