10. bis 16. August in Paris:Schwimm-EM: Zeitplan und ZDF-Livestreams
Wann steigt welcher Wettkampf? Der Überblick über alle Disziplinen der Beckenwettbewerbe bei der Schwimm-EM in Paris.
Alle Wettkampftage bei ZDF und ARD
Das ZDF überträgt die EM im Wechsel mit der ARD. Das ZDF zeigt die Wettbewerbe am 11., 13. und 15. August aus Paris.
Die Entscheidungen in der Übersicht:
18:40 Uhr: 200 Meter Rücken der Männer
18:47 Uhr: 50 Meter Schmetterling der Frauen
18:52 Uhr: 100 Meter Freistil der Männer
18:58 Uhr: 100 Meter Brust der Frauen
19:54 Uhr: 400 Meter Lagen der Frauen
20:03 Uhr: 800 Meter Freistil der Männer
20:16 Uhr: 4x100 Meter Freistil Staffel der Frauen
18:30 Uhr 100 Meter Schmetterling der Männer
18:36 Uhr 50 Meter Rücken der Frauen
19:29 Uhr 200 Meter Brust der Männer
19:36 Uhr 200 Meter Freistil der Frauen
19:43 Uhr 4x100 Meter Freistil Staffel der Männer
18:30 Uhr 100 Meter Schmetterling der Frauen
18:36 Uhr 200 Meter Freistil der Männer
18:43 Uhr 200 Meter Brust der Frauen
19:51 Uhr 50 Meter Rücken der Männer
19:56 Uhr 1.500 Meter Freistil der Frauen
20:16 Uhr 4x100 Meter Freistil Staffel Mixed
18:30 Uhr 200 Meter Schmetterling der Männer
18:37 Uhr 50 Meter Freistil der Frauen
18:42 Uhr 50 Meter Brust der Männer
18:47 Uhr 200 Meter Lagen der Frauen
19:22 Uhr 1.500 Meter Freistil der Männer
20:16 Uhr 100 Meter Rücken der Frauen
20:31 Uhr 4x200 Meter Freistil Staffel Mixed
16:30 Uhr 50 Meter Freistil der Männer
16:35 Uhr 50 Meter Brust der Frauen
18:40 Uhr 200 Meter Lagen der Männer
18:47 Uhr 200 Meter Schmetterling der Frauen
19:08 Uhr 100 Meter Rücken der Männer
19:14 Uhr 400 Meter Freistil der Frauen
19:23 Uhr 400 Meter Freistil der Männer
19:46 Uhr 4x100 Meter Lagen Staffel der Frauen
19:55 Uhr 4x100 Meter Lagen Staffel der Männer
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