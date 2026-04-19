Von Cowboys im Wilden Westen zum modernen Turniersport: Woher Westernreiten kommt, welche Disziplinen es gibt und welche Erfolge Gina Schumacher bereits feierte.

Was das Westernreiten rund um Gina Schumacher ausmacht

Die Doku "Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher" jederzeit im ZDF streamen. 31.03.2026 | 0:45 min

Schnelle Spins, punktgenaue Stopps und ein perfekt abgestimmtes Zusammenspiel von Pferd und Reiter - Westernreiten ist weit mehr als nur ein Klischee aus alten Cowboyfilmen.

Seine Wurzeln liegen in der täglichen Arbeit der Cowboys im amerikanischen Westen, doch längst hat sich daraus ein moderner, internationaler Spitzensport entwickelt.

Gina Schumacher bei den World Reining Championships. Quelle: ZDF

Eine der prägendsten Figuren dieser Szene ist Gina Schumacher. Die erfolgreichste deutsche Reining-Reiterin hat sich mit Weltmeistertiteln, großen Turniersiegen und Millionenpreisgeldern an die Weltspitze gearbeitet - und steht heute sinnbildlich für die neue Generation im Westernreiten.

Gina Schumacher will so erfolgreich werden wie ihr Vater Michael. Sie gehört zu den besten Reiterinnen im Reining. Die Doku zeigt ihren Weg zwischen Comeback, Titeln und neuen Zielen. 17.04.2026 | 43:33 min

In der neuen ZDF-Dokumentation "Pferdestärke - Die Welt der Gina Schumacher" steht nicht nur die Karriere der 29-Jährigen im Fokus, sondern auch ihr Leben abseits des Rampenlichts.

Doch was macht diesen Sport eigentlich aus?

Gina Schumacher bei den World Reining Championships 2025 in Givrins, Schweiz. Quelle: ZDF/ZDF

Die Kombination aus Pferd und Ausstattung

Im Mittelpunkt steht das Pferd, das möglichst eigenständig, ruhig und präzise arbeiten soll. Besonders beliebt sind Quarter Horses, Paint Horses und Appaloosas, da sie von Natur aus wendig, nervenstark und lernbereit sind.

Der Reiter sitzt tief im Sattel, führt die Zügel meist einhändig und gibt kaum sichtbare Hilfen. Die Pferde reagieren auf feinste Gewichtsverlagerungen und minimale Signale, was ihnen erlaubt, schnell zu stoppen, eng zu wenden und dennoch gelassen zu bleiben.

Erfolgreiche Western-Reiterin : Gina Schumacher: "Ich könnte ohne Pferde nicht" Gina Schumacher gilt als eine der besten Western-Reiterinnen der Welt. In einer ZDF-Doku erzählt sie, wie Pferde ihr nach dem Unfall von Michael Schumacher geholfen haben. von Sebastian Ungermanns mit Video 0:45

Das Outfit als Highlight

Die Ausrüstung stammt aus der Cowboyarbeit: Der schwere Sattel mit Horn gab Halt bei langen Ritten und beim Arbeiten mit Rindern.

Typisch ist auch das Outfit - eine Mischung aus Tradition und Show mit Hemd oder Bluse, Stiefeln, Cowboyhut und Chaps. Letztere sind lederne Überhosen, die die Beine schützen und zugleich den markanten Western-Look prägen.

Gina Schumacher im Westernreiten-Outfit. Quelle: IMAGO / Stefan Lafrentz

Die Rolle des Pferdes

Anders als im klassischen Reiten gilt das Westernpferd als echtes Arbeitspferd. Es wird so ausgebildet, dass es selbstständig mitdenkt und zu einem verlässlichen Partner wird.

Mit minimalen Hilfen soll es sich präzise steuern lassen und schnell sowie leicht auf Kommandos reagieren. Deshalb reitet man mit losen Zügeln und oft einhändig, während der Reiter in einem entspannten, ausbalancierten Sitz bleibt und Kreuz und Schenkel nur dann einsetzt, wenn es wirklich nötig ist.

