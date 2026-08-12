Johannes Liebmann hat den ersten Titel im Becken bei dieser EM für Deutschland gewonnen. Er holt sich Gold über 800-Meter-Freistil.

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Johannes Liebmann hat den deutschen Beckenschwimmern das erste Gold bei dieser Europameisterschaft beschert. Der 19 Jahre alte Deutsche gewann die 800-Meter-Freistil rund dreieinhalb Sekunden vor dem dem zweiten Deutschen Sven Schwarz, der sich über Silber freuen darf.

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Dabei stellte Liebmann mit seiner Siegerzeit von 7:37:59 Minuten einen neuen Europarekord auf. Den alten hatte er über diese Strecke selbst gehalten. Bronze holte sich der Ungar Zalan Sarkany.

Liebmann setzte sich nach 550 Metern ab

"Ich habe mit der Goldmedaille geliebäugelt, jetzt bin ich umso glücklicher, dass ich sie habe", sagte Liebmann nach dem bislang größten Erfolg seiner sportlichen Karriere: "Es ist unglaublich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll."

Nach 550 Metern hatte sich der Senkrechtstarter von Schwarz und dem Ungarn Zalan Sarkany abgesetzt und zog unwiderstehlich davon. Seinen Europarekord, den er erst im April aufgestellt hatte, unterbot er am Ende um 35 Hundertstel.

Erst im Mai hatte Liebmann sein Abitur gemacht, seit drei Jahren trainiert er bei Bundestrainer Bernd Berkhahn in Magdeburg mit den Olympiasiegern Florian Wellbrock und Lukas Märtens.

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Elendt und Köhler verpassen Medaille

Indes ist Weltmeisterin Anna Elendt an einer Medaille vorbeigeschwommen. Die 24-Jährige verpasste über die 100-Meter-Brust ein Jahr nach ihrem WM-Triumph am Mittwochabend in 1:06,37 Minuten als Siebte das Podium auf europäischer Ebene. Gold ging an die Britin Angharad Evans (1:04,87) vor der Irin Mona McSharry (1:05,41) und der Italienerin Benedetta Pilato (1:05,89).

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Auch Ex-Weltmeisterin Angelina Köhler schwamm am Podium über 50 m Schmetterling vorbei. Die Berlinerin, die sich 2024 über die doppelte Distanz WM-Gold gesichert hatte, schlug in 25,72 Sekunden als Sechste an.

Gold ging an die Schwedin Sarah Sjöström (25,05), die ihren 18. EM-Titel auf der Langbahn gewann und damit mit der deutschen Schwimm-Ikone Franziska van Almsick gleichzog. Silber holte die Belgierin Roos Vanotterdijk (25,12) vor Sara Junevik aus Schweden (25,51).

Viele weitere deutsche Erfolge

Linda Roth hat bei der Schwimm-EM das Finale über 200 m Freistil erreicht und kann sich Hoffnungen auf eine Medaille machen. Die Magdeburgerin legte zwei Tage nach dem unglücklichen vierten Platz in der Staffel am Mittwochabend in den Einzel-Halbfinals in persönlicher Bestzeit von 1:56,46 Minuten die viertschnellste Zeit hin.

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Ins Finale über 200 m Brust kämpfte sich Lucas Matzerath in persönlicher Bestzeit von 2:10,07 Minuten als Achter. Über die 100 m Schmetterling reichte es auch für Kaii Liam Winkler in 51,34 Sekunden auf Platz fünf.

Curtis schwimmt Weltrekord

Für ein echtes Highlights an dem Abend sorgte die Italienerin Sara Curtis. Die 19-Jährige stellte in ihrem Halbfinale über 50-Meter-Rücken in 26,63 Sekunden einen neuen Weltrekord auf. Den bisherigen Weltrekord auf der Strecke hielt die Australierin Kaylee McKeown mit 26,86 Sekunden.

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Quelle: SID, dpa, ZDF