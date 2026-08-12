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Sport

Schwimm-EM: Zeitplan und ZDF-Livestreams im Überblick

10. bis 16. August in Paris:Schwimm-EM: Zeitplan und ZDF-Livestreams

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Wann steigt welcher Wettkampf? Der Überblick über alle Disziplinen der Beckenwettbewerbe bei der Schwimm-EM in Paris.

Zwei Schwimmer im Becken bei der EM in Paris.

In Paris finden dieses Jahr die Schwimm-Europameisterschaften statt.

Quelle: AFP | SEBASTIEN BOZON

Alle Wettkampftage bei ZDF und ARD

Das ZDF überträgt die EM im Wechsel mit der ARD. Das ZDF zeigt die Wettbewerbe am 11., 13. und 15. August aus Paris.

Die Entscheidungen in der Übersicht:

Die Entscheidungen vom 11. August relive.

18:40 Uhr: 200 Meter Rücken der Männer
18:47 Uhr: 50 Meter Schmetterling der Frauen
18:52 Uhr: 100 Meter Freistil der Männer 
18:58 Uhr: 100 Meter Brust der Frauen
19:54 Uhr: 400 Meter Lagen der Frauen
20:03 Uhr: 800 Meter Freistil der Männer
20:16 Uhr: 4x100 Meter Freistil Staffel der Frauen

Maya Werner (Bronze), Simona Quadarella (Gold) und Isabel Gose (Silber) auf dem Podium über 800 Meter Freistil bei den Europameisterschaften.

Isabel Gose hat Silber über die 800-Meter-Freistil bei der Schwimm-EM in Paris geholt. Auch Bronze ging nach Deutschland. Das Rennen in voller Länge.

11.08.2026 | 10:21 min

18:30 Uhr 100 Meter Schmetterling der Männer
18:36 Uhr 50 Meter Rücken der Frauen
19:29 Uhr 200 Meter Brust der Männer
19:36 Uhr 200 Meter Freistil der Frauen
19:43 Uhr 4x100 Meter Freistil Staffel der Männer

Sven Schwarz, Vizeweltmeister über 800 und 1500 Meter Freistil, im Interview mit dem ZDF.

Vor dem Start der Beckenwettbewerbe bei der Schwimm-WM spricht Top-Schwimmer Sven Schwarz im ZDF-Interview mit Moderatorin Katja Streso.

09.08.2026 | 1:26 min

18:30 Uhr 100 Meter Schmetterling der Frauen
18:36 Uhr 200 Meter Freistil der Männer
18:43 Uhr 200 Meter Brust der Frauen
19:51 Uhr 50 Meter Rücken der Männer
19:56 Uhr 1.500 Meter Freistil der Frauen
20:16 Uhr 4x100 Meter Freistil Staffel Mixed

18:30 Uhr 200 Meter Schmetterling der Männer
18:37 Uhr 50 Meter Freistil der Frauen
18:42 Uhr 50 Meter Brust der Männer
18:47 Uhr 200 Meter Lagen der Frauen
19:22 Uhr 1.500 Meter Freistil der Männer
20:16 Uhr 100 Meter Rücken der Frauen
20:31 Uhr 4x200 Meter Freistil Staffel Mixed

Niedersachsen, Hannover: Schwimmen: Deutsche Meisterschaft, Männer, Finale, 100 Meter Freistil, Stadionbad. Lukas Märtens vom SC Magdeburg steht am Start.

Lukas Märtens ist zuletzt ein Medaillengarant für Deutschland gewesen. Kann der der Olympiasieger auch bei der Schwimm-EM wieder liefern?

10.08.2026 | 1:00 min

16:30 Uhr 50 Meter Freistil der Männer
16:35 Uhr 50 Meter Brust der Frauen
18:40 Uhr 200 Meter Lagen der Männer
18:47 Uhr 200 Meter Schmetterling der Frauen
19:08 Uhr 100 Meter Rücken der Männer
19:14 Uhr 400 Meter Freistil der Frauen
19:23 Uhr 400 Meter Freistil der Männer
19:46 Uhr 4x100 Meter Lagen Staffel der Frauen
19:55 Uhr 4x100 Meter Lagen Staffel der Männer

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Quelle: Reuters

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Über dieses Thema berichtete das ZDF unter anderem am 11.08.2026 im sportstudio live ab 11:15 Uhr.
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