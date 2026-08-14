Gina Schumacher: Westernreiten statt WM in Aachen

Gina Schumacher misst sich in den USA im Westernreiten mit 15 Männern. Ihr Sport war zum letzten Mal 2018 im WM-Programm, danach kam es zum Bruch mit dem Weltverband.

Gina Schumacher bei den World Reining Championships. Quelle: ZDF

Im Westernreiten, so wird traditionell gespottet, sehe man "dicke Männer auf kleinen Pferden". Lässt man das Attribut "dick" weg, bleibt ein wahrer Kern übrig: Quarter Horses sind kompakte Tiere von vergleichsweise niedrigem Stockmaß. Und beim Turnier "The Run For A Million" in Las Vegas sitzen an diesem Wochenende fast nur Männer im Westernsattel. Als einzige Frau hat sich Gina Schumacher für den Reining-Wettbewerb in der Wüste Nevadas qualifiziert.

Gina Schumacher: Stolz in Las Vegas

Die 29 Jahre alte Tochter des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher trifft auf 15 männliche Konkurrenten. "Es ist einfach eine tolle Sache, ein Teil davon zu sein, und ich bin sehr stolz, auf dem Level der großen Jungs zu konkurrieren", sagt sie.

Zudem ist sie die einzige nicht-professionelle Reiterin im Feld. Während ihre Konkurrenten fremde Pferde trainieren und vorstellen dürfen, reitet Schumacher Tiere aus eigenem Besitz. Ihr Starter in Las Vegas ist der zehn Jahre alte Fuchshengst Gunnastepya, den sie Billy nennt. Mit ihm kämpft sie um 500.000 Dollar Siegprämie (rund 434.000 Euro). Insgesamt werden 1,04 Millionen Dollar (rund 902.000 Euro) ausgeschüttet.

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Manöver aus dem Leben der Cowboys

Die Hauptprüfung beginnt am Samstag um 18:15 Uhr Ortszeit - in Deutschland ist es dann Sonntag, 3:15 Uhr. Starke Nerven sind gefragt. Jeder Finalist hat nur einen Durchgang, um Zirkel in unterschiedlichem Tempo, fliegende Galoppwechsel, Spins, Rollbacks und Sliding Stops zu zeigen - Manöver, die auf die Arbeit der Cowboys mit Rindern zurückgehen.

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Man fragt sich: Warum startet Gina Schumacher eigentlich nicht in Aachen, wo zurzeit eine Reit-WM ausgetragen wird, die zweite in der Karlsstadt nach 2006? Vor 20 Jahren gehörte "Reining", oft als Dressur des Westernreitens bezeichnet, dort noch zum WM-Programm. Was ist seitdem geschehen?

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2018 wurden zum letzten Mal Reining-Weltmeister der Senioren unter dem Dach des Weltverbandes FEI ermittelt. Im selben Jahr kündigte die FEI die Kooperationsvereinbarung mit den US-Verbänden NRHA und AQHA. Nachdem 2021 die Verhandlungen über eine neue Vereinbarung mit der NRHA gescheitert waren, strich die FEI Reining aus ihrem Programm. Zu den Streitpunkten gehörten die Turnieraufsicht, das Mindestalter der Pferde und die Antidopingregeln.

Streit zwischen den Verbänden

Für internationale FEI-Prüfungen mussten Reining-Pferde im Turnier mindestens sieben Jahre alt sein. Bei der wichtigsten Nachwuchsprüfung der NRHA, der sogenannten Futurity, treten hingegen bereits Dreijährige an. Auch bei der Medikation gelten unterschiedliche Regeln.

Grob gesagt ist es so: Bei der FEI gilt eine Nulltoleranz im Wettkampf - heißt: Therapeutisch eingesetzte Medikamente, die die Leistung beeinflussen oder Krankheitssymptome verdecken können, dürfen im Turnier nicht nachgewiesen werden. US-Verbände wie die NRHA lassen dagegen bestimmte Schmerz- und Entzündungshemmer während des Wettkampfs bis zu festgelegten Grenzwerten zu.

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Mutter Corinna reist zur Unterstützung an

Gina Schumacher reüssierte bereits vor dem Schisma. 2017 gewann sie mit Gotta Nifty Gun bei der WM der Jungen Reiter Gold im Einzel und mit der deutschen Mannschaft. Zwei Jahre später holte sie mit Shine N Whiz bei der noch unter dem Dach der FEI ausgetragenen Senioren-EM Mannschaftsgold. Inzwischen gehört sie zu den erfolgreichsten Non-Pros der NRHA. 2025 überschritten ihre dort erfassten Karriere-Preisgelder die Marke von zwei Millionen Dollar (rund 1,73 Millionen Euro).

Zum Westernreiten kam sie als Kind durch ihre Mutter Corinna, selbst begeisterte Reiterin, die Quarter Horses züchtet und Ranches in der Schweiz und in Texas betreibt. An diesem Wochenende wird Corinna Schumacher in Las Vegas erwartet. Als Unterstützung für ihre Tochter, die allein gegen 15 Männer kämpft.

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