Die Western-Disziplinen im Überblick

Reining Reining ist die "Dressur im Westernstil". Alles wird im Galopp geritten, mit losen Zügeln und sehr feinen Hilfen. Typisch sind schnelle Drehungen (Spins), abrupte Stopps (Sliding Stops) und große sowie kleine Zirkel. Bewertet wird, wie präzise und harmonisch Pferd und Reiter zusammenarbeiten.



Beim Reining starten alle mit 70 Punkten. Fehler geben Minuspunkte, gute Manöver Pluspunkte. Grobe Patzer wie zweite Hand benutzen, falsche Drehzahl im Spin oder Verreiten führen zu 0 Punkten für den ganzen Ritt. Cutting Beim Cutting trennt der Reiter ein Rind aus der Herde. Danach arbeitet das Pferd allein, ohne Zügelhilfen. Die Fähiogkeit, blitzschnell jeder Bewegung des Rindes zu Folgen,wird Cow Sense genannt. Das Rind darf dabei nicht zurück zur Herde gelangen. Working Cow Horse Eine Mischung aus Reining‑Manövern und Cutting‑Elementen. Erst zeigt das Pferd eine kleine Reining‑Aufgabe, dann arbeitet es ein Rind an der Bande entlang und wendet es mehrfach. Trail Der Trail simuliert Situationen aus dem Gelände: Tor öffnen, Brücke überqueren, Stangen überwinden oder rückwärts durch enge Formen manövrieren. Das Pferd soll ruhig, geschickt und selbstständig durch den Parcours gehen. Western Pleasure In der Gruppe werden Schritt (Walk), Trab (Jog) und Galopp (Lope) gezeigt. Die Pferde sollen entspannt, weich und am losen Zügel laufen. Bewertet wird, ob das Gesamtbild ruhig, harmonisch und mühelos ablief. Western Riding Hier geht es vor allem um einen Galoppwechsel ohne Übergang in den Trab. Ein Parcours aus Pilonen zeigt genau, wo gewechselt werden muss. Ranch Riding Diese Disziplin zeigt, wie arbeitstauglich ein Ranchpferd ist. Mit flüssigen Vorwärtsbewegungen, klaren Übergängen, Stopps, Richtungswechseln und Stangenarbeit, muss das Pferd mit wenig Show ihre Funktionen präsentieren. Western Horsemanship Hier wird vor allem der Reiter bewertet: Sitz, Hilfengebung und Genauigkeit. Erst wird eine Einzelaufgabe geritten, dann eine Gruppenprüfung ähnlich der Pleasure. Das Pferd bleibt wichtig, aber der Reiter ist entscheidend. Halter Das Pferd wird geführt, nicht geritten. Bewertet werden Körperbau, Bemuskelung, Bewegung und rassetypische Merkmale. Besonders interessant für Züchter. Showmanship at Halter Auch hier wird das Pferd geführt, aber bewertet wird vor allem der Vorführer: jkorrektes Führen, präzise Wendungen, gepflegtes Pferd und professionelles Auftreten. Versatility Ranch Horse Mehrere Ranch‑Disziplinen werden kombiniert: Ranch Riding, Ranch Trail, Ranch Reining, Ranch Cutting, Ranch Cow Work und Ranch Conformation. Gesucht wird das vielseitigste Ranchpferd, das in allen Bereichen überzeugt.

Ein Sport mit großer wirtschaftlicher Bedeutung

Westernreiten ist längst nicht mehr nur ein Hobby für Cowboy-Fans. Der Sport hat sich zu einem globalen Markt entwickelt, der Pferdezucht, Trainingsställe, Ausrüstung, internationale Turnierserien und Sponsoring umfasst.

Zu den größten Veranstaltungen in Europa zählt die Americana in Friedrichshafen, die als bedeutendste Westernmesse gilt und mit rund 200.000 Euro Preisgeld zu den höchstdotierten Shows im deutschen Turniersport gehört.

Schon 2015 nahm Gina Schumacher bei der Europameisterschaft in Aachen teil. Quelle: IMAGO / Stefan Lafrentz

Das Turnier um die Million

Zu den spektakulärsten Turnieren weltweit zählt The Run for a Million, das 2026 erneut stattfindet. In der Million Dollar Competition treten 16 der erfolgreichsten Reining Profis der Welt um ein Preisgeld von einer Million Dollar an.