Leichtathletik-EM: Neugebauer Zehnkampf-Europameister vor Kaul

Ein Showdown nichts für schwache Nerven: Leo Neugebauer gewinnt bei der Leichtathletik-EM Gold im Zehnkampf vor seinem Teamkollegen Niklas Kaul.

Leo Neugebauer ist Europameister im Zehnkampf geworden. Silber ging an Teamkollege Niklas Kaul. Die Highlights des gesamten Wettkampfs. 14.08.2026 | 19:02 min

EM-Gold und -Silber für deutsche Zehnkämpfer: Leo Neugebauer hat sich bei der Leichtathletik-EM in Birmingham nach einem Thriller die Goldmedaille gesichert. Neugebauer rettete am Ende eines packenden 1.500-Meter-Krimis einen Vorsprung von 38 Punkten auf seinen Teamkollegen Niklas Kaul ins Ziel und sicherte sich mit 8.611 Punkten seinen zweiten großen Titel nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2025.

Bronze ging an den Norweger Sander Skotheim (8433). Youngster Amadeus Gräber (8162/Frankfurt) wurde Achter.

Bis zuletzt kämpften Niklas Kaul und Leo Neugebauer um den Zehnkampf-EM-Titel. Das dramatische Finish über 1500 Meter im Re-Live. 13.08.2026 | 5:04 min

Neugebauer hatte bei seinem EM-Debüt schon nach der zweiten Disziplin die Führung übernommen und schien lange auf Gold programmiert. Doch er leistete sich auch immer wieder Wackler, hatte zudem unverschuldet großes Pech - so wurde der Olympia-Zweite beim Stabhochsprung Opfer einer peinlichen Panne der Organisatoren.

Leo Neugebauer ist Europameister im Zehnkampf geworden. Silber ging an Teamkollege Niklas Kaul. Die Highlights des gesamten Wettkampfs. 14.08.2026 | 19:02 min

Mehrmals stimmten Höhen und Abstände der Latte nicht, sodass Neugebauer neben Nerven auch Kraft einbüßte. "Es war wirklich chaotisch, das habe ich noch nie erlebt", sagte er.

Neugebauer wehrt Kauls Angriff ab

Zudem drehte Kaul auf. Doch Neugebauer biss sich durch, ließ sich auch von einer Blessur an der rechten Wade nicht aufhalten und wehrte Kauls Angriff mit letzter Kraft ab. Im 1.500-Meter-Lauf wankte der Koloss nur noch ins Ziel.

Leo Neugebauer ist zum ersten Mal Europameister im Zehnkampf geworden. Nach dem Titelgewinn spricht er im ZDF-Interview bei Maral Bazargani. 13.08.2026 | 1:32 min

"Ich habe alles gegeben, auf den letzten 50 Metern haben mich meine Beine wieder ein bisschen im Stich gelassen, aber ich habe nochmal durchgezogen", sagte Neugebauer im ZDF über das Finale im 1500-m-Lauf:

Es hat gereicht. Also zwei Medaillen für Deutschland im Zehnkampf - das geht gar nicht besser. „ Leo Neugebauer, Europameister

Und so setzte Neugebauer seinen atemraubenden Aufstieg weiter fort. Deutscher Rekord (8961), Olympia-Silber, WM-Gold, jetzt der EM-Titel - der Modell-Athlet ist derzeit das Maß aller Dinge im Zehnkampf. Nun fehlt Neugebauer eigentlich nur noch Olympia-Gold in seiner Sammlung.

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Quelle: SID