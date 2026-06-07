Happy End bei den French Open für Zverev: "Wir sind Champion"

Als erster Deutscher nach Henner Henkel 1937 gewinnt Alexander Zverev die French Open. Es ist für ihn eine Erlösung, auf die er über ein Jahrzehnt lang vergeblich gehofft hatte.

In seinem 41. Grand-Slam-Turnier darf Alexander Zverev den Sieger-Pokal in die Höhe heben. Im Finale der French Open besiegt er den Italiener Flavio Cobolli in fünf Sätzen. 07.06.2026 | 1:29 min



Alexander Zverev hatte nach seinem Triumph einen Moment Zeit, während um ihn herum die umtriebigen Vorbereitungen für die Siegerehrungen im Stadion Court-Philippe-Chatrier liefen. Er hockte auf seiner Bank, schaute mit feuchten Augen immer noch etwas ungläubig.

Doch sein Blick ging auch hoch auf die Ränge zu den deutschen Fans, die ihn über vier Stunden lang so leidenschaftlich angefeuert hatten.

Und vielleicht sah er dabei auch das Zitat von Chatrier, das groß als Schriftzug auf dem Oberrang angebracht ist: "Der Sieg gehört dem Hartnäckigsten." Es hätte wohl kein passenderes Zitat für Zverev an diesem Tag gegeben.

Zverev am Ziel: Erster Grand-Slam-Titel in Paris Alexander Zverev gewinnt das Finale der French Open und damit den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere. Der 29-Jährige siegte gegen Flavio Cobolli mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Quelle: AFP

Marathonmatch gegen Cobolli

Denn in diesem Finale der French Open, seinem vierten Endspiel bei einem Grand Slam, war der 29 Jahre alte Hamburger im Marathonmatch gegen den Italiener Flavio Cobolli unerschütterlich geblieben. Mit dem 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7) , 6:1-Sieg war Zverev ein Durchbruch in seiner Karriere gelungen.

Wir haben so viel durchgemacht, Verletzungen, Niederlagen, wir waren so oft Verlierer. Aber jetzt sind wir Grand-Slam-Champions. „ Alexander Zverev, French-Open-Sieger

Ein später Durchbruch: Mehr als ein Jahrzehnt hatte Zverev hartnäckig um diese Trophäe gekämpft, die er nun so eng umschlungen hielt wie ein Kind sein Lieblingsstofftier. Nun endlich war er erlöst. Nach den vielen Rückschlägen, Hindernissen und Abgesängen hatte Zverev sein wichtigstes Ziel doch noch erreicht.

Aussagen über mentale Probleme : Die Aufs und Abs in Zverevs Tennis-Karriere Alexander Zverev hat mentale Probleme öffentlich gemacht. Der Blick auf seine Karriere zeigt, der Tennisstar hatte viele Hochs, aber auch Tiefen zu bewältigen. von Jannik Schneider mit Video 0:50

Sein Dank galt seiner Familie, die ihn auf diesem langen Weg begleitet hatte. Mutter Irina trainierte Alexander Zverev bis zum Ende der Schulzeit hauptsächlich, Vater Alexander Senior übernahm ab der Juniorenturniere den Trainerposten, bis heute. Bruder Mischa zog ihn quasi mit auf die Profi-Tour, managt Alexander, seit er die eigene Karriere beendet hat.

Schicksalsort French Open

Fitnesstrainer Jaz Green gehörte schon zum Team, als Zverev 2014 mit 16 Jahren bei den Australian Open den Junioren-Titel gewann. Der interne Zusammenhalt könnte kaum größer sein. "Keiner auf der Tour ist länger mit seinem Team zusammen", betonte Zverev nun in Paris. Und ganz bewusst sagte er: "Wir sind Grand-Slam-Champions."

Dass sein Ringen um den größten Tennis-Titel ausgerechnet in Paris auf dem Court-Philippe-Chatrier endete, passte perfekt in die Geschichte.

Dieser Court ist so besonders für mich, hier habe ich die besten und die schlimmsten Momente erlebt. Da hinten in der Ecke habe ich vor vier Jahren gelegen. Jetzt habe ich mein Happy End. „ French-Open-Sieger Alexander Zverev

Nirgendwo war Zverev bisher erfolgreicher, stand fünf Mal in den vergangenen sechs Jahren im Halbfinale der French Open. Doch er erlebte hier auch vor zwei Jahren die bittere Finalniederlage gegen Carlos Alcaraz nach 2:1-Satzführung - und 2022 den vielleicht schlimmsten Moment seiner Karriere.

Zverevs Schock im Halfinale gegen Nadal im Jahr 2022

Im Halbfinale spielte Zverev damals gegen Rekordsieger Rafael Nadal das Match seines Lebens, hatte den Spanier am Rande der Niederlage, als er sich den Knöchel verletzte und sich vor Schmerzen schreiend auf dem Boden wälzte.

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Zverev hält dem Druck stand

Nach der Verletzung wusste Zverev zunächst nicht, ob er seine Karriere fortsetzen kann. Doch er blieb hartnäckig. Es kamen weitere Rückschläge, aber in diesem Jahr zog er die richtigen Schlüsse. Machte sein Spiel variabler, achtete mehr auf das, was er sagte, und spielte die konstanteste erste Saisonhälfte aller Topspieler.

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Ohne Sinner, Alcaraz und Djokovic war Zverev in Paris plötzlich Favorit - und der Druck auf ihn größer denn je. Es war seine vielleicht letzte Chance auf einen Grand-Slam-Titel, und er biss sich durch. Der Hartnäckigste war am Sonntagnachmittag in Paris am Ziel, er ist den Makel des Unvollendeten nun endlich los.