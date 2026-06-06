WM-Generalprobe gelingt: DFB-Elf gewinnt gegen USA

Die DFB-Elf müht sich im letzten Test vor dem WM-Auftakt zu einem 2:1-Sieg gegen die USA. Den Siegtreffer erzielt Leroy Sané, der für den verletzten Lennart Karl ins Team kam.

Der deutsche Nationalspieler Leroy Sané jubelt nach seinem Treffer zum 1:2 im WM-Vorbereitungsspiel gegen die USA Quelle: dpa

Die deutsche Nationalmannschaft hat auch ihren letzten Test vor dem WM-Auftakt gewonnen. Gegen die USA siegte die DFB-Elf in einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel im ausverkauften Soldier Field in der Hitze von Chicago mit 2:1 (1:1).

In seiner Aufstellung verzichtete Bundestrainer Julian Nagelsmann zunächst auf Überraschungen. Auf der Torhüterposition spielte erwartungsgemäß Oliver Baumann, auf dem rechten Flügel ersetzte Routinier Leroy Sané den verletzten Lennart Karl.

Wie im Champions-League-Finale: Havertz bricht das Siegel

Auf der Stürmerposition hatte sich Nagelsmann im Vorfeld festgelegt: Deniz Undav nahm auf der Bank Platz, nachdem er im Anschluss an seinen Gala-Auftritt gegen Finnland angeschlagen war. Für ihn rückte eine Woche nach seinem Champions-League-Finaltreffer Kai Havertz in die Startelf.

Und kaum war die Partie angepfiffen, traf er schon wieder: Keine zwei Minuten dauerte es, bis Kapitän Joshua Kimmich nach einer Freistoßflanke den völlig freistehenden Havertz fand. Aus fünf Metern köpfte er zentral zum 1:0 ein, US-Torwart Freese blieb ohne Chance.

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USA wacht auf - Linksverteidiger trifft sehenswert per Volley

Die Anfangsviertelstunde gehörte der DFB-Elf, doch im Anschluss kam auch die USA immer wieder zu Möglichkeiten. In der 15. Minute setzte Sergino Dest nach einer Ecke aus der zweiten Reihe einen Schlenzer, der jedoch links über das Tor ging. Doch gefährlich Abschlüsse blieben zunächst rar.

Testspiele von WM-Startern Paraguay - Nicaragua 4:0

Puerto Rico - Saudi-Arabien 0:3

Kanada - Irland 1:1

Haiti - Peru 1:2

Belgien - Tunesien 5:0

Portugal - Chile 2:1

USA - Deutschland 1:2

Panama - Bosnien-Herzegowina 1:1

Schweiz - Australien 1:1

Bolivien - Schottland

England - Neuseeland (22.00)

Kap Verde - Bermuda (22.00)

Katar - El Salvador (22.00)

Bis zur 37. Minute: Nach einer von Tah geklärten Ecke kam der Ball an den Strafraumrand zu Linksverteidiger Robinson, der sehenswert direkt abnahm - und unhaltbar zum Ausgleich für die USA einnetzte.

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Im Anschluss daran übernahmen die Gastgeber vorübergehend das Spielgeschehen: Dest verpasste vor dem deutschen Gehäuse einen Balogun-Querpass (39.), drei Minuten später rauschte sein Schuss halblinks über die Latte. Die DFB-Elf wackelte: Immer wieder brachten die dribbelstarken US-Spieler mit ihren Kontern die deutsche Abwehr ins Wanken.

DFB-Elf kommt frisch aus der Pause - und belohnt sich

Doch kurz nach der Pause wagte sich die DFB-Elf wieder nach vorn: Nach einem Konter über Sané kam Felix Nmecha an der Strafraumkante frei zum Schuss - der Ball landete jedoch in den Armen von Freese (50.). Zwei Minuten später blockte ein US-Verteidiger die Direktabnahme aus knapp 20 Metern von Sané, der bis dato agil wirkte, wenn auch glücklos spielte.

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Doch nur sieben Minuten später belohnte er sich doch noch: Havertz spielte zentral im Strafraum auf Sané, der den Ball per Direktabnahme aus knapp zwölf Metern flach ins linke Toreck zur erneuten DFB-Führung bugsierte (57.).

Viele Wechsel, wenig Spielfluss

Nun beruhigte sich die Partie zusehends: Nagelsmann wechselte acht Mal, die USA sogar zehn Mal, was dem weiteren Spielverlauf nicht unbedingt zuträglich war. Mal verhaspelte sich Leweling, der nach einem Konter freistehend vor dem US-Tor zu mannschaftsdienlich in die Mitte passte und den Ball verlor. Mal war es David Raum, dessen verunglückte Flanke direkt aufs Tor kam und von Freese entschärft wurde.

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Obwohl die DFB-Elf immer weniger zuließ, kam auch die USA noch zum Abschluss: In der 81. Minute zog der Gladbacher Scally aus 20 Metern zentral aus der Drehung ab - seinen Linksschuss parierte der abtauchende Baumann aber problemlos.

USA mit dem Schlussakkord

Anders in der 87. Minute: Bei einem Angriff der US-Amerikaner verteidigte die deutsche Abwehr zu nachlässig, durch Aaronsons Schlenzer aus knapp 20 Metern konnte Baumann jedoch parieren. Der anschließende Schuss von Weah ging weit über das Tor.

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Dennoch: Für einen erneuten Ausgleich war die USA nicht zwingend genug, wodurch die deutsche Mannschaft verdient ihren neunten Sieg in Folge einstrich - und nun mit breiter Brust ins WM-Auftaktspiel gegen Curacao (14.06. um 19 Uhr) gehen kann.

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