Krause Europameisterin über 3.000 m Hindernis - Gürth Dritte

Leichtathletik: Olivia Gürth wird Dritte:Gesa Krause holt EM-Gold über 3.000 Meter Hindernis
Gesa Krause beschert dem deutschen Team bei der Leichtathletik-EM 2026 das erste Gold. Sie gewinnt das 3.000-Meter-Hindernis-Rennen. Olivia Gürth wird Dritte.
Gesa Felicitas Krause hat in Birmingham den EM-Titel-Hattrick geschafft. Sie gewann in 9:12,69 Minuten Gold über 3.000 Meter Hindernis und bescherte damit dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) den ersten Titel dieser Europameisterschaften.
Olivia Gürth sichert sich Bronze - Lea Meyer mit Riesenpech
Krauses Teamkollegin Olivia Gürth (9:15,33) komplettierte den Erfolg für den DLV und wurde Dritte hinter der Französin Alice Finot (Frankreich/9:14,24). Es hätte sogar ein Dreifacherfolg für Deutschland werden können, doch Lea Meyer hatte Riesenpech: Sie stürzte auf der letzten Runde auf Rang drei liegend am Wassergraben und wurde Vierte.
Die drei Deutschen hatten über das ganze Rennen hinweg das Tempo bestimmt. Meyer ging sehr schnell an, Krause blieb ihr auf den Fersen, das Feld war früh weit auseinandergezogen. Auch Gürth blieb in der Spitzengruppe dabei.
Krause mit bestem Stehvermögen
Nach gut zwei Kilometern wurde das Rennen vorne etwas langsamer, damit taktischer und schließlich auch dramatisch - und Gesa Krause hatte den mit Abstand besten Spurt.
"Ich bin unfassbar dankbar. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Es macht mir Spaß, es ist mein Leben", sagte Krause, die ihr schieres Glück kaum fassen konnte - nach acht Jahren ist die schnellste Mama der Hindernis-Welt wieder die Königin Europas:
Meyer beschwert sich über Krause
Lea Meyer übte nach ihrem Sturz-Drama leichte Kritik an Gesa Krause, die sich fast den ganzen Lauf über in Meyers Windschatten aufgehalten hatte. "Also das ist einem ja bewusst: Gesa will einfach keinen Meter was machen. Die sitzt es aus und rennt da hinten raus", sagte Meyer im ZDF.
Zu ihrem Sturz sagte Meyer, sie sei "sauer, sehr, sehr auf mich selber. Das habe ich mir selber eingebrockt." Schon bei der WM 2022 war sie in den Wassergraben gestürzt.