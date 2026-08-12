2024 gewann Schmetterling-Spezialistin Angelina Köhler WM-Gold, in zwei Jahren will sie sich mit Olympia versöhnen. Bei der EM in Paris kann sie damit schon mal anfangen.

Weltmeisterin Angelina Köhler erlebte über 100 Meter Schmetterling bei Olympia in Paris mit Platz vier eine herbe Enttäuschung. Nun kann sie bei der EM die Schwarte auswetzen. Quelle: Eibner Pressefoto

Auf eines war an den ersten beiden Finalabenden in Paris stets Verlass: Sprang im Centre Aquatique Olympique eine deutsche Staffel ins Becken, sprang am Ende auch ein deutscher Rekord heraus.

Für die nationale Meisterleistung Nummer drei sorgte am Dienstag die gemischte Lagenstaffel des DSV. Zuständig für den Schmetterling-Part dabei: Angelina Köhler.

Die Delfinbewegungen über 100 Meter sind die Spezialität der Schwimmerin von der SG Neukölln Berlin. Auf dieser Strecke wurde Köhler im Februar 2024 in Doha Weltmeisterin. Auf dieser Strecke erlebte sie fünfeinhalb Monate später in Paris als Vierte aber auch eine herbe olympische Enttäuschung.

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Angelina Köhler schwärmt von der EM-Stimmung in Paris

Nun ist die 25-Jährige zurück in der französischen Metropole, schwamm mit der gemischten Lagenstaffel im Finale auf Rang fünf und zum deutschen Rekord. Und genoss dabei die exzellente Stimmung auf den Rängen.

Ich weiß nicht, wann das bei einer Europameisterschaft zum letzten Mal so krass war. Das war wie bei Olympia. Ich hatte am ganzen Körper Gänsehaut. „ Angelina Köhler

Angelina Köhler ist schnellste Europäerin über 100 Meter Schmetterling

Für die gebürtige Westerwälderin waren die angenehm aufstehenden Härchen die passende Einstimmung auf ihr persönliches Highlight bei dieser EM: Am Donnerstag stehen auf ihrer Weltmeisterinnenstrecke von 2024 die Vorläufe und Halbfinals an. Am Freitagabend folgt das Finale.

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Über die zwei Bahnen Schmetterling reiste Köhler - über die halbe Distanz bereits für das Finale am Mittwochabend qualifiziert - als schnellste Europäerin in diesem Jahr an. Weltweit waren 2026 da nur die beiden US-Schwimmerinnen Gretchen Walsh (mit Weltrekord) und Regan Smith besser.

Härteres Training soll Angelina Köhlers Finish stärken

Die guten Leistungen in diesem Jahr spornen Köhler nun auch für das Saisonhighlight an.

In Paris muss auf jeden Fall was gehen. „ Angelina Köhler am Rande der deutschen Sprintmeisterschaften in Hannover

Mit ihrem Coach Lasse Frank ist die überzeugte Berlinerin ("Ich liebe diese Stadt über alles") in den vergangenen Monaten, wie sie sagt, "im Prinzip zurück zu den Wurzeln gegangen". Das hieß: Mehr Kilometer in härteren Serien schwimmen - um in den Rennen beim Finish wieder an Standfestigkeit zu gewinnen.

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Wie Köhler persönliche Rückschläge bewältigte

Standfestigkeit musste Köhler in ihrem Leben im Grunde immer beweisen: Bei den Hänseleien wegen ihrer großen Zähne und der Brille auf der Nase früher in der Schule. Bei der wegen einer Corona-Infektion verpassten Olympia-Ausgabe von Tokio. Oder beim Umgang mit ihrer ADHS-Diagnose, die sie Anfang 2023 erhielt.

Die Spiele von Paris, Köhlers Olympiapremiere, servierten ihr dann ganz neue Herausforderungen. Nach Platz vier über 100 Meter Schmetterling sprach sie, um 21 Hundertstel besiegt von der umstrittenen Bronzemedaillengewinnerin Zhang Yufei aus China, von einem "bitteren Beigeschmack".

Köhler wehrt sich gegen Hass und falsche ADHS-Vorwürfe

Von chinesischen Bots wurde die Dernbacherin daraufhin als Nazi beschimpft, bekam Fotos mit Hitlergrüßen zugeschickt. Zudem wurde wegen ihrer ADHS-Diagnose behauptet, sie sei vollgepumpt mit Medikamenten wie Ritalin.

Dabei nehme sie gar keine Medikamente - versichert die hypersensible Schwimmerin, die gerade durch ihren offenen Umgang mit schwierigen Themen immer wieder Kraft gewinnt.

Angelina Köhlers Ziele für Olympia 2028 in Los Angeles

Mit den Beschimpfungen im Internet hat sie bei der WM im Vorjahr in Singapur abgeschlossen. In Paris will sie nun mit der Verarbeitung ihres Olympia-Traumas von 2024 beginnen - die Fortsetzung soll dann in zwei Jahren in Los Angeles folgen.

Am besten mit Gold im Zeichen der fünf Ringe. Noch wichtiger ist Angelina Köhler aber: Sie selbst zu bleiben, egal was passiert. Übung in dieser Disziplin hat die vielgeprüfte Schwimmerin auf jeden Fall schon mal reichlich.

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