Mixed-Rennen im Freiwasserschwimmen: DSV-Staffel gewinnt EM-Gold

Die DSV-Mixed-Staffel mit Ackermann, Gose, Klemet und Wellbrock hat im Freiwasserschwimmen EM-Gold gewonnen. Silber ging an Italien, Bronze an Ungarn.

08.08.2026 | 3:49 min

Florian Wellbrock hat die deutsche Mixed-Staffel bei der Schwimm-EM in Paris zu Gold gezogen und seinen dritten Titel im vierten Rennen in der Seine gewonnen.

Enger Dreikampf auf den letzten Metern

Der Vierfach-Weltmeister, der bereits über zehn und fünf Kilometer triumphiert hatte, schlug am Samstag als Schlussschwimmer des DSV-Quartetts nach 4x1.500 m als Erster an. Silber ging in einem engen Dreikampf an Italien vor Ungarn. Schlusstriumphator Wellbrock war im ZDF-Interview voll des Lobes über seine Staffel-Mitstreiter:

Staffel ist immer eine Teamleistung. Ich kann nur den Hut vor den anderen ziehen. Sie haben einen super starken Job gemacht. Das haben wir uns heute wirklich verdient. „ Florian Wellbrock im ZDF-Interview

EM-Neuling Julia Ackermann, Knockout-Sprint-Siegerin Isabel Gose und der Olympiazweite Oliver Klemet, der über zehn Kilometer Bronze geholt hatte, waren vor Wellbrock ins Wasser gesprungen und hatten ihm einen Vorsprung von gut acht Sekunden übergeben.

08.08.2026 | 3:16 min

Die 19-Jahre alte Startschwimmerin Ackermann hielt zu Beginn mit ihrer weiblichen Konkurrenz gut mit, konnte das hohe Tempo des Türken Emir Batur Albayrak aber logischerweise nicht mitgehen und wechselte mit 35 Sekunden Rückstand auf Gose. Doch die brauchte lediglich drei Minuten, um die Lücke zu schließen und sich an die Spitze zu setzen. Gemeinsam mit Italien und Ungarn brachte die Knockout-Europameisterin Deutschland auf Medaillenkurs.

Die deutsche Mixed-Staffel um Gose und Wellbrock kämpfen um eine Medaille. Das Rennen relive. Kommentator: Andreas Kürten. 08.08.2026 | 78:41 min

Männer sorgen für Wiedergutmachung

Mit 1,20 Sekunden Rückstand auf Italien übergab Gose an Klemet, der über 10 Kilometer Bronze gewonnen hatte. Er ließ keinen Zweifel daran, dass die deutschen Männer nach der überraschenden Niederlage im Knockout-Rennen auf Wiedergutmachung aus waren. Er wechselte mit 8,15 Sekunden Vorsprung auf Ungarn auf Wellbrock.

Deutschlands Vorzeigeschwimmer Florian Wellbrock hat auch über die fünf Kilometer im Freiwasser EM-Gold geholt. Oliver Klemet verpasste eine Medaille. 05.08.2026 | 1:26 min

Auf einer spannenden Schlussrunde attackierten David Betlehem für Ungarn und Gregorio Paltrineri aus Italien den Deutschen, doch Wellbrock war sich seiner Mittel sicher, zog das Tempo kurz vor Ende wieder an und sicherte den Sieg.

Fünfte EM-Medaille für deutsche Freiwasserschwimmer

Es ist das vierte Gold und die fünfte Medaille für das deutsche Freiwasserteam. Die Männer um Wellbrock waren lediglich beim Knockout-Sprint am Freitag überraschend leer ausgegangen. Wellbrock verabschiedet sich damit als Freiwasser-Dominator aus Paris, wo er bei den Olympischen Spielen vor zwei Jahren ein Debakel erlebt und im Becken und in der Seine Edelmetall deutlich verpasst hatte.

Die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer kämpfen bei der Europameisterschaft in Paris um Medaillen. Nun gab es erneut Edelmetall für das deutsche Team: Eikermann gewann Silber, Rösler Bronze. 07.08.2026 | 1:34 min

Der Vierfach-Triumph wie im Vorjahr bei der WM in Singapur gelang dem Magdeburger allerdings nicht.

Wellbrock bei Beckenwettbewerben nicht am Start

Für die Beckenwettbewerbe im Centre Aquatique Olympique hatte sich der 28-Jährige gar nicht qualifiziert. Er startet dafür in der nächsten Woche in Long Beach im US-Bundesstaat Kalifornien bei den Pan Pacifics im Freiwasser, um schon einmal die Bedingungen für die Sommerspiele 2028 in Los Angeles zu testen.

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Quelle: dpa/sid