DFB-Torhüter nach WM-Test: Ein Geständnis des Oliver Baumann

Nach dem Sieg gegen die USA verhält sich der Vertreter von Neuer wie ein Gentleman, gibt aber einen Einblick in seine Gefühle über seine Degradierung. Die T-Frage wabert weiter.

Die DFB-Elf legt eine ordentliche Generalprobe hin. In der Hitze von Chicago gewinnt sie das Testspiel gegen WM-Co-Gastgeber USA 2:1. Kai Havertz und Leroy Sané treffen. 07.06.2026 | 2:59 min

Für Abwechslung ist in Chicago gesorgt. Wer als deutscher Fußball-Nationalspieler am freien Sonntag nicht wusste, was er in der Stadt am Lake Michigan tun möchte, konnte an einer Führung durch das Trainingszentrum der Basketball-Stars der Chicago Bulls teilnehmen. Anhänger der in den USA so populären Sportart gibt es unter den deutschen Fußballern genügend. Da es kann nicht schaden, nach einer anstrengenden WM-Generalprobe gegen den Hauptgastgeber USA (2:1) mal die Köpfe freizubekommen.

Trotz des neunten Länderspielsiegs in Folge nach Toren von Kai Havertz (2.) und Leroy Sané (57.) schleppt die DFB-Auswahl immer noch einige Fragezeichen ins XXL-Turnier (11. Juni bis 19. Juli). Bundestrainer Julian Nagelsmann beschied:

Natürlich haben wir noch ein paar Dinge zu tun. Aber wir haben auch Lust drauf. „ Bundestrainer Julian Nagelsmann

Montag Umzug ins WM-Quartier

Am Lake Michigan hat die Mannschaft bei anspruchsvollen, weil wechselnden Bedingungen bewiesen, dass sie Widerstände überwinden kann. Am Montag steht der Umzug ins Graylyn Estate Hotel in Winston-Salem im US-Bundesstaat Nordh Carolina an. Auf dem Gelände der Wake Forest University soll dann auch die Wade von Manuel Neuer wieder voll belastbar sein.

Die Torwartfrage zieht sich weiter zäh wie Kaugummi durch die Vorbereitung. Neuer-Vertreter Oliver Baumann bewies gegen die USA seine Qualitäten in seinem 13. Länderspiel. Am Ende war es der 36-Jährige, der höchst aufmerksam diesen Sieg rettete. Trotzdem erneuerte Nagelsmann seine Einsatzgarantie für Neuer: "Der wird ins Mannschaftstraining einsteigen, wenn wir in Winston-Salem ankommen und gegen Curacao spielen". Der WM-Auftakt gegen den Außenseiter von der Karibikinsel steigt am Sonntag (19 Uhr MESZ) in Houston in einem klimatisierten Stadion.

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Bundestrainer-Komplimente für Oliver Baumann

Es sei denn, die Wade streikt weiter. Bei dem 40-Jährigen weiß keiner so genau, wie belastbar er wirklich ist. Derweil gewährte der degradierte Ersatzkeeper Baumann erstmals kleine Einblicke in sein Seelenleben. "Anfangs war es natürlich hart. Das war nicht ganz cool von meinem Gefühl her", sagte Baumann nach der Partie gegen die widerspenstigen US-Boys. Ihm sei aber sofort "klar gewesen, "dass ich fürs Team da sein werde und mit zur WM komme". Eine Absage war nie Thema. So spricht ein echter Teamplayer, der sich gegenüber der Mannschaft loyal verhält.

Logisch, dass der Kapitän der TSG Hoffenheim für diese Haltung Komplimente bekam. Vor allem vom Bundestrainer, der sich mit der gewiss nicht glücklichen Kommunikation in dieser Causa selbst in Zugzwang gebracht hat. Ein "großer Sportsmann" sei Baumann - und "menschlich sowieso erste Sahne", betonte Nagelsmann. Zudem gestand er:

Ich hätte mich nicht gewundert, wenn er zwei, drei Wochen nicht mit mir gesprochen hätte. Er hat sich auf die beiden Spiele top vorbereitet. Das kann auch bei der WM passieren. „ Bundestrainer Nagelsmann über Torhüter Baumann

Oliver Baumann sei nicht "heruntergerankt", erklärt Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Wahl, Manuel Neuer zur Nummer 1 zu machen. Für diesen habe unter anderem seine Aura gesprochen. 21.05.2026 | 2:19 min

Weiter herrscht Unklarheit bei Manuel Neuer

Eine entscheidende Einlassung: Hinter der Belastungsfähigkeit der zurückgeholten Nummer eins steht offenbar weiter ein Fragezeichen. Und die sorgenvolle Miene, die Neuer im Solidier Field an der Seitenlinie zeitweise machte, könnte sogar Symbolwirkung gehabt haben. Wer weiß, was noch alles unter der Latte passiert? Die WM-Geschichte der deutschen Nationalelf ist reich an Torwart-Episoden; vor allem, als sich 1986 Toni Schumacher und Uli Stein, 2006 dann Oliver Kahn und Jens Lehmann um den Stammplatz stritten.

Oliver Kahn will bei der WM 2006 unbedingt im Tor stehen. Doch Klinsmann entfacht ein Torwartduell, das alles infrage stellt und zu einer Entscheidung führt, die niemand kommen sieht. 20.05.2026 | 37:17 min

Damals nahmen die Protagonisten wenig Rücksicht aufeinander. Besonders unrühmlich verlief aus dieser Perspektive auch die WM 1994 in den USA, als Weltmeister Bodo Illgner das Vertrauen von Berti Vogts mit Füßen trat. Nach einem schwachen Turnier trat Illgner unmittelbar nach dem Viertelfinal-Aus gegen Bulgarien (1:2) zurück - und brüskierte damit den Bundestrainer, der ihm stets den Rücken gestärkt hatte. Geschichte muss sich ja aber auf amerikanischem Boden bei den Deutschen nicht wiederholen.

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