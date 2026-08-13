Krause Europameisterin über 3.000 m Hindernis - Gürth Dritte

Gesa Krause beschert dem deutschen Team bei der Leichtathletik-EM 2026 das erste Gold. Sie gewinnt das 3.000-Meter-Hindernis-Rennen. Olivia Gürth wird Dritte.

Doppeltes Glück: Gesa Krause empfängt den Glückwunsch von Kollegin Olivia Gürth. Im Hintergrund die enttäuschte Lea Meyer. Quelle: imago images

Gesa Felicitas Krause hat in Birmingham den EM-Titel-Hattrick geschafft. Sie gewann in 9:12,69 Minuten Gold über 3.000 Meter Hindernis und bescherte damit dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) den ersten Titel dieser Europameisterschaften.

Gesa Krause ist zum dritten Mal Europameisterin über 3.000 Meter Hindernis geworden, Olivia Gürth holt Bronze. Das gesamte Rennen im Re-Live. 13.08.2026 | 9:33 min

Olivia Gürth sichert sich Bronze - Lea Meyer mit Riesenpech

Krauses Teamkollegin Olivia Gürth (9:15,33) komplettierte den Erfolg für den DLV und wurde Dritte hinter der Französin Alice Finot (Frankreich/9:14,24). Es hätte sogar ein Dreifacherfolg für Deutschland werden können, doch Lea Meyer hatte Riesenpech: Sie stürzte auf der letzten Runde auf Rang drei liegend am Wassergraben und wurde Vierte.

Gesa Krause und Olivia Gürth sprechen nach EM-Gold und Bronze über 3000 Meter Hindernis im ZDF-Interview bei Moderatorin Maral Bazargani. 13.08.2026 | 4:06 min

Die drei Deutschen hatten über das ganze Rennen hinweg das Tempo bestimmt. Meyer ging sehr schnell an, Krause blieb ihr auf den Fersen, das Feld war früh weit auseinandergezogen. Auch Gürth blieb in der Spitzengruppe dabei.

Krause mit bestem Stehvermögen

Nach gut zwei Kilometern wurde das Rennen vorne etwas langsamer, damit taktischer und schließlich auch dramatisch - und Gesa Krause hatte den mit Abstand besten Spurt.

"Ich bin unfassbar dankbar. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Es macht mir Spaß, es ist mein Leben", sagte Krause, die ihr schieres Glück kaum fassen konnte - nach acht Jahren ist die schnellste Mama der Hindernis-Welt wieder die Königin Europas:

Dieses Gold nach acht Jahren ist wunderschön. Ich darf wieder die Hymne hören, vielleicht ist es das letzte Mal. „ Gesa Krause im ZDF

Meyer beschwert sich über Krause

Lea Meyer übte nach ihrem Sturz-Drama leichte Kritik an Gesa Krause, die sich fast den ganzen Lauf über in Meyers Windschatten aufgehalten hatte. "Also das ist einem ja bewusst: Gesa will einfach keinen Meter was machen. Die sitzt es aus und rennt da hinten raus", sagte Meyer im ZDF.

Lea Meyer hat durch einen Sturz eine mögliche EM-Medaille über 3.000 Meter Hindernis verloren. Im ZDF-Interview lässt sie ihren Gefühlen freien Lauf und übt Kritik an Gesa Krause. 13.08.2026 | 1:23 min

Zu ihrem Sturz sagte Meyer, sie sei "sauer, sehr, sehr auf mich selber. Das habe ich mir selber eingebrockt." Schon bei der WM 2022 war sie in den Wassergraben gestürzt.

Die Spätsession im Highlighplayer, unter anderem mit Zehnkampf und 3.000 Meter Hindernis der Frauen. 13.08.2026 | 215:14 min

Quelle: ZDF, SID