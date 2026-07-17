Fußball-WM: Das ist bei der WM passiert und das steht heute an

Ein deutscher Schiedsrichter im Finale und "Code Red" wegen schlechter Luftqualität. Auch auf der Zielgerade der Fußball-WM bleibt es interessant. Alles Wichtige aus der WM-Nacht.

Das ist bei der WM passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

obwohl am Donnerstag kein Spiel stattfand, gab es erneut genügend Gesprächsstoff rund um die WM. Es wurde heftig über Provokationen der Argentinier nach dem Finaleinzug diskutiert - und in New York, unweit des WM-Finalstadions, herrscht "Code Red" wegen schlechter Luftqualität. Alles Wichtige zur WM-Nacht erfahren Sie in dieser Ausgabe des Newsletters.

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Schlagzeilen des Tages

Deutschland steht im WM-Finale! Na ja, irgendwie ...

Wie schon am Donnerstag rollt der Ball auch am heutigen Freitag bei der WM nicht. Die gute Nachricht: Das Finale zwischen Spanien und Argentinien, das am Sonntag um 21:00 Uhr live im ZDF (Vorberichte ab 19:30 Uhr) zu sehen sein wird, wirft seine Schatten voraus.

Inzwischen steht unter anderem fest: Der deutsche Schiedsrichter Bastian Dankert ist mit dabei. Der 46-Jährige wird als Video-Assistent den Slowenen Slavko Vincic unterstützen, der sein erstes WM-Finale als Schiedsrichter leiten wird.

Unsere Analyse

Wo stecken nach dem frühen WM-Aus Deutschlands Fußball-Talente? Welches Potenzial steckt in der U19 des DFB? Und wer könnte künftig für Deutschland um Titel spielen? Diese Fragen beantwortet unser Kollege Heiko Buschmann:

Der Hingucker

Wie kaum ein anderes Ereignis sorgt die Fußball-WM für Zusammenhalt und Völkerverständigung. Den Wahnsinn der K.-o.-Runde hat ZDF-Reporterin Franzi Müllers hautnah miterlebt - und nimmt Sie in ihrem Vlog mit auf einen Roadtrip durch die USA.

Vom dramatischen US-Spiel über Football in Boston bis zur Ruder-Session in Miami: Wir zeigt die spannendsten Geschichten und Momente der WM in Nordamerika. 16.07.2026 | 13:19 min

Zitat des Tages

Im WM-Finale 2014 von Deutschland gegen Argentinien wurde Bastian Schweinsteiger zum Helden für die DFB-Elf. Zwölf Jahre später feierte er im Stadion mit argentinischen Fans den Finaleinzug der "Albiceleste". Ein argentinischer Radiosender kommentierte die Aufnahmen folgendermaßen:

Wir vergeben ihm. „ Mitre, argentinischer Radiosender

Na, da sind wir ja erleichert - und freuen uns mit den argentinischen Kollegen auf das Finale. Nur noch zweimal schlafen, dann ist es soweit!

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion