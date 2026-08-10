Für den einen oder die andere wird die Schwimm-EM in Paris zu einem Déja-vu, für manche zur Premiere mit Herzklopf-Potenzial. Die Medaillenhoffnungen in den Beckenwettbewerben.

Olympiasieger, Weltmeister und Medaillenhoffnungen: So stark sind Deutschlands Beckenschwimmer bei der EM. Wer kann sogar um den Titel schwimmen? 04.08.2026 | 1:27 min

Ab Montag (10. bis 16. August) werden bei den Schwimm-Europameisterschaften in Paris 47 Medaillensätze im Beckenschwimmen vergeben. Am Start ist auch der Deutsche Schwimmverband (DSV) - mit 36 Athletinnen und Athleten so zahlreich wie lange nicht mehr.

Die großen, bekannten Namen des deutschen Schwimmsports sind in Paris allesamt dabei. Allen voran Deutschlands überragender Schwimmer der vergangenen Jahre: Lukas Märtens, der schon 2022 in Rom Europameister wurde. Jetzt will er diesen Titel noch einmal gewinnen - und startet mit Rückenwind, denn in der Zwischenzeit sind deutlich wertvollere Titel dazugekommen.

Wer soll Märtens schlagen? "Am liebsten keiner"

Olympiasieger wurde er über seine Paradestrecke, den 400 Metern Freistil, und auch der WM-Titel auf dieser Distanz steht seit dem vergangenen Jahr in seinem Medaillenschrank. Auf dem Weg dorthin, aus dem Training heraus, unterbot Märtens in 3:39,96 Minuten auch noch den Weltrekord seines einstigen Vorbilds Paul Biedermann. Seit 2009 hatte der Bestand.

Beim EM-Vorbereitungscamp in Saarbrücken stellte sich die Frage: Wer soll diesen Märtens schlagen in Europa? "Am liebsten keiner", sagte er mit einem verschmitzten Lächeln ins ZDF-Mikro.

Mit voller Vorfreude zurück nach Paris: Olympiasieger Lukas Märtens vor den Schwimm-Europameisterschaften 2026. 06.08.2026 | 4:00 min

Von Bahn eins aus zur Weltmeisterin: Anna Elendt

Es ist der letzte Feinschliff, den die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer in Saarbrücken verpasst bekommen, geleitet vom Bundestrainer Stephan Wittky. Einige der Athleten, die in den USA studieren und trainieren, verfolgen jedoch ihre dort aufgestellten Trainingspläne hier weiter.

Anna Elendt ist die beste deutsche Brustschwimmerin. Zu ihrem Training in den USA sagt sie: "Das pusht einen natürlich, jeden Tag mit solchen Schwimm-Superstars umgeben zu sein." 27.04.2026 | 3:15 min

Anna Elendt ist eine davon. Ihr Studium in Austin, Texas, ist zwar beendet, trotzdem lebt sie noch in den USA. Hin und wieder kommt sie in den Genuss, dass einer der besten und erfolgreichsten Schwimmtrainer der Welt ein Auge auf ihre Leistung wirft: Bob Bowman, der ehemalige Coach von Michael Phelps.

Mit 23 Jahren steht Anna Elendt ganz oben auf dem Treppchen: WM-Gold in ihrer Paradestrecke über 100m-Brust. Über 200m-Brust rechnet sie sich ebenfalls Chancen aus. 30.07.2025 | 1:36 min

Auch sie startet über die 100 Meter Brust als Favoritin: Ihr WM-Gold aus dem vergangenen Jahr von Bahn eins aus - es war eine Sensation. Auch EM-Gold ist durchaus möglich. Doch: "Selbstverständlich ist es nicht, es gibt schon gute Konkurrenz", so die Weltmeisterin in Saarbrücken.

Angelina Köhler trainierte so hart wie nie zuvor

Eine weitere Medaillenhoffnung: Angelina Köhler, Weltmeisterin über 100 Meter Schmetterling 2024 in Doha/Katar. Bei den Spielen in Paris und der WM in Singapur schwamm sie aber knapp am Podium vorbei. Deshalb haben sie und ihr Berliner Trainer Lasse Frank die Flügel nun voll auf Angriff gestellt. Eine Medaille dürfte in Europa drin sein. Aber welche wird es?

Die EM steht vor der Tür und Brustschwimmer Melvin Imoudu spricht über eine mögliche Titelverteidigung. Zudem hat der Zwei-Meter-Mann noch eine Rechnung offen. 30.07.2026 | 3:53 min

Auch Melvin Imoudu, der Brustschwimmer aus Potsdam, ist für eine Medaille gut. Der Modellathlet ist der Titelverteidiger über die 100 Meter Brust. Steht er am Start, fühlt man sich unweigerlich an Michelangelos Davidskulptur erinnert. Kommt er an seine persönliche Bestzeit heran (58,84s), ist wieder eine Medaille möglich.

Johannes Liebmann - der Überflieger des Jahres

Besonderes Augenmerk gilt einem besonderen Talent: Johannes Liebmann. Erst 19 Jahre alt und schon Weltspitze. 2026 erlebt er eine nahezu unglaubliche Leistungsexplosion. Im April schwamm er in Stockholm Jahres-Weltbestzeit über 1.500 Meter Freistil und steht damit an der Spitze eines deutschen Trios mit Sven Schwarz und Oliver Klemet.

Zwei Tage später folgte der nächste Paukenschlag: Europarekord über 800 Meter Freistil. Damit verdrängte er den bisherigen Rekordhalter, seinen DSV-Kollegen Sven Schwarz.

Der 19-jährige Johannes Liebmann ist aktueller Europarekordhalter über 800 Meter Freistil. Quelle: IMAGO / TT

Die 800 und 1.500 Meter Freistil sind die deutschen Erfolgsstrecken mit den besten Medaillenaussichten. Nur ein Problem gibt es: Es können nicht alle ins Finale einziehen, nur zwei einer jeden Nation dürfen das. Und so wird es auf diesen Strecken einen Geschlagenen geben, dessen Zeit vielleicht sogar für Bronze gereicht hätte, der aber ausscheiden musste.