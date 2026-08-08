Demi Vollering hat die achte Etappe der Tour de France Femmes gewonnen. Damit übernimmt sie auch das Gelbe Trikot von Kasia Niewiadoma Phinney.

Die Niederländerin Demi Vollering ist auf der achten Etappe der Tour de France Femmes ins Gelbe Trikot gefahren. Antonia Niedermaier verteidigte das Weiße Trikot. 08.08.2026 | 0:22 min

Demi Vollering hat die längste Etappe der diesjährigen Tour de France der Frauen gewonnen und das Gelbe Trikot erobert. Die Niederländerin (FDJ United-Suez) setzte sich auf dem vorletzten Teilstück nach 175 Kilometern in Nizza vor Elisa Longo Borghini (Italien/UAE Team L'IMAD) und der bisherigen Führenden Kasia Niewiadoma aus Polen (Canyon/SRAM/jeweils +0:17 Minuten) durch.

Vollering gelang rund sechs Kilometer vor dem Ziel etwas überraschend die entscheidende Attacke. Somit feierte sie ihren zweiten Tagessieg bei der diesjährigen Tour. Vor den abschließenden 99,2 Kilometern am Sonntag mit Start und Ziel in Nizza beträgt der Vorsprung von Vollering, schon 2023 Gesamtsiegerin, acht Sekunden auf Niewiadoma.

Demi Vollering hat die 5. Etappe der Tour de France Femmes gewonnen. Auch Deutschlands Antonia Niedermaier feierte einen großen Erfolg. 05.08.2026 | 0:41 min

Die Polin hatte sich erst am Freitag mit dem Sieg am Mont Ventoux Platz eins in der Gesamtwertung gesichert. Die Rosenheimerin Antonia Niedermaier belegte den elften Platz und bleibt damit im Weißen Trikot.

Titelverteidigerin Ferrand-Prévot steigt aus

Unmittelbar vor dem Start war Titelverteidigerin Pauline Ferrand-Prévot ausgestiegen. Wie ihr Team Visma-Lease a Bike mitteilte, habe sich die Französin am Morgen unwohl gefühlt. Die Entscheidung sei in Absprache mit dem medizinischen Personal beschlossen worden. Chancen auf die erfolgreiche Titelverteidigung hatte Ferrand-Prévot angesichts ihres großen Rückstandes nicht mehr.

Die Schweizerin Marlen Reusser hat die vierte Etappe der Tour de France Femmes gewonnen. Damit schlüpft sie auch ins Gelbe Trikot. 04.08.2026 | 0:31 min

Nach 30 Kilometern setzten sich die Französin Maeva Squiban (UAE Team L'IMAD) und Loes Adegeest aus den Niederlanden (Lidl-Trek) an der Spitze ab, zwischenzeitlich lag das Duo sechs Minuten vor dem Peloton.

Nach der vorletzten Bergwertung der vierten Kategorie lag das Hauptfeld dann nur noch rund 60 Sekunden zurück - und Squiban stürzte in der Abfahrt. Damit war nur noch Adegeest vorne, neun Kilometer vor dem Ziel war aber auch ihre Flucht vorbei. Dann nutzte Vollering ihre Chance.

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Quelle: SID, dpa