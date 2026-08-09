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Sport

Birmingham 2026: Das muss man zur Leichtathletik-EM 2026 wissen

FAQ

Birmingham 2026:Das muss man zur Leichtathletik-EM 2026 wissen

von Johannes Fischer

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Europas Leichtathletik-Elite trifft sich in Birmingham. Alles Wissenswerte zur EM, den deutschen Chancen, den internationalen Stars und den Übertragungen im ZDF.

Speerwerfer Julian Weber im ZDF-mittagsmagazin
27.07.2026 | 3:29 min

Wann und wo findet die Leichtathletik-EM statt?

Die Leichtathletik-Europameisterschaften werden vom 10. bis 16. August 2026 im britischen Birmingham ausgetragen. Austragungsort ist das Alexander Stadium, das Platz für rund 18.000 ZuschauerInnen bietet. Erstmals in der Geschichte findet eine Leichtathletik-EM in Großbritannien statt.

Rund 1.600 Athletinnen und Athleten aus ganz Europa kämpfen in 50 Wettbewerben um die Medaillen.

Mit welchen Chancen reist das deutsche Team nach Birmingham?

Das deutsche Team fährt mit 59 Athletinnen und 56 Athleten nach Birmingham. In den vergangenen Monaten sorgte das DLV-Team mit starken Leistungen und mehreren Landesrekorden für Aufsehen. Unter anderem verbesserten Emil Agyekum (400m Hürden) und Robert Farken (1.500 Meter) die alten Bestmarken.

Zu den Titelkandidaten zählen unter anderem Olympiasiegerin Malaika Mihambo im Weitsprung, Speerwurf-Europameister von 2022 Julian Weber sowie sowie Hammerwerfer Merlin Hummel Auch Zehnkämpfer Leo Neugebauer und Hindernisläuferin Gesa Krause dürfen von Gold träumen.

Langstreckenläufer Abdilaahi musste seine Teilnahme an der EM absagen. Eine langwierige Fußverletzung verhindert den Start.

Mohamed Abdilaahi

Kein EM-Start für den deutschen Rekordläufer Mohamed Abdilaahi: Der Mönchengladbacher fällt für die Titelkämpfe in Birmingham verletzt aus.

05.08.2026 | 0:20 min

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt Deutschlands Rekordsprinter Owen Ansah. Trotz eines laufenden Verfahrens der NADA wegen einer verweigerten Dopingkontrolle ist der 100-Meter-Läufer in Birmingham startberechtigt. Die NADA hat eine Sperre von vier Jahren beantragt. Ansah dürfte damit auch abseits der Bahn im Fokus stehen.

Die deutschen Leichtathleten Milian Zirbus und Owen Ansah beim 100m Lauf der deutschen Meisterschaften 2026 in Bochum

Deutschlands Sprintstar Owen Ansah läuft bei der Deutschen Meisterschaft zum Titel. Über seinem Rennen schwebt der Wirbel um seinen nicht abgegeben Doping-Test.

25.07.2026 | 7:30 min

Welche internationalen Stars werden in Birmingham erwartet?

Die Leichtathletik-EM ist auch ohne außereuropäische Konkurrenz hochkarätig besetzt. Zahlreiche Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordler kämpfen im Alexander Stadium um die Medaillen.

Im Fokus stehen unter anderem Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis, Norwegens Laufstar Jakob Ingebrigtsen und dessen Landsmann Karsten Warholm, der über 400 Meter Hürden seit Jahren das Maß aller Dinge ist.

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Zu den Topfavoriten zählen außerdem Italiens Sprint-Olympiasieger Marcell Jacobs, Weitsprung-Olympiasieger Miltiadis Tentoglou aus Griechenland sowie die ukrainische Hochsprung-Weltrekordlerin und Olympiasiegerin Jaroslawa Mahutschich.

Wie schnitt Deutschland bei der vergangenen EM ab?

Bei den Europameisterschaften 2024 in Rom holte das deutsche Team insgesamt elf Medaillen und belegte im Medaillenspiegel nur Rang zwölf. Die einzige deutsche Goldmedaille gewann Malaika Mihambo im Weitsprung. Dem aktuellen DLV-Team ist in Birmingham deutlich mehr zuzutrauen.

Wann überträgt das ZDF die Leichtathletik-EM?

Das ZDF berichtet an drei Wettkampftagen ausführlich live aus Birmingham:

  • Dienstag, 11. August: 11.15 bis 14.00 Uhr sowie 19.25 bis 23.00 Uhr
  • Donnerstag, 13. August: 11.15 bis 15.00 Uhr sowie 19.25 bis 23.00 Uhr
  • Samstag, 15. August: zahlreiche Live-Strecken von 8:25 bis 16:10 Uhr, sowie 19:25 bis 22:55 Uhr

An den übrigen Wettkampftagen übernimmt die ARD die Live-Berichterstattung.

Wo gibt es die Leichtathletik-EM im Livestream?

Neben den TV-Übertragungen bietet das ZDF auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal umfangreiche Livestreams an. Dort können Fans viele Wettbewerbe auch unabhängig vom linearen Fernsehprogramm verfolgen und sich ganz auf die Leichtathletik konzentrieren.

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Wer berichtet für das ZDF aus Birmingham?

Moderatorin Maral Bazargani führt durch die Leichtathletik-Übertragungen aus dem Alexander Stadium.

Als neue ZDF-Expertin ist die ehemalige deutsche Topsprinterin Lisa Mayer im Einsatz. Sie gewann bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris Bronze mit der deutschen 4x100-Meter-Staffel und gibt ihre Einschätzungen als Co-Kommentatorin.

Die Wettbewerbe kommentieren im Wechsel Alexandra Dersch, Fabian Meseberg und Marc Windgassen.

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Quelle: Reuters

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Über dieses Thema berichtete das ZDF unter anderem am 27.07.2026 im gemeinsamen Mittagsmagazin von ARD und ZDF.
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