FC Bayern Frauen: Die große Mission für die zweite Saison

Die Fußballerinnen des FC Bayern sind Favorit im Supercup gegen Wolfsburg. Für Trainer José Barcala dürfte die zweite Saison schwieriger werden als die erste.

Gute Frühform: Für die Frauen des FC Bayern gehen als Favoritinnen in den Supercup gegen den VfL Wolfsburg. Quelle: ddp | Frank Hoermann / SVEN SIMON

Bayern-Trainer José Barcala wirkte entspannt nach dem 2:0-Testspielsieg seiner Mannschaft gegen Paris FC am vergangenen Sonntag. Der erste Gradmesser für die kommende Saison 2026/27 in der Bundesliga der Frauen. "Ich bin positiv überrascht von der Performance des Teams insgesamt", bilanzierte Barcala. "Das Team war imstande, ein gutes Level für 90 Minuten zu halten."

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Die Bayern-Frauen sind trotz gleich zehn Ausfällen - krankheits - und verletzungsbedingt - in Frühform und gehen als Favoritinnen in das erste wichtige Spiel der neuen Saison. Im Supercup spielen die Meisterinnen und Vizemeisterinnen an diesem Samstag (19:30 Uhr) gegeneinander. Doch mit der neuen Saison steigen auch die Anforderungen an Barcala bei Bayern.

Kaum Veränderung im Bayern-Kader

Während die unmittelbaren Konkurrentinnen aus der Frauen-Bundesliga, Wolfsburg und Eintracht Frankfurt, zahlreiche Ab- und Zugänge zu verzeichnen haben, gab es bei den Bayern-Frauen kaum größere Transfers.

Ein Verlust ist der Abgang der englischen Nationalspielerin Georgia Stanway. "Wir alle wissen, welche Rolle Georgia gefüllt hat", sagte Nationalspielerin Klara Bühl nach dem Spiel. Gleichzeitig kehren mit Lena Oberdorf und Sarah Zadrazil gleich zwei Spielerinnen positionsgetreu zurück.

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Auf allen anderen Positionen sieht der Kader aus wie in der Vorsaison. Für Barcala dürfte die Beständigkeit Vor- und Nachteil zugleich sein. Denn der Spanier kennt die Mannschaft und konnte in diesem Sommer eine komplette Vorbereitung durchführen. Vergangenes Jahr hatte die Mannschaft wegen der Europameisterschaft nur eine Woche zusammen vor dem ersten Pflichtspiel.

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Auf der anderen Seite muss der 44-Jährige die Spielerinnen so weiterentwickeln, dass ihre Taktik weiterhin unvorhersehbar bleibt für die Gegnerinnen. Barcala selbst bezeichnete das als wichtiges Ziel für die neue Saison. Wie schwer eine solche Verbesserung auf hohem Niveau ist, zeigte sich an zahlreichen leichten Fehlern und Unkonzentriertheiten im Test gegen Paris.

Die Bayern-Frauen werden an der Champions League gemessen

Flügelspielerin Klara Bühl geht dennoch mit viel Selbstvertrauen in die neue Spielzeit: "Wir haben Spielerinnen, die die Spiele entscheiden können und ich glaube, am Ende liegt es an uns, was wir daraus machen und wir wollen diese Saison bestmöglich gestalten."

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Bedeutet: Nach dem Scheitern im Halbfinale der Champions League ist der logische nächste Schritt das Erreichen des Endspiels. In der Frauen-Bundesliga sind die Bayern-Frauen ohne eine Niederlage Meister geworden, haben den DFB-Pokal und den Supercup gewonnen.

Schritte nach oben gibt es nur noch auf internationaler Bühne, auch wenn darüber beim FC Bayern niemand reden möchte. Bühl sprach lediglich davon, dass sie "sehr, sehr viel Potenzial in der Mannschaft" sehe. Was man ihr abnimmt, immerhin lehnte sie Angebote aus dem Ausland ab, um weiterhin in München zu spielen.

Barcalas große Aufgabe wird es also sein, ein Team, das schon fast auf allerhöchstem Niveau spielt, noch besser zu machen. Denn am Ende zählt für die beste Mannschaft der Bundesliga nur die Königsklasse - das noch nie erreichte Sehnsuchtsziel.

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