Vom Wilden Westen zum Turniersport:Was das Westernreiten rund um Gina Schumacher ausmacht
von Julia Zhuganets
Von Cowboys im Wilden Westen zum modernen Turniersport: Woher Westernreiten kommt, welche Disziplinen es gibt und welche Erfolge Gina Schumacher bereits feierte.
Schnelle Spins, punktgenaue Stopps und ein perfekt abgestimmtes Zusammenspiel von Pferd und Reiter - Westernreiten ist weit mehr als nur ein Klischee aus alten Cowboyfilmen.
Seine Wurzeln liegen in der täglichen Arbeit der Cowboys im amerikanischen Westen, doch längst hat sich daraus ein moderner, internationaler Spitzensport entwickelt.
Eine der prägendsten Figuren dieser Szene ist Gina Schumacher. Die erfolgreichste deutsche Reining-Reiterin hat sich mit Weltmeistertiteln, großen Turniersiegen und Millionenpreisgeldern an die Weltspitze gearbeitet - und steht heute sinnbildlich für die neue Generation im Westernreiten.
In der neuen ZDF-Dokumentation "Pferdestärke - Die Welt der Gina Schumacher" steht nicht nur die Karriere der 29-Jährigen im Fokus, sondern auch ihr Leben abseits des Rampenlichts.
Doch was macht diesen Sport eigentlich aus?
Die Kombination aus Pferd und Ausstattung
Im Mittelpunkt steht das Pferd, das möglichst eigenständig, ruhig und präzise arbeiten soll. Besonders beliebt sind Quarter Horses, Paint Horses und Appaloosas, da sie von Natur aus wendig, nervenstark und lernbereit sind.
Der Reiter sitzt tief im Sattel, führt die Zügel meist einhändig und gibt kaum sichtbare Hilfen. Die Pferde reagieren auf feinste Gewichtsverlagerungen und minimale Signale, was ihnen erlaubt, schnell zu stoppen, eng zu wenden und dennoch gelassen zu bleiben.
Das Outfit als Highlight
Die Ausrüstung stammt aus der Cowboyarbeit: Der schwere Sattel mit Horn gab Halt bei langen Ritten und beim Arbeiten mit Rindern.
Typisch ist auch das Outfit - eine Mischung aus Tradition und Show mit Hemd oder Bluse, Stiefeln, Cowboyhut und Chaps. Letztere sind lederne Überhosen, die die Beine schützen und zugleich den markanten Western-Look prägen.
Die Rolle des Pferdes
Anders als im klassischen Reiten gilt das Westernpferd als echtes Arbeitspferd. Es wird so ausgebildet, dass es selbstständig mitdenkt und zu einem verlässlichen Partner wird.
Mit minimalen Hilfen soll es sich präzise steuern lassen und schnell sowie leicht auf Kommandos reagieren. Deshalb reitet man mit losen Zügeln und oft einhändig, während der Reiter in einem entspannten, ausbalancierten Sitz bleibt und Kreuz und Schenkel nur dann einsetzt, wenn es wirklich nötig ist.
Die Western-Disziplinen im Überblick
Ein Sport mit großer wirtschaftlicher Bedeutung
Westernreiten ist längst nicht mehr nur ein Hobby für Cowboy-Fans. Der Sport hat sich zu einem globalen Markt entwickelt, der Pferdezucht, Trainingsställe, Ausrüstung, internationale Turnierserien und Sponsoring umfasst.
Zu den größten Veranstaltungen in Europa zählt die Americana in Friedrichshafen, die als bedeutendste Westernmesse gilt und mit rund 200.000 Euro Preisgeld zu den höchstdotierten Shows im deutschen Turniersport gehört.
Das Turnier um die Million
Zu den spektakulärsten Turnieren weltweit zählt The Run for a Million, das 2026 erneut stattfindet. In der Million Dollar Competition treten 16 der erfolgreichsten Reining Profis der Welt um ein Preisgeld von einer Million Dollar an.