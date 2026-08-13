Schwimm-EM: Gose auf Medaillenkurs, Märtens muss zulegen

Langstreckenschwimmerin Isabel Gose erreicht mit der drittbesten Vorlaufzeit das EM-Finale in Paris. Erst im Halbfinale ist Olympiasieger Lukas Märtens.

Isabel Gose hat bei der Schwimm-EM ihre vierte Medaille im Visier. Quelle: AP

Isabel Gose kann bei der EM im Schwimmen in Paris auf ihre vierte Medaille hoffen. Die Olympiadritte erreichte zwei Tage nach Silber über 800 m Freistil in 16:10,51 Minuten als Drittschnellste der Vorläufe das Finale über 1.500 m.

Auch Maya Werner im Endlauf

Ihre Magdeburger Vereinskollegin Maya Werner, Bronzemedaillengewinnerin über die kürzere Distanz, folgte der 24-Jährigen als Sechste (16:17,78) in den Endlauf am Freitag (19:56 Uhr).

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"Es ist ein sehr hartes Rennen, selbst im Vorlauf", sagte Gose, die auch im Freiwasser schon zweimal Gold in Paris gewonnen hatte und sich am Donnerstagmorgen unter anderem erneut hinter ihrer italienischen Kontrahentin Simona Quadarella (16:05,28) einreihen musste.

Märtens als Sechster weiter

Auch Olympiasieger Lukas Märtens muss sich über die 200 m Freistil im Kampf um die Medaillen noch steigern. Der Magdeburger zog drei Tage nach Staffel-Bronze in 1:46,12 Minuten als Vorlaufsechster in das Halbfinale am Donnerstagabend (18:41 Uhr im ZDF-Livestream) ein. Der 400-m-Weltrekordler, der in Paris auch über die halbe Distanz seine erste internationale Medaille holen will, sagte:

Es war recht ordentlich. Aber man muss auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen, um ins Finale zu kommen. „ Lukas Märtens

Das Halbfinale erreichte auch Märtens Staffel-Teamkollege Jarno Bäschnitt als Elfter (1:46,45). Timo Sorgius, ebenfalls Teil des Bronze-Quartetts über die 4x200 m, schied auf dem geteilten Rang 22 (1:47,35) aus.

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Auch Köhler und Elendt weiter

Angelina Köhler über die 100 m Schmetterling und Weltmeisterin Anna Elendt über die 200 m Brust zogen ebenfalls ins Halbfinale ein. Über ihre WM-Goldstrecke von 2024 qualifizierte sich Köhler mit der zweitschnellsten Zeit (56,77), Elendt kam als Vierte (2:25,56 Minuten) weiter. Lena Ludwig folgte der Frankfurterin als Elfte (2:27,89).

In das Finale am Abend schwamm die 4x100 m Freistil-Staffel der Männer mit Josha Salchow, Cornelius Jahn, Julian Koch und Mats Ole Eidam auf Platz acht in 3:15,35 Minuten.

Für Yara Riefstahl war hingegen als 25. (59,42) über die 100 m Schmetterling im Vorlauf Schluss. Ebenso für Ole Braunschweig im Swim-off (24,81 Sekunden) und Fritz Dietz (56./25,84) über die 50 m Rücken.

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Quelle: SID