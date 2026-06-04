WM 2026: Bundestrainer Nagelsmann lobt Havertz überschwänglich

Für kaum einen anderen Spieler hat Bundestrainer Nagelsmann so viel Lob parat wie Kai Havertz. Bei der WM-Generalprobe gegen die USA in Chicago ist der England-Legionär gesetzt.

Kai Havertz ist nach der Niederlage seiner Gunners im Champions-League-Finale zum DFB-Tross gestoßen. Der Angreifer, der in Deniz Undav und Nick Woltemade starke Konkurrenz hat, auf der Pressekonferenz. 03.06.2026 | 24:06 min

Das erste Training auf amerikanischem Boden vermittelte schon mal einen Eindruck, welche Kulisse in den meisten US-Spielorten wartet. Die imposante Skyline von Chicago - viel mächtiger als jene beispielsweise in Frankfurt am DFB-Campus - bildete beim ersten Training der deutschen Nationalmannschaft das perfekte Fotomotiv für den "American Dream".

Auf dem Health Performance Center des MLS-Klubs Chicago Fire, einst Arbeitgeber der deutschen Nationalspieler Bastian Schweinsteiger und Arne Friedrich, hat nach dem ersten Aufgalopp in Herzogenaurach nun der zweite Vorbereitungsteil auf die herausfordernde WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) begonnen.

+++ Liveblog zur Fußball-WM +++ : Havertz: Bin ein "Zwischending aus Deniz und Nick" Kai Havertz spricht über seine Rolle als Elfmeterschütze und über seine Sturmkollegen Deniz Undav und Nick Woltemade. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Havertz gesondert in USA angereist

Mittendrin auch Kai Havertz, der nicht in Frankfurt in den Linienflieger gestiegen, sondern wegen des Champions-League-Finals mit dem FC Arsenal gesondert angereist war. Herzlich begrüßt bei der Ankunft in der Lobby des edlen Waldorf Astoria von den Kollegen.

Die Vorfreude war das ganze Jahr schon da. Und persönlich war es für mich wichtig, so früh wie möglich zur Mannschaft zu stoßen. „

Der 26-Jährige betont nach der ersten Einheit hinter verschlossenen Türen auch in der digitalen Pressekonferenz den Zusammenhalt mit dem Team und berichtet von den Eindrücken der Drei-Millionen-Metropole am Lake Michigan.

Trotz strapaziöser Anreise ist die DFB-Auswahl mit einem Lächeln in Chicago eingetroffen, berichtet ZDF-Reporter Nils Kaben im Mittagsmagazin. Nach kurzer Nacht steht das erste Training an. 03.06.2026 | 3:10 min

Julian Nagelsmann ergeht sich in Lobeshymnen

Den Leistungsträger vom FC Arsenal zu diesem Termin zu entsenden, war fast logisch, denn nach dem Testspiel gegen Finnland (4:0) hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann noch einmal klargestellt, wie wichtig seine in Mainz fehlende Nummer sieben für den Griff nach dem Goldpokal werde.

Wir brauchen Kai, sein Tor im Champions-League-Finale war außergewöhnlich. Man hat seine Bedeutung gesehen, seinen Fleiß in der Defensive, seine brutale Kopfballstärke auch defensiv bei Standards „ Bundestrainer Julian Nagelsmann

Er sei ein sehr guter Mensch, ein richtig guter Typ und Topspieler, betont Nagelsmann. Die Eloge des Bundestrainers war verbunden mit einer Einsatzgarantie für die WM-Generalprobe gegen den Gastgeber USA im ausverkauften Soldier Field von Chicago (Samstag 20.30 Uhr/MESZ).

Der Spielertyp gefällt dem Bundestrainer am besten

Und irgendwie ist beim 38-Jährigen immer herauszuhören: Ihm gefällt dieser Spielertyp mehr als Deniz Undav, auch wenn dieser am vergangenen Sonntag drei Torbeteiligungen besteuerte. Doch tatsächlich kann der Mittelstürmer des VfB Stuttgart dem England-Legionär in Sachen Laufleistung oder Technik nicht das Wasser reichen.

Vertrag aus 1960er Jahren : Streit um Gratis-Zugang zu Aztekenstadion wohl gelöst Wegen eines uralten Vertrags pochten Tausende Fußball-Fans darauf, das WM-Eröffnungsspiel in Mexikos Aztekenstadion gratis sehen zu dürfen. Nun ist der Streit wohl gelöst. mit Video 3:10

Fast zwangsläufig hat sich der Offensivallrounder bei den Gunners vor allem in der Arbeit gegen den Ball verbessert: Es gehe in der Premier League gar nicht anders: "Jeder Spieler muss bereit sein, defensive Wege zu gehen".

An seinen besten Tagen verkörpert Havertz Weltklasse, doch den Konkurrenzkampf wollte er gar nicht anstacheln: "Da wird es kein Drama geben." Vielmehr solle die Vielseitigkeit dem vierfachen Weltmeister im Turnierverlauf helfen. "Wir haben viele Optionen. Es ist gut, so ein Problem zu haben. Lieber mehr gute Spieler als zu wenige." Klang einleuchtend.

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

2014 kam Mario Götze auch von der Bank

Über die anderen Anwärter, zu denen neben Undav vor allem Nick Woltemade gehört, der im Trainingsspiel beim Abschiedsevent gegen die finnische B-Besetzung zwar bemüht, aber glücklos wirkte, erklärte der gebürtige Aachener: "Deniz hat einen Riecher in der Box. Nick hat das auch und ist technisch top und bringt Größe und Ausstrahlung mit."

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Er sei "vielleicht so ein Zwischending aus beiden". Auf jeden Fall kann er alle vier offensiven Positionen im 4-2-3-1-System unter Nagelsmann besetzen. Genau wie bei der Heim-EM soll der 1,93-Meter-Mann ein Fixpunkt des deutschen Angriffs werden. Havertz hat 21 Tore in 57 Länderspielen erzielt, Undav gleich sechs bei nur acht Einsätzen, Woltemade (elf Länderspiele) steuerte vier wichtige Treffer in der WM-Qualifikation bei.

Dass es bei einer solchen Endrunde nicht nur einen Mittelstürmer braucht, habe die WM 2014 gezeigt, als Miroslav Klose im entscheidenden Moment im Finale gegen Argentinien (1:0 n.V.) entlastet worden sei: "Mario Götze ist da auch von der Bank gekommen."

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.