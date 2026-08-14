  3. Merkliste
  4. Suche
Video
ZDF-Mittagsmagazin

Junioren-WM in Elchingen: Segelfliegen: Das Spiel mit der warmen Luft

Junioren-WM in Elchingen:Segelfliegen: Das Spiel mit der warmen Luft

von Lisa Schnabel

|
Segelfliegen

22 Nationen, über 80 Piloten gehen in Elchingen an den Start: Die besten Junioren-Segelflieger der Welt treffen sich dieses Jahr in Baden-Württemberg zur Segelflugweltmeisterschaft.

Thema
Sport

Mehr News aus dem Sport