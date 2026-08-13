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Leichtathletik-EM: Henrik Janssen gewinnt Bronze im Diskuswerfen

Leichtathletik-EM:Henrik Janssen gewinnt Bronze im Diskuswerfen

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Henrik Janssen gewinnt Bronze im Diskus. Gold geht an Kristjan Ceh aus Slowenien, Silber an Mykolas Alekna aus Litauen.

Henrik Janssen gewinnt Bronze im Diskus

Beendet Durststrecke der deutschen Diskuswerfer: Henrik Janssen

Quelle: dpa | Sven Hoppe

Diskuswerfer Henrik Janssen hat sich bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham die Bronzemedaille gesichert. Der Magdeburger schleuderte die Scheibe im zweiten Versuch auf die persönliche Saisonbestweite von 69,53 Metern.

Henrik Janssen am 13.08.26

Diskuswerfer Henrik Janssen hat überraschend EM-Bronze im Diskuswerfen geholt. Im ZDF-Interview freut er sich sehr über seinen Erfolg.

13.08.2026 | 0:53 min

Damit hat erstmals seit dem Titelgewinn von Robert Harting im Jahr 2014 ein deutscher Diskuswerfer wieder eine EM-Medaille gewonnen. Als Janssen nach dem sechsten Versuch den Ring verließ, stieß er einen Freudenschrei aus und ballte die Fäuste.

ZDFsportstudio: Kompakt

Die Höhepunkte kompakt zusammengefasst. U.a. mit der Entscheidung im Zehnkampf, dem Diskuswerfen der Männer und den 3000 Meter Hindernis der Frauen.

13.08.2026 | 19:53 min

Titelverteidiger Kristjan Ceh siegt mit Rekord

Janssen musste sich zwei Favoriten geschlagen geben: Titelverteidiger Kristjan Ceh (Slowenien) gewann mit Meisterschaftsrekord von 72,51 Metern vor Mykolas Alekna. Der Litauer erreichte in dem hochklassigen Wettkampf 69,89 Meter. Tokio-Olympiasieger und Dreifach-Weltmeister Daniel Stahl aus Schweden landete mit 68,22 Metern hinter Janssen nur auf Rang vier.

Der 28 Jahre alte Janssen hatte als einziger deutscher Werfer das Finale erreicht. Zwar hatte sich auch der deutsche Meister Steven Richter für die EM Hoffnungen gemacht, die Qualifikation aber nicht überstanden.

Leichtathletik

Schwimm-EM in Paris und Leichtathletik-EM in Birmingham u.a. mit Zehnkampf, 3.000 Meter Hindernis (F), Dreisprung (F), Stabhochsprung (F), Diskus (M), 800 m (M), 200 m (F) relive.

13.08.2026 | 215:14 min
Quelle: dpa
Über das Thema berichtete sportstudio live am 13.08.2026 von 20:05 bis 23:00 Uhr.
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