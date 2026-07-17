Volleyball: Die außergewöhnliche Karriere von Tobias Krick

Volleyball-Nationalspieler Tobias Krick verdient mit Social Media mehr als mit seinem Sport. Nach einer langen Vereins-Pause hat er wieder Lust - und ein großes Ziel.

Tobias Krick Quelle: imago

Tobias Krick ist 27 Jahre alt, stolze 2,13 Meter groß, einer der besten Blockspieler der Welt und spielt gerade bei der Nations League im Volleyball in Belgrad für Deutschland. Trotzdem war der wohl außergewöhnlichste Volleyballer Deutschlands im vergangenen Jahr über sieben Monate ohne Verein - obwohl es lukrative Angebote gab.

"Ich hatte einfach keine Lust, Volleyball zu spielen", sagt Krick ehrlich. Zumindest hatte der Riese mit der Schuhgröße 51,5 keinen Bock auf Vereinsvolleyball. Er wollte eine längere Pause, sich treiben lassen, mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

Krick ist ein Social-Media-Gigant

Dass er sich diesen Luxus einer Auszeit nach dem Double mit dem deutschen Krösus Berlin Recycling Volleys leisten konnte, hängt vor allem damit zusammen, dass er auf Social Media ein wahrer Gigant ist. Krick hat stolze 5,6 Millionen Follower bei TikTok und 1,3 Millionen bei Insta. Auch bei Facebook (70.000) und Youtube (17.000) ist er einer der prominentesten Volleyballer-Influencer weltweit.

Tobias Krick war im Juni 2025 Gast im aktuellen sportstudio. Mit seinen Social-Media-Videos erreicht der Volleyball-Nationalspieler Millionen. 07.06.2025 | 14:22 min

Das alles bedeutet, dass er mit seinen Beiträgen im Netz mehr verdienen kann als in seinem Hauptjob als Volleyballer. In guten Jahren wohl einen sechsstelligen Betrag über Klicks und Werbeverträge. Das reicht auch ohne den Sport zu einem entspannten Leben, auch wenn er über die sozialen Medien "längst nicht so viel verdient, wie viele denken".

Seit Anfang des Jahres zurück auf dem Volleyball-Feld

Er ist Anfang dieses Jahres trotzdem wieder in den Vereinsvolleyball zurückgekehrt. In Kalamata im schönen Griechenland, auch wenn er lieber in Japan oder Brasilien gespielt hätte. Das Comeback hatte vor allem einen Grund: Tobias Krick wollte wieder fit werden für seine große Liebe, die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft.

Es macht mir viel mehr Spaß, für mein Land zu spielen. Auch wenn man da fast nix verdient „ Tobias Krick, Volleyball-Nationalspieler

Dass es bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei einigen Spielern Diskussionen gab, ob sie richtig Lust auf die WM hatten, kann Tobias Krick überhaupt nicht nachvollziehen. Für ihn ist es eine Ehre, auf höchstem Niveau für Deutschland zu spielen.

Die Volleyball-Nations-League der Männer: Deutschland spielt in Belgrad gegen Slowenien - die Partie im Re-Live. Kommentator: Dirk Berscheidt. 15.07.2026 | 132:50 min

Tobias Krick: Quälen für das Volleyball-Comeback

Deshalb quälte sich Krick in Kalamata ab Januar ziemlich beim Neustart. Vor allem Beine und Schultern schmerzten beim Training, weil er in seiner Volleyball-Pause nur Krafttraining absolviert hatte. "Das Springen hat erstmal weh getan", erzählt er. Doch Tobias Krick kam in dem "bezahlten Urlaub" in traumhafter Umgebung und einem schönen Hotel wieder in Form.

Bei der laufenden Volleyball-Nations-League ist er wieder fester Stammspieler im deutschen Nationalteam. Seine Mitspieler und der neue Bundestrainer Massimo Botti nahmen seine zwischenzeitliche Volleyball-Auszeit gelassen: "Sie wissen ja, wie ich drauf bin und dass meine Prio auf der Nationalmannschaft liegt."

Traum von Olympia 2028 in Los Angeles

Das hängt vor allem damit zusammen, dass Krick noch einen großen sportlichen Traum hat. Nachdem das deutsche Team bei den Olympischen Spielen 2024 im Viertelfinale unglücklich nach 2:0-Führung am späteren Olympiasieger Frankreich scheiterte, soll es in zwei Jahren in Los Angeles die Revanche geben.

"Das ist die große Motivation von allen in der Gruppe. Wir wollen es noch einmal zu Olympia schaffen und dort richtig gut performen", sagt Krick. Sogar Team-Superstar Georg Grozer, der dann stolze 43 wäre, hat sich für dieses Ziel committet.

Spielplan für das letzte Vorrundenwochenende der VNL

18. Juli, 20:00 Uhr - Serbien vs. Deutschland (ZDF-Livestream)

19. Juli, 16:30 Uhr - Ukraine vs. Deutschland (ZDF-Livestream) Diese Spieler stehen im deutschen Nations-League-Kader Nummer // Name // Position

17 // Jan Zimmermann // Zuspiel

24 // Eric Burggräf // Zuspiel

2 // Leonard Graven // Libero

15 // Simon Kohn // Außenangriff

22 // Tobias Brand // Außenangriff

66 // Erik Röhrs // Außenangriff

16 // Tim Peter // Außenangriff

32 // Theo Mohwinkel // Außenangriff

5 // Moritz Reichert // Außenangriff

31 // Yann Böhme // Diagonalangriff

33 // Simon Torwie // Mittelblock

21 // Tobias Krick // Mittelblock

18 // Florian Krage-Brewitz // Mittelblock

12 // Anton Brehme // Mittelblock

Punkte sammeln in der Nations League und bei der EM

Allein die Qualifikation für Los Angeles wird jedoch eine schwere Aufgabe. Es gilt, wie jetzt bei der Nations League oder im September bei der Europameisterschaft, in jedem Spiel Erfahrungen und Weltranglisten-Punkte zu sammeln. "Wir müssen uns alle zusammenreißen und nochmal angreifen", fordert Krick.

Sport : Volleyball Ausgewählte Livestreams und Highlights zur Volleyball-Nations-League der Frauen und Männer.

Natürlich nimmt er seine große Social-Media-Community auf dem Weg dahin mit. Vermutlich würde sein Geschäftsmodell auch ohne Volleyball funktionieren, aber die Liebe zu seinem Sport und der deutschen Nationalmannschaft ist einfach zu groß: "Volleyball ist einfach ein cooler Sport und das will ich stolz zeigen. Auch als Vorbild für die Kids."

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