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Sport

Happy End bei den French Open für Zverev: "Wir sind Champion"

Titelgewinn bei den French Open:Der Durchbruch für Zverev: "Wir sind Champion"

von Petra Philippsen

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Als erster Deutscher nach Henner Henkel 1937 gewinnt Alexander Zverev die French Open. Es ist für ihn eine Erlösung, auf die er über ein Jahrzehnt lang vergeblich gehofft hatte.

Alexander Zverev hält bei der Siegerehrung der French Open den Pokal in die Höhe

In seinem 41. Grand-Slam-Turnier darf Alexander Zverev den Sieger-Pokal in die Höhe heben. Im Finale der French Open besiegt er den Italiener Flavio Cobolli in fünf Sätzen.

07.06.2026 | 1:29 min


Alexander Zverev hatte nach seinem Triumph einen Moment Zeit, während um ihn herum die umtriebigen Vorbereitungen für die Siegerehrungen im Stadion Court-Philippe-Chatrier liefen. Er hockte auf seiner Bank, schaute mit feuchten Augen immer noch etwas ungläubig.

Doch sein Blick ging auch hoch auf die Ränge zu den deutschen Fans, die ihn über vier Stunden lang so leidenschaftlich angefeuert hatten.

Und vielleicht sah er dabei auch das Zitat von Chatrier, das groß als Schriftzug auf dem Oberrang angebracht ist: "Der Sieg gehört dem Hartnäckigsten." Es hätte wohl kein passenderes Zitat für Zverev an diesem Tag gegeben.

Tennisspieler Alexander Zverev in Aktion am 07.06.2026 bei den French Open in Paris.
Tennisspielerinne Katerina Siniakova aus der Tschechischen Republik (links) und Taylor Townsend aus den USA feiern ihren Sieg im Finale des Damendoppels gegen Anna Danilina aus Kasachstan und Aleksandra Krunic aus Serbien beim Tennisturnier „French Open“ in Paris am 07.06.2026.
Der Spanier Marcel Granollers (links) und der Argentinier Horacio Zeballos jubeln mit dem Pokal in den Händen, nachdem sie am 06.06.2026, beim Tennisturnier „French Open“ in Paris das Finale im Herren-Doppel gegen den Finnen Harri Heliovaara und den Briten Henry Patten gewonnen haben.
Mirra Andreeva (Russland) posiert mit der Trophäe auf der Bühne.
Halbfinal-Sieger Alexander Zverev umarmt nach dem Match seinen gegner Jakub Mensik
Maja Chwalinska jubelt nach ihrem Sieg
Tennisspielerin Mirra Andrejewa jubelt am 04.06.2026 bei dem French Open in Paris.
Der Italiener Andrea Vavassori (links) und die Italienerin Sara Errani posieren mit ihrem Pokal nach ihrem Sieg über die Kanadierin Gabriela Dabrowski und den US-Amerikaner Evan King am Ende ihres Mixed-Doppel-Finales der French Open im Roland-Garros-Komplex in Paris am 04.06.2026.
Matteo Arnaldi schlägt im Match gegen Matteo Berrettini eine Rückhand.
Flavio Cobolli jubelt nach seinem Sieg im Viertelfinale
Diana Shnaider ballt im Spiel gegen Aryna Sabalenka die rechte Faust.
Laura Siegemund und Edouard Roger-Vasselin im Mixed-Viertelfinale der French Open
Maja Chwalinska
Jakub Mensik schlägt im Spiel gegen Joao Fonseca eine Rückhand.
Rafael Jodar (links) gratuliert Alexander Zverev nach dessen Sieg im Viertelfinale der French Open.
French Open Tennis, French Open, Ukrainerin Marta Kostyuk
Mirra Andreeva bei der French Open am 02.06.2026
Aryna Sabalenka
Tennis, French Open, Krawietz, Puetz
Die Russin Anna Kalinskaya jubelt nach ihrem Sieg im Achtelfinale der French Open in Paris gegen die Österreicherin Anastasia Potapova.
Elina Switolina
Alexander Zverev (Deutschland) in Aktion.
Iga Swiatek reagiert während ihres Achtelfinalspiels gegen die Ukrainerin Marta Kostyuk bei den French Open in Paris, 31. Mai 2026.
Sorana Cirstea (r.) und China's Wang Xiyu
Coco Gauff (USA) in der dritten Runde der French Open in Paris.
Moise Kouame (Frankreich) in Aktion.
Naomi Osaka (Japan) jubelt.
Novak Djokovic ist bei den French Open am 29. Mai 2026 in fünf Sätzen gegen das brasilianische Tennis-Talent Joao Fonseca ausgeschieden.
Alexander Zverev in Aktion.
Frankreich, Paris: Tennis: Grand Slam - French Open, Einzel, Frauen: Tamara Korpatsch in Aktion.
Moïse Kouamé (Frankreich) während seines Herreneinzel-Zweitrundenmatches gegen Adolfo Daniel Vallejo (Paraguay) am fünften Tag der French Open 2026 in Roland Garros am 28.05.2026 in Paris, Frankreich.
Jan-Lennard Struff
Jannik Sinner (Italien) reagiert im Herreneinzel gegen Juan Manuel Cerúndolo (Argentinien) bei den French Open 2026 in Roland Garros am 28.05.2026 in Paris, Frankreich.
Tennis: Alexander Zverev bei den French Open in Paris.
Tennis: Eva Lys bei den French Open.
Frankreich, Paris: Tennis: Grand Slam - French Open, Einzel, Frauen: Tamara Korpatsch in Aktion.
Frankreich, Paris: Tennis, French Open: Jan-Lennard Struff jubelt nach seinem Sieg.
Paris, French Open: Laura Siegemund in Aktion
Deutschlands Tennisspielerin Ella Seidel trainiert vor ihrem Auftaktmatch bei den French Open
Stan Wawrinka
Eva Lys spielt eine beidhändige Rückhand
French Open, Einzel, 1. Runde. Maria (Deutschland) - Mertens (Belgien): Tatjana Maria verlässt den Court und trägt dabei eine Sporttasche in jeder Hand.
Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev schlägt den Ball in der Partie gegen Roland Garros bei den French Open 2026 zurück
Tamara Korpatsch
Yannick Hanfmann
Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev beginnt die Runde mit einem Aufschlag
Der spanische Tennisspieler Alejandro Davidovich kühlt sich bei den French Open 2026 mit seiner Wasserflasche ab
Die Siegerpokale der French Open: Links für Männer, rechts für die Frauen.
Das Platzwartteam pflegt den Tennisplatz bei den French Open 2026
Naomi Osaka (Japan) jubelt.

