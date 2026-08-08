Deutsche Schwimm-EM Zwischenbilanz: Ganz viel Edelmetall für DSV

Im Freiwasser gewinnt das deutsche Quartett zum Abschluss die Mixed-Staffel. Zwischenbilanz des DSV: 18 Medaillen. Dreifach-Europameister Florian Wellbrock reist weiter in die USA.

Ganz viel Edelmetall - und eine Prise Ärger

Das deutsche Team durfte sich über eine starke erste Woche bei der Schwimm-EM freuen. Quelle: imago images

Florian Wellbrock war gerade der Seine entstiegen - und wusste natürlich, was zu tun war. Mit drei deutlichen Handbewegungen winkte der 28-Jährige die übrigen Mitglieder des erfolgreichen Mixed-Teams zu sich. Für die Siegerfotos, die deutsche Flagge über die Schultern gelegt.

Wellbrock mit Gold-Hattrick

Isabel Gose, am Tag zuvor bereits Europameisterin im Knockout-Sprint, brachte das schwarz-rot-gelbe Tuch mit. Mitjubeln durften nun auch EM-Frischling Julia Ackermann (19) und Oliver Klemet, am Dienstag über zehn Kilometer bereits mit Bronze dekoriert.

Isabel Gose und Florian Wellbrock gewinnen in der Mixed-Staffel gemeinsam mit Julia Ackermann und Oliver Klemet Gold. Wellbrock brachte den herausgeschwommenen Vorsprung ins Ziel. 08.08.2026 | 1:42 min

Ganz oben auf dem Treppchen stand da sein Magdeburger Trainingskollege Wellbrock. Am Ende der Freiwasserwettbewerbe hatte der gebürtige Bremer in der Seine einen Gold-Hattrick fabriziert.

Genuss statt Debakel

"Es ist verrückt, drei Titel hier hätte ich mir nie erträumt. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich das so noch mal erleben durfte", strahlte der deutsche Schlussschwimmer unter tiefblauem Pariser Vormittagshimmel und lobte das Team: "Ich kann vor den Leistungen der anderen nur den Hut ziehen."

08.08.2026 | 3:49 min

Nach dem Olympia-Debakel von 2024 waren die Tage in der französischen Metropole für Wellbrock diesmal ein Genuss. Garniert mit einer kleinen Prise Ärger im finalen Knockout-Rennen am Freitag.

DSV-Sprinter kommen sich in die Quere

Mit Wellbrock, Klemet und Shooting-Star Johannes Liebmann (19) bot der DSV dort ein Überangebot an Qualität auf. Doch das deutsche Trio kam sich auf den 500 Metern schon mal gegenseitig in die Quere.

Die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer kämpfen bei der Europameisterschaft in Paris um Medaillen. Nun gab es erneut Edelmetall für das deutsche Team: Eikermann gewann Silber, Rösler Bronze. 07.08.2026 | 1:34 min

Statt Edelmetall gab es im Zehner-Feld so die Plätze sieben, acht und neun. Woraufhin der diesmal besiegte Wellbrock die Dreier-Konstellation im Finale leicht pikiert kommentierte: "Ich muss mir noch mal durch den Kopf gehen lassen, ob das wirklich so sinnvoll ist."

Für böses Blut sorgten die ungewollten Unterwasserkämpfe intern aber nicht, versicherte Deutschlands Vorzeigeschwimmer. Nach einer von Krankheitsausfällen durchlöcherten Saison war Wellbrock mit "heruntergeschraubten" Erwartungen an die Seine gereist.

Olympia-Test für Wellbrock in L.A.

Für seine Teamkollegen Gose und Klemet geht die Europameisterschaft weiter - sie starten in der zweiten Woche auch im Becken. Wellbrock dagegen fliegt von Frankreich aus direkt nach Los Angeles: In Long Beach, eine halbe Autostunde südlich von Downtown L.A., testet er im Rahmen der Pan Pacifics die Olympiastrecke von 2028.

Florian Wellbrock, Oliver Klemet und Johannes Liebmann landen im Kockout-Sprint auf den Plätzen sieben bis neun. Trotz der verpassten Medaille eine gute Mannschaftsleistung. 07.08.2026 | 5:50 min

"Das ist eine große Chance, die ich mir nicht entgehen lassen will", betont Wellbrock. Bernd Berkhahn verabschiedete ihn nach der gewonnenen Mixed-Staffel seinerseits mit einem guten Gefühl nach Kalifornien.

Wasserspringer Wesemann mit Doppel-Gold

"Tolles Rennen, toller Erfolg, Medaillenspiegel gewonnen. Wir sind sehr zufrieden", resümierte der Schwimm-Bundestrainer die erste EM-Woche. Aber auch die anderen Abteilungen des DSV knüpften an die üppige Ausbeute im Freiwasser an.

So ergatterte Synchronschwimmerin Klara Bleyer Silber im freien Solo und Bronze in der Technischen Kür. Zwei Mal Gold heimste Wasserspringer Moritz Wesemann ein - im Einzel vom Ein- und Drei-Meter-Brett. Ganz oben hinauf aufs Podest schafften es auch Lou Massenberg und Jonathan Schauer in der Synchronkonkurrenz aus drei Metern.

Pauline Pfeif und Elena Wassen haben EM-Silber vom Turm geholt. Anschließend verteidigte Moritz Wesemann seinen Titel vom 1-Meter-Brett. 02.08.2026 | 0:53 min

Zehn Medaillen im Wasserspringen

Insgesamt kam das deutsche Sprungteam auf die angepeilten zehn Medaillen in der Halle. An drei der vier Silberplaketten war die Berlinerin Pauline Pfeif beteiligt.

Maike Halbisch beweist Nervenstärke und lässt sich auch nicht von der Metro aus der Ruhe bringen. Im Video: Ihr Bronze-Sprung (unkommentiert) sowie ihre Analyse im Interview. 08.08.2026 | 5:15 min

Beim High Diving von der Pont de Bir-Hakeim sprang die Waiblingerin Maike Halbisch zum Abschluss der ersten EM-Woche am Samstag aus 20 Meter Höhe zudem überraschend zu Bronze. Für den DSV war es die 18. Medaille bei dieser EM. Halbischs Bruder Manuel beendete die Männer-Konkurrenz auf Rang acht.

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