Die Italienierin Sara Curtis setzt bei der EM das nächste Highlight und schwimmt zum zweiten Mal Weltrekord. Das deutsche Team bleibt am Donnerstag ohne Medaille.

26,63 Sekunden am Mittwoch, 26,56 am Donnerstag: Sara Curtis. Quelle: AFP

Sara Curtis hat bei der Schwimm-EM am vierten Tag der Beckenwettbewerbe die Top-Leistung geliefert. Die Italienerin verbesserte im 50-Meter-Rücken-Rennen ihren eigenen Weltrekord, den sie erst 24 Stunden vorher aufgestellt hatte. Bei ihrem Sieg in 26,56 Sekunden war die 19-Jährige sieben Hundertstel schneller als im Halbfinale am Vortag. Zweite wurde die Französin Mary-Ambre Moluh (27,06) vor der Britin Lauren Cox (27,15).

Im EM-Finale über 50 Meter Rücken schwimmt die Italienerin Sara Curtis erneut Weltrekord. Das komplette Rennen im Re-Live. 13.08.2026 | 1:29 min

Linda Roth als Viertschnellste ins Finale

Linda Roth hat indes in Paris ihre erste Medaille auf der großen Bühne verpasst. Die 18 Jahre alte Magdeburgerin kam über die 200 Meter Freistil in 1:56,71 Minuten auf Platz vier. Knapp eine Sekunde fehlte zu der Britin Freya Colbert (1:55,81), die Bronze holte. Gold gewann die Tschechin Barbora Seemanova (1:54,38) vor der Niederländerin Marrit Steenbergen (1:54,65).

Die Beckenschwimmer haben bei der Schwimm-EM ihren vierten Wettkampftag hinter sich. Die Highlights u.a. mit der 100-Meter-Freistil-Staffel und Sara Curtis' Weltrekord. 13.08.2026 | 2:18 min

Linda Roth, die sich vor einem Monat in München auf der gleichen Strecke zur Junioren-Europameisterin gekrönt hatte, war mit der viertbesten Zeit ins Finale eingezogen.

Ungar Kristof Milak knackt Europarekord

Der 20 Jahre alte Kaii Liam Winkler wurde derweil in 51,08 Sekunden Sechster über 100 Meter Schmetterling. Gold ging an den ungarischen Olympiasieger und Titelverteidiger Kristof Milak, der in 49,48 Sekunden den Europarekord von Maxime Grousset aus dem vergangenen Jahr um 14 Hundertstel unterbot. Der Franzose holte Silber (49,70) vor dem WM-Zweiten Noe Ponti aus der Schweiz (49,93).

Schwimm-EM in Paris und Leichtathletik-EM in Birmingham u.a. mit dem Rennen vom Freistilschwimmerin Linda Roth (Bild) im Highlightplayer. 13.08.2026 | 215:14 min

Wenig später war Winkler ein weiteres Mal gefordert. In der 4x100-Meter-Freistil-Staffel schwamm er mit Josha Salchow, Julian Koch und Ole Mats Eidam in 3:13,20 Minuten auf Rang sechs. Ungarn gewann Gold (3:10,03) und verwies die Neutralen Athleten aus Russland (3:10,12) und Kroatien (3:11,08) auf die Plätze.

Die Rennen vom 13. August über 100 Meter Schmetterling der Männer und 50 Meter Rücken der Frauen sowie Halbfinals relive. 13.08.2026 | 31:48 min

Lucas Matzerath belegte über 200 Meter Brust in 2:10,67 Minuten den achten Platz. Den Titel sicherte sich der Brite Filip Nowacki (2:07,70). Silber ging an den WM-Zweiten Caspar Corbeau aus den Niederlanden (2:07,78) vor dem Österreicher Luka Mladenovic (2:08,91).

Lukas Märtens - Weltrekordhalter über 400 Meter - kann auf seiner Nebenstrecke 200 Meter Freistil auf eine Medaille hoffen. In 1:44,79 Minuten kam er als Zweitschnellster der Halbfinals in den Endlauf am Freitag (18.36 Uhr).

Johannes Liebmann schwimmt in Paris mit Europarekord zu Gold über 800 Meter Freistil. Vizeweltmeister Sven Schwarz holt Silber. 12.08.2026 | 2:43 min

Quelle: sid