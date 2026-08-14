Junioren-WM in Elchingen:Segelfliegen: Das Spiel mit der warmen Luft
von Lisa Schnabel
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22 Nationen, über 80 Piloten gehen in Elchingen an den Start: Die besten Junioren-Segelflieger der Welt treffen sich dieses Jahr in Baden-Württemberg zur Segelflugweltmeisterschaft.
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