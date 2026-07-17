Newsletter zur Fußball-WM:Das ist bei der WM passiert und das steht heute an
Ein deutscher Schiedsrichter im Finale und "Code Red" wegen schlechter Luftqualität. Auch auf der Zielgerade der Fußball-WM bleibt es interessant. Alles Wichtige aus der WM-Nacht.
Guten Morgen liebe Fußball-Fans,
obwohl am Donnerstag kein Spiel stattfand, gab es erneut genügend Gesprächsstoff rund um die WM. Es wurde heftig über Provokationen der Argentinier nach dem Finaleinzug diskutiert - und in New York, unweit des WM-Finalstadions, herrscht "Code Red" wegen schlechter Luftqualität. Alles Wichtige zur WM-Nacht erfahren Sie in dieser Ausgabe des Newsletters.
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Schlagzeilen des Tages
Deutschland steht im WM-Finale! Na ja, irgendwie ...
Wie schon am Donnerstag rollt der Ball auch am heutigen Freitag bei der WM nicht. Die gute Nachricht: Das Finale zwischen Spanien und Argentinien, das am Sonntag um 21:00 Uhr live im ZDF (Vorberichte ab 19:30 Uhr) zu sehen sein wird, wirft seine Schatten voraus.
Inzwischen steht unter anderem fest: Der deutsche Schiedsrichter Bastian Dankert ist mit dabei. Der 46-Jährige wird als Video-Assistent den Slowenen Slavko Vincic unterstützen, der sein erstes WM-Finale als Schiedsrichter leiten wird.
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Unsere Analyse
Wo stecken nach dem frühen WM-Aus Deutschlands Fußball-Talente? Welches Potenzial steckt in der U19 des DFB? Und wer könnte künftig für Deutschland um Titel spielen? Diese Fragen beantwortet unser Kollege Heiko Buschmann:
Der Hingucker
Wie kaum ein anderes Ereignis sorgt die Fußball-WM für Zusammenhalt und Völkerverständigung. Den Wahnsinn der K.-o.-Runde hat ZDF-Reporterin Franzi Müllers hautnah miterlebt - und nimmt Sie in ihrem Vlog mit auf einen Roadtrip durch die USA.
Zitat des Tages
Im WM-Finale 2014 von Deutschland gegen Argentinien wurde Bastian Schweinsteiger zum Helden für die DFB-Elf. Zwölf Jahre später feierte er im Stadion mit argentinischen Fans den Finaleinzug der "Albiceleste". Ein argentinischer Radiosender kommentierte die Aufnahmen folgendermaßen:
Na, da sind wir ja erleichert - und freuen uns mit den argentinischen Kollegen auf das Finale. Nur noch zweimal schlafen, dann ist es soweit!
Sportliche Grüße von der
ZDFsportstudio-Redaktion
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