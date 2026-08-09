Demi Vollering gewinnt Tour- Niedermaier holt Weißes Trikot

Die Niederländerin Demi Vollering gewinnt die Tour de France der Frauen. Die Deutsche Antonia Niedermaier kann auch jubeln, sie gewinnt das Weiße Trikot und wird Gesamt-Vierte.

09.08.2026 | 0:43 min

Demi Vollering hat die diesjährige Tour de France der Frauen gewonnen. Es ist der zweite Triumph für die Niederländerin nach 2023. Mit einem überzeugenden Sieg auf der Schlussetappe machte sie ihren Gesamterfolg klar.

Jubeln durfte auch die Deutsche Antonia Niedermaier. Sie gewann das Weiße Trikot als beste Nachwuchsfahrerin und verbesserte sich zum Abschluss sogar noch auf einen starken vierten Platz in der Gesamtwertung.

Es war eine supertolle Tour. Ich freue mich, dass es ein gutes Ergebnis geworden ist. „ Antonia Niedermaier

Antonia Niedermaier (r.) im weißen Trikot mit den anderen Trikotträgerinnen am Ende der Tour de France der Frauen Quelle: AP | Philippe Magoni

Entscheidung am Schlussanstieg

Vollering hatte erst auf der vorletzten Etappe das Gelbe Trikot von Kasia Niewiadoma erobert. Mit acht Sekunden Vorspung auf die Polin ging Vollering in die 99,2 Kilometer lange Schlussetappe mit Start und Ziel in Nizza. Der Showdown startete am letzten Anstieg: 19 Kilometer vor dem Ziel zog Niewiadoma an, Vollering ging als Einzige mit.

In der Folge wechselten die beiden bei der Führungsarbeit ab. 16 Kilometer vor dem Ziel zündete Vollering den Turbo und riss die vorentscheidende Lücke zu Niewiadoma. Vor zwei Jahren hatte noch die Polin mit der Winzigkeit von vier Sekunden vor Vollering den Tour-Triumph bejubelt.

Tageszweite hinter Vollering in Nizza wurde die Spanierin Paula Blasi, die noch Niewiadoma überholte. In der Gesamtwertung siegte Demi Vollering vor Niewiadoma und Elisa Longo Borghini (Italien).

Die Niederländerin Demi Vollering ist auf der achten Etappe der Tour de France Femmes ins Gelbe Trikot gefahren. Antonia Niedermaier verteidigte das Weiße Trikot. 08.08.2026 | 0:22 min

Niedermaier gewinnt Weißes Trikot

Einen großen Erfolg feierte auch die Deutsche Antonia Niedermaier. Sie ging im Weißen Trikot als beste Nachwuchsfahrerin auf die Schlussetappe und gewann die Wertung als Tages-Fünfte. Im Gesamtrang verbesserte sie sich noch auf den hervorranden vierten Rang.

Mit der 23-Jährigen, die schon beim Giro d'Italia hinter Vollering auf Platz zwei gefahren war, dürfte in Zukunft zu rechnen sein. "Ich glaube, es dauert ein bisschen, bis man das realisiert", sagte Niedermaier. Mit Blick auf ihren Gewinn des Weißen Trikots ergänzte sie:

Ich hoffe, dass es eine Inspiration ist für die jungen Mädchen. „ Antonia Niedermaier

Auf der 6. Etappe der Tour de France Femmes fährt Liane Lippert lange in der Spitzengruppe, muss am Ende jedoch abreißen lassen. Den Tagessieg holt sich Pienaar aus Mauritius. 07.08.2026 | 1:01 min

Titelverteidigerin Pauline Ferrand-Prévot war aus gesundheitlichen Gründen vor der vorletzten Etappe ausgestiegen. Chancen auf die erfolgreiche Titelverteidigung hatte die Französin angesichts ihres großen Rückstandes bereits zuvor nicht mehr.

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Quelle: ZDF, dpa