Junioren-WM in Elchingen : Segelfliegen: Das Spiel mit der warmen Luft

von Lisa Schnabel 14.08.2026 | 15:33 |

22 Nationen, über 80 Piloten gehen in Elchingen an den Start: Die besten Junioren-Segelflieger der Welt treffen sich dieses Jahr in Baden-Württemberg zur Segelflugweltmeisterschaft.