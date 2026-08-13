Leichtathletik-EM:Henrik Janssen gewinnt Bronze im Diskuswerfen
Henrik Janssen gewinnt Bronze im Diskus. Gold geht an Kristjan Ceh aus Slowenien, Silber an Mykolas Alekna aus Litauen.
Diskuswerfer Henrik Janssen hat sich bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham die Bronzemedaille gesichert. Der Magdeburger schleuderte die Scheibe im zweiten Versuch auf die persönliche Saisonbestweite von 69,53 Metern.
Damit hat erstmals seit dem Titelgewinn von Robert Harting im Jahr 2014 ein deutscher Diskuswerfer wieder eine EM-Medaille gewonnen. Als Janssen nach dem sechsten Versuch den Ring verließ, stieß er einen Freudenschrei aus und ballte die Fäuste.
Titelverteidiger Kristjan Ceh siegt mit Rekord
Janssen musste sich zwei Favoriten geschlagen geben: Titelverteidiger Kristjan Ceh (Slowenien) gewann mit Meisterschaftsrekord von 72,51 Metern vor Mykolas Alekna. Der Litauer erreichte in dem hochklassigen Wettkampf 69,89 Meter. Tokio-Olympiasieger und Dreifach-Weltmeister Daniel Stahl aus Schweden landete mit 68,22 Metern hinter Janssen nur auf Rang vier.
Der 28 Jahre alte Janssen hatte als einziger deutscher Werfer das Finale erreicht. Zwar hatte sich auch der deutsche Meister Steven Richter für die EM Hoffnungen gemacht, die Qualifikation aber nicht überstanden.
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