Bundesliga-Rückkehrer:100.000 Fans feiern Schalke - Dämpfer im Test gegen Bergamo

Die Vorfreude auf das Bundesliga-Comeback kennt beim FC Schalke 04 dieser Tage keine Grenzen. Mehr als 100.000 Fans feierten am Samstagabend nach Vereinsangaben die Saisoneröffnung des Aufsteigers beim sogenannten "Schalke-Tach" rund um die Arena in Gelsenkirchen.