Champions League Frauen: Frankfurt steht in letzter Quali-Runde

Dank eines Sieges gegen Malmö FF stehen Frankfurts Fußballerinnen in der letzten Champions-League-Qualifikationsrunde. Spielerin des Tages: Laura Freigang.

09.08.2026 | 0:23 min

Dank der Doppeltorschützin Laura Freigang dürfen die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt weiter von einer Teilnahme an der Champions League träumen. Der Dritte der Bundesliga gewann das Finale des Miniturniers der zweiten Qualifikationsrunde mit 2:0 (1:0) gegen den schwedischen Vertreter Malmö FF.

Freigang mit Doppelpack

Vor 2.755 Zuschauern im Stadion am Brentanobad gelang Freigang in der 39. Spielminute nach einer Ecke per Kopf das verdiente Führungstor. Ihren Doppelpack komplettierte die Kapitänin in der zweiten Hälfte mit einem Treffer aus 15 Metern ins kurze Eck (76.).

Gegen Nikosia feierten Frankfurts Fußballerinnen zuvor ein Schützenfest. 05.08.2026 | 0:59 min

Gegen die 28-Jährige läuft beim Deutschen Fußball-Bund ein Verfahren wegen dreier verpasster Dopingtests, doch bis zu einem Urteil gelten für die Nationalspielerin keinerlei Einschränkungen.

Der Führungstreffer war nur eine Frage der Zeit gewesen, dominierte das Team von Cheftrainer Niko Arnautis gegen die defensiv eingestellten Gegnerinnen doch schon vorher das Geschehen auf dem Rasen, verlagerte die Partie immer mehr in eine Hälfte und erspielte sich zahlreiche Chancen.

04.08.2026 | 0:54 min

Doch entweder vereitelte Keeperin Zecira Musovic einen erfolgreichen Abschluss oder die Schüsse blieben zu ungenau. Arnautis hatte im Vergleich zum Halbfinale keine Veränderung in der Startelf vorgenommen.

Gegner der Frankfurterinnen wird am Dienstag ausgelost

Da hatte sich die Eintracht zuvor mit 8:0 gegen Omonia Nikosia aus Zypern durchgesetzt. Sie steht nun in der dritten Runde der Königsklassen-Qualifikation. Diese wird in Duellen mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Ihren Gegner bekommen die Hessinnen am Dienstag zugelost. Als Spieltermine sind der 26. August und der 2. September angesetzt.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID, dpa