  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Fußball-WM

Fußball-WM: Streit um Gratis-Zugang zu Aztekenstadion wohl gelöst

Vertrag aus 1960er Jahren:Streit um Gratis-Zugang zu Aztekenstadion wohl gelöst

|

Wegen eines uralten Vertrags pochten Tausende Fußball-Fans darauf, das WM-Eröffnungsspiel in Mexikos Aztekenstadion gratis sehen zu dürfen. Nun ist der Streit wohl gelöst.

Luftaufnahme des Aztekenstadions in Mexiko-Stadt.

Das legendäre Aztekenstadion in Mexiko-Stadt: Sonderregelung für 600 Logen und 8-000 Sitzplätze.

Quelle: dpa

Im Zoff um einen 99 Jahre geltenden Vertrag um besondere Plätze im legendären Aztekenstadion von Mexiko-Stadt zeichnet sich rund eine Woche vor dem WM-Eröffnungsspiel eine Lösung ab. Rund 14.000 Inhaber von Logen und Dauerplätzen hatten ihr Recht geltend gemacht, den Start in das Mega-Turnier und vier weitere WM-Spiele in dem Fußball-Tempel kostenlos sehen zu dürfen.

Nun hat der Stadionbetreiber nach eigenen Angaben rund 63 Millionen US-Dollar für die Tickets der Dauerkartenhalter an die FIFA gezahlt.

Aztekenstadion in Mexiko City
:Eine legendäre Arena für denkwürdige Momente

Der Fußballtempel der 21-Millionen-Metropole hat schon viele große Aufführungen erlebt. Am 11. Juni eröffnen Mexiko und Südafrika hier die WM.
von Andreas Morbach
mit Video2:13
Das Estadio Azteca (Aztekenstadion) in Mexiko-City am 26.02.2026.

Sonderregelung betrifft 600 Logen und 8.000 Sitzplätze

Als dem Betreiber beim Bau des Stadions in den 1960er Jahren das Geld ausging, verkaufte er 600 Logen und 8.000 einzelne Sitzplätze an finanzstarke Fußballfans. Dafür erhielten diese das Recht, für 99 Jahre (bis 2065) alle Events in dem Stadion kostenlos besuchen zu dürfen.

ZDF-Reporter Nils Kaben im Schaltgespräch im Mittagsmagazin.

Trotz strapaziöser Anreise ist die DFB-Auswahl mit einem Lächeln in Chicago eingetroffen, berichtet ZDF-Reporter Nils Kaben im Mittagsmagazin. Nach kurzer Nacht steht das erste Training an.

03.06.2026 | 3:10 min

Allerdings versäumte es der Stadionbetreiber Ollamani, die FIFA über diese Sonderregelung zu informieren. Offenbar wurde befürchtet, dass das Aztekenstadion unter diesen Umständen nicht als Spielstätte für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ausgewählt werden könnte.

+++ Liveblog zur Fußball-WM +++
:Oliver Bierhoff traut DFB-Team einiges zu

Oliver Bierhoff ist vom DFB-Team überzeugt, in Mexiko-Stadt wird demonstriert und Belgien bezwingt Kroatien. Alle Entwicklungen im Liveblog.
Oliver Bierhoff (Archivfoto)

Schon zwei WM-Eröffnungen im Aztekenstadion

1970 und 1986 wurden bereits zwei WM-Endrunden in dem Stadion eröffnet. Beide Male fanden auch die Endspiele im Aztekenstadion in über 2.200 Metern über dem Meeresspiegel statt. Diesmal ist Mexiko aber nur Mitgastgeber, weitere Spielorte sind in den USA und in Kanada.

Das BC Place Stadium in Vancouver.
Das WM-Stadion in Vancouver von innen.
Das BMO Field Stadium in Toronto.
Das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt bei einem Länderspiel von Mexiko.
Das WM-Stadion Estadio BBVA Bancomer in Monterrey.
Das WM-Stadion Estadio Akron in Guadalajara.
Das MetLife Stadium in New Jersey.
Das WM-Stadion AT&T Stadium in Dallas.
Das Arrowhead Stadium in Kansas City.
Das NRG Stadium in Houston.
Das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta.
Das SoFi Stadium in Los Angeles.
Das Lincoln Financial Field Stadium in Philadelphia.
Das Lumen Field Stadium in Seattle.
Das Levi's Stadium in Santa-Clara.
Das Gilette Stadium in Foxborough.
Das Hard Rock Stadium in Miami.

Das sind die Spielorte der Fußball-WM 2026

In insgesamt 16 Stadien werden die Spiele der Fußball-WM ausgetragen. Drei Spielorte sind in Mexiko, zwei in Kanada, elf in den USA. Auf dem Bild: das WM-Stadion in Vancouver, Kanada.

Quelle: IMAGO / agefotostock

Die Karteninhaber des Aztekenstadions waren mit ihrem Verband "Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas" (AMTPP) sogar vor Gericht gezogen, um ihre Rechte geltend zu machen.

Karteninhaber gewinnen Gerichtsstreit

Daraufhin hatten die FIFA und der Stadionbetreiber Ollamani das Mitbringen eigener Lebensmittel und Getränke untersagt und im Gegenzug Verpflegungspakete im Wert von mehreren Tausend Dollar angeboten. Zudem hatten sie mit Stadionverboten gedroht, sollten die Dauerkarten auf dem Zweitmarkt veräußert werden. Beide Maßnahmen scheiterten vor Gericht.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale)

ZDFheute Infografik

Ein Klick für den Datenschutz

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen
Quelle: dpa
Über die anstehende Fußball-WM berichtet das ZDF mehrmals täglich in seinen Nachrichtensendungen sowie im gemeinsamen Morgen- und Mittagsmagazin von ZDF und ARD.
Themen
SportFußball-WM

Mehr zur WM

  1. sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

    Zwölf Gruppen mit je vier Teams:Spielplan, Ergebnisse und Tabellen

  2. Mission Sommermärchen

    Sport:Schland in Sicht!

  3. FIFA-WM-Pokal

    Alles Wichtige zum Turnier:Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026

  4. Maskottchen der WM 2026
    FAQ

    USA, Mexiko und Kanada:Was man für die Fußball-WM 2026 wissen muss

    von Sebastian Ungermanns
    Video2:13

sportstudio Fußball-Dokus

Gruppen-Vorschau zur Fußball-WM 2026

WM-Qualifikation und Testspiele

Mehr