Die Polin Kasia Niewiadoma-Phinney ist am Mont Ventoux ins Gelbe Trikot der Tour de France Femmes gestürmt. Auch Antonia Niedermaier überzeugte.

Überragende Leistung am Mont Ventoux von Katarzyna Niewiadoma-Phinney. Quelle: Witters

Mit einer extrem starken Leistung ist die Polin Katarzyna Niewiadoma-Phinney ins Gelbe Trikot der Tour de France Femmes gefahren.

Beim erstmaligen Aufstieg der Frauen auf den Mont Ventoux auf der siebten Etappe der diesjährigen Rundfahrt hängte sie ihre Konkurrentinnen um die bisherige Gesamtführende Marlen Reusser und Top-Favoritin Demi Vollering ab und gewann mit 01:16 Minuten Vorsprung vor Vollering und Elisa Longo Borghini. Reusser wurde Vierte.

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Damit springt die Siegerin der Tour de France Femmes 2024 von Gesamtrang drei auf eins und hat nun 15 Sekunden Vorsprung vor Demi Vollering auf Platz zwei. Marlen Reusser ist mit 39 Sekunden Rückstand Dritte. "Ich bin einfach sprachlos", sagte Niewiadoma-Phinney nach ihrem ersten Etappensieg überhaupt auf der Tour.

Auch Deutschlands Niedermaier überzeugt

Auch Deutschlands Nachwuchshoffnung Antonia Niedermaier zeigte erneut eine starke Leistung. Sie fuhr direkt hinter den drei Favoritinnen in einer starken Gruppe auf Rang sechs mit 1:48 Minten Rückstand ins Ziel und verteidigte damit das Weiße Trikot der besten Nachwuchsfahrerin. In der Gesamtwertung ist sie weiterhin Fünfte.

Diese Etappe war schon im Vorfeld als die Königsetappe der diesjährigen Tour de France Femmes ausgemacht worden. Bis zum Einstieg in den Mont Ventoux war das Hauptfeld eng beisammen geblieben.

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Zehn Kilometer vor dem Ziel eröffnete Top-Favoritin Demi Vollering eine Reihe von Angriffen, die die drei stärksten Fahrerinnen - neben ihr die Schweizerin Reusser und Niewiadoma-Phinney - isolierte. Der Showdown am Mont Ventoux war eröffnet - und hatte schon wenig später eine Siegerin gefunden.

Niewiadoma-Phinney kontert Vollerings Attacke

Denn kurz nachdem Vollerings Attacke vorbei war, holte die Polin Niewiadoma-Phinney zum Gegenangriff aus und legte direkt ca. 50 Meter zwischen sich und ihre Verfolgerinnen Reusser und Vollering.

Die Lücke vergrößerte sich schnell. Die Niederländerin Vollering wurde zunehmen nervös, animierte zwischendrin ihre Konkurrentin Reusser, ihr bei der Tempoarbeit zu helfen. Doch Niewiadoma-Phinney war an dem Tag zu stark, baute ihren Vorsprung aus und konnte so letztlich den Rückstand im Gesamtklassement, der vor der Etappe 1:17 Minuten betrug, komplett wettmachen.

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Historischer Etappensieg am Mont Ventoux

Der Etappensieg am Mont Ventoux ist für die Polin nicht nur gleichbedeutend mit der Übernahme der Gesamtführung, sondern hat auch historische Bedeutung. Zum ersten Mal endete eine Etappe der Tour de France Femmes auf dem prestigeträchtigen Berg in der französischen Provence. Damit reiht sich Niewiadoma-Phinney ein in die Liste bekannter Etappensieger um Eddy Mercx oder Christopher Froome.

Gewonnen hat sie die Tour de France Femmes aber noch nicht. Gerade die neunte Etappe in Nizza am Sonntag hat es noch einmal in sich und könnte das Gesamtklassement durcheinanderwirbeln.

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Quelle: dpa, SID