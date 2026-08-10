U20-WM: Gold und Bronze für deutsche Hammerwerferinnen

Gold für Deutschland am letzten Tag der U20-WM der Leichtathleten: Hammerwerferin Clara Hegemann gewinnt in den USA den Titel. WM-Bronze sichert sich Nova Kienast.

Hammerwerferin Clara Hegemann holt in den USA Gold. Quelle: 1080486753

Clara Hegemann hat am letzten Tag der U20-WM der Leichtathleten in Eugene (USA) die Goldmedaille im Hammerwerfen gewonnen. Der 19-Jährigen von der LG Stadtwerke München gelangen mit dem vierten Versuch 68,99 Meter, sie setzte sich damit vor der Finnin Champs Pinja Kärhä (68,51) durch. Bronze ging ebenfalls nach Deutschland durch Nova Kienast (67,89 m).

Hegemann bei DM auf Podest

Hegemann, EM-Fünfte 2025 in ihrer Altersklasse, war erst vor zwei Wochen bei der Leichtathletik-DM in Wattenscheid Dritte geworden. In der U20-Konkurrenz hatte sie den Titel geholt. Ihre persönliche Bestleistung liegt bei 69,81 Meter.

Deutschlands Stars sind bereit für die Leichtathletik-EM in Birmingham. Gleich mehrere Medaillenhoffnungen schickt der DLV ins Rennen. 09.08.2026 | 1:09 min

Die zuvor einzige Medaille für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) bei der U20-WM hatte Kugelstoßerin Emily Scherf am Donnerstag gewonnen. Eine persönliche Bestleistung von 17,23 Metern reichte der 19-Jährigen zu Bronze. Mit den drei Medaillen steht Deutschland kurz vor dem Ende der Wettbewerbe bei derselben Bilanz wie bei den Titelkämpfen 2024 in Lima/Peru.

Leichtathleten ab Montag bei der EM auf Medaillenjagd

Nach dem Nachwuchs bei der WM kämpfen ab diesem Montag die deutschen Leichtathletinnen und Leichtathleten bei der Europameisterschaft in Großbritannien um Medaillen. Das deutsche Team fährt mit 59 Athletinnen und 56 Athleten nach Birmingham. In den vergangenen Monaten sorgte das DLV-Team mit starken Leistungen und mehreren Landesrekorden für Aufsehen. ARD und ZDF übertragen live.

Deutsche Meisterschaften : Das Hammwerwurf-Finale mit Hegemann ZDFsportstudio live vom 3. Wettkampftag bei den Finals 2026. Hauptmoderation: Lena Kesting. Video 5:20

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Quelle: SID