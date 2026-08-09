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100.000 Fans feiern Schalke - Dämpfer im Test gegen Bergamo

Bundesliga-Rückkehrer:100.000 Fans feiern Schalke - Dämpfer im Test gegen Bergamo

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Kenan Karaman geht beim Testspiel gegen Atalanta Bergamo mit dem Ball nach vorne.

Über 100.000 Fans feierten beim "Schalke-Tach" den Bundesliga-Rückkehrer FC Schalke 04. Einen Dämpfer gab es beim Testspiel gegen Atalanta Bergamo.

Die Vorfreude auf das Bundesliga-Comeback kennt beim FC Schalke 04 dieser Tage keine Grenzen. Mehr als 100.000 Fans feierten am Samstagabend nach Vereinsangaben die Saisoneröffnung des Aufsteigers beim sogenannten "Schalke-Tach" rund um die Arena in Gelsenkirchen.

Beim fußballerischen Highlight des Tages - dem Testspiel gegen den italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo - erlebten die 58.587 Zuschauer in der Arena am Abend einen kleinen Dämpfer. Schalke verlor die Partie trotz zahlreicher Torchancen mit 0:3 (0:2).

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