Zverev am Ziel: Erster Grand-Slam-Titel in Paris

Alexander Zverev gewinnt das Finale der French Open und damit den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere. Der 29-Jährige siegte gegen Flavio Cobolli mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Quelle: AFP

Marathonmatch gegen Cobolli

Denn in diesem Finale der French Open, seinem vierten Endspiel bei einem Grand Slam, war der 29 Jahre alte Hamburger im Marathonmatch gegen den Italiener Flavio Cobolli unerschütterlich geblieben. Mit dem 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7) , 6:1-Sieg war Zverev ein Durchbruch in seiner Karriere gelungen.

Wir haben so viel durchgemacht, Verletzungen, Niederlagen, wir waren so oft Verlierer. Aber jetzt sind wir Grand-Slam-Champions.

Alexander Zverev, French-Open-Sieger

Ein später Durchbruch: Mehr als ein Jahrzehnt hatte Zverev hartnäckig um diese Trophäe gekämpft, die er nun so eng umschlungen hielt wie ein Kind sein Lieblingsstofftier. Nun endlich war er erlöst. Nach den vielen Rückschlägen, Hindernissen und Abgesängen hatte Zverev sein wichtigstes Ziel doch noch erreicht.

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Alexander Zverev

Sein Dank galt seiner Familie, die ihn auf diesem langen Weg begleitet hatte. Mutter Irina trainierte Alexander Zverev bis zum Ende der Schulzeit hauptsächlich, Vater Alexander Senior übernahm ab der Juniorenturniere den Trainerposten, bis heute. Bruder Mischa zog ihn quasi mit auf die Profi-Tour, managt Alexander, seit er die eigene Karriere beendet hat.

Schicksalsort French Open

Fitnesstrainer Jaz Green gehörte schon zum Team, als Zverev 2014 mit 16 Jahren bei den Australian Open den Junioren-Titel gewann. Der interne Zusammenhalt könnte kaum größer sein. "Keiner auf der Tour ist länger mit seinem Team zusammen", betonte Zverev nun in Paris. Und ganz bewusst sagte er: "Wir sind Grand-Slam-Champions."

Dass sein Ringen um den größten Tennis-Titel ausgerechnet in Paris auf dem Court-Philippe-Chatrier endete, passte perfekt in die Geschichte.

Dieser Court ist so besonders für mich, hier habe ich die besten und die schlimmsten Momente erlebt. Da hinten in der Ecke habe ich vor vier Jahren gelegen. Jetzt habe ich mein Happy End.

French-Open-Sieger Alexander Zverev

Nirgendwo war Zverev bisher erfolgreicher, stand fünf Mal in den vergangenen sechs Jahren im Halbfinale der French Open. Doch er erlebte hier auch vor zwei Jahren die bittere Finalniederlage gegen Carlos Alcaraz nach 2:1-Satzführung - und 2022 den vielleicht schlimmsten Moment seiner Karriere.

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Zverev hält dem Druck stand

Nach der Verletzung wusste Zverev zunächst nicht, ob er seine Karriere fortsetzen kann. Doch er blieb hartnäckig. Es kamen weitere Rückschläge, aber in diesem Jahr zog er die richtigen Schlüsse. Machte sein Spiel variabler, achtete mehr auf das, was er sagte, und spielte die konstanteste erste Saisonhälfte aller Topspieler.

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Ohne Sinner, Alcaraz und Djokovic war Zverev in Paris plötzlich Favorit - und der Druck auf ihn größer denn je. Es war seine vielleicht letzte Chance auf einen Grand-Slam-Titel, und er biss sich durch. Der Hartnäckigste war am Sonntagnachmittag in Paris am Ziel, er ist den Makel des Unvollendeten nun endlich los.

Über das Thema berichtete das ZDF am 07.06.2026 im heute journal um 22:05 Uhr im Beitrag "Zverevs Befreiungsschlag: Endlich Major-Sieger".
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