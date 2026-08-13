Beim Stabhochsprung im Zehnkampf gab es eine Riesen-Panne. Dadurch bekam vor allem Weltmeister Leo Neugebauer enorme Probleme.

Ein nachdenklicher Leo Neugebauer am zweiten Wettkampftag im Zehnkampf. Quelle: dpa

Nachsitzen für Leo Neugebauer: Eine grobe Panne hat den Zehnkampf-Stabhochsprung bei der Leichtathletik-EM in Birmingham beeinflusst. Auf einer der beiden Anlagen war die Latte bei den Versuchen über 4,80 Metern nicht in der richtigen Höhe aufgelegt worden, sondern erneut bei 4,70 Metern.

Erst nach einer Weile fiel der Irrtum auf, sieben Springer mussten noch einmal antreten, darunter der führende Weltmeister Neugebauer und der junge Deutsche Amadeus Gräber.

13.08.2026 | 1:20 min

Neugebauer, der zunächste die vermeintlichen 4,80 Metern überquert hatte, riss danach dreimal, doch erneut gab es Protest. Im Stabhochsprung ist es so, dass die Ständer in einem gewissen Abstand zum Absprung geschoben werden müssen. Diese Abstände sind von Athlet und Athlet unterschiedlich und werden vor dem Versuch eingestellt.

Abstände falsch gemessen

Bei Neugebauer und dem Franzosen Makenson Gletty wurde das in den ersten beiden neuen Versuchen schlicht vergessen. "Das dürfte bei so einer Veranstaltung überhaupt nicht passieren", so Bundestrainer Mehrkampf Jörg Roos im ZDF.

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Neugebauer legte gegen die Wertung seiner gerissenen Versuche also Protest ein und durfte zunächst unter Vorbehalt weiterspringen. In seinem vierten echten Versuch über 4,80 Metern schaffte er die Höhe dann und überquerte auch die 4,90 Metern danach noch. Der gelungene Versuch über 4,90 Metern ging letzten Endes auch in die Wertung ein.

Neugebauer dennoch zufrieden

"Sowas habe ich noch nie erlebt. Das war echt verrückt", sagte Neugebauer nach dem Wettkampf im ZDF-Interview. "Mit übersprungenen 4,90 Metern kann ich nach so einem chaotischen Stabhochsprung-Wettkampf aber zufrieden sein."

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"Bei den Witterungsbedingungen ist das natürlich fatal und eine absolute Wettkampfverzerrung meiner Meinung nach", bewertete Bundestrainer Roos die ganze Situation im ZDF.

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Quelle: dpa/sid