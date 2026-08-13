Leichtathletik-EM: Läuferin Kolbe verurteilt Rassismus im Netz

Nach ihrem Halbfinale über 800 Meter hat Smilla Kolbe im ZDF-Interview noch ein Anliegen. Es geht um Hass-Kommentare im Internet.

800-Meter-Läuferin Smilla Kolbe hat nach ihrem EM-Halbfinale rassistische Hass-Kommentare im Netz gegen ihre Teamkollegen verurteilt und einen emotionalen Appell an die Fans gerichtet. 13.08.2026 | 1:41 min

800-Meter-Läuferin Smilla Kolbe hat nach ihrem Halbfinale bei der Leichtathletik-EM rassistische Hass-Kommentare im Netz gegen ihre Teamkollegen verurteilt und einen emotionalen Appell an die Fans gerichtet.

Kolbe: Erwarte Respekt von allen

"Wir vertreten hier alle ein Land, Deutschland. Wir treten hier mit Fairness und Respekt irgendwie an. Das sind die Werte im Sport. Und ich erwarte das genauso von allen, die supporten und zuschauen", sagte Kolbe.

Nachdem 800-Meter-Läuferin Smilla Kolbe die Hasskommentare im Internet gegen Athleten angesprochen hatte, ordnet die ZDF-Co-Moderatorin Lisa Mayer die Kritik von Kolbe ein. 13.08.2026 | 1:49 min

Die 24-Jährige hatte in ihrem Halbfinale als Sechste um nur zwei Hundertstelsekunden den Endlauf am Freitagabend verpasst. Doch das Rennen rückte schnell in den Hintergrund.

Ich will gar nicht wissen, was wäre, wenn ich nicht so weiß wäre, wie ich bin. Das finde ich irgendwie erschreckend. „ Smilla Kolbe, 800-Meter-Läuferin

Kolbe: "Das ist nicht fair"

"Ich freue mich extrem über den ganzen Support, den ich kriege", sagte Kolbe weiter. Sie sehe das aber in anderen Kommentarspalten. "Ich finde einfach, das ist nicht fair."

Konkrete Teamkolleginnen oder Teamkollegen, die von den Hass-Kommentaren betroffen sind, nannte Kolbe nicht. "Das sieht man unter vielen Posts. Deswegen sage ich nicht mehr. Also ich will mich auch aufs Positive konzentrieren. Ich wollte es einfach nur loswerden, weil mir das extrem wichtig ist."

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, ZDF