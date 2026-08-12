Zehnkämpfer Leo Neugebauer ist zur Halbzeit im Zehnkampf auf Gold-Kurs. Ein anderer Deutscher überzeugte im 400-Meter-Finale der Leichtathletik-EM in Birmingham.

Hat gute Chancen auf den Europameistertitel im Zehnkampf: Leo Neugebauer. Quelle: dpa | Sven Hoppe

Zehnkampf-Star Leo Neugebauer (Stuttgart) greift auch bei der Leichtathletik-EM in Birmingham nach Gold. Der 26-Jährige geht nach einem starken ersten Wettkampftag mit 71 Punkten Vorsprung in die letzten fünf Disziplinen und könnte ein Jahr nach seinem Triumph von Tokio wieder der "König der Athleten" werden. Auch für den ehemaligen Europameister Niklas Kaul (4.214/Mainz) ist noch eine Medaille drin.

Neugebauer liegt bei seiner ersten EM zur Halbzeit nach exzellenten Auftritten unter anderem im Weitsprung (7,82 m) und im Kugelstoßen (17,13 m/Meisterschaftsrekord) mit 4.483 Punkten auf Platz eins, Zweiter ist überraschend der starke Niederländer Jeff Tesselaar (4.412).

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Skotheim stark, auch Kaul hat gute Chancen

Der größte Konkurrent um Gold könnte aber der Hallen-Europameister Sander Skotheim (4.382) werden, der Norweger lauert auf Rang drei. Im Vergleich zu seinem WM-Triumph (8.804 Punkte) hat Neugebauer 28 Zähler mehr gesammelt.

Kaul geht zwar "nur" als Sechster in den zweiten Wettkampftag, aber der Weltmeister von 2019 kann noch seine großen Stärken im Speerwurf sowie über die abschließenden 1.500 Meter ausspielen und somit das Feld von hinten aufrollen.

400 Meter: Bredau wird EM-Fünfter

Jean Paul Bredau hat indes über 400 Meter die erste große deutsche Überraschung bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham verpasst. Der 27-Jährige lief in 44,93 Sekunden auf einen starken fünften Platz. Den EM-Titel sicherte sich Lokalmatador Matthew Hudson-Smith, nach dem im Alexander Stadium sogar eine für die EM temporär aufgebaute Tribüne benannt wurde.

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Hudson-Smith, der seinen dritten EM-Titel über 400 Meter feierte, gewann in 44,17 Sekunden vor dem Franzosen Muhammad Abdallah Kounta (44,40) und Jonas Phijffers aus den Niederlanden (44,41).

Hammerwerferin Kuhn wird Zehnte

Hammerwerferin Aileen Kuhn ist in ihrem Finale Zehnte geworden. Beim Gold-Triumph von Silja Kosonen (Finnland) kam die 22-Jährige nicht über 68,24 Meter und Platz zehn hinaus. Kuhn blieb fast vier Meter unter ihrer Saisonbestleistung.

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Auch das deutsche Trio über 200 Meter der Frauen hatte nichts mit dem möglichen Finaleinzug zu tun. Im Halbfinale fehlten Sophia Junk (LG Rhein-Wied) als beste DLV-Starterin mit 23,22 Sekunden 45 Hundertstel zum Einzug ins Medaillenrennen am Donnerstag (22:50 Uhr MESZ/ZDF).

Echte Medaillenambitionen unterstrich Emil Agyekum über die 400 Meter Hürden. Er gewann sein Halbfinale locker und zeigte sich gerüstet für das Final-Duell mit Norwegens Weltrekordler Karsten Warholm am Freitagabend.

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Quelle: SID, dpa