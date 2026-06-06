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Sport

French Open: Alexander Zverev ist bereit für sein Happy End

Erster Grand-Slam-Titel in Paris?:Alexander Zverev ist bereit für sein Happy End

von Petra Philippsen

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Jahrelang lief Tennis-Profi Alexander Zverev seinem großen Traum vom Grand-Slam-Sieg erfolglos hinterher. Bei den French Open könnte sich für ihn der Kreis doch noch schließen.

Der Deutsche Alexander Zverev jubelt nach seinem Sieg gegen den Tschechen Jakub Mensik am Ende ihres Halbfinales im Herreneinzel am 13. Tag der French Open auf dem Court Philippe-Chatrier im Roland-Garros-Komplex in Paris am 05.06.2026.

Noch ein Sieg bis zur Erfüllung des großen Traums: Tennis-Star Alexander Zverev spielt bei den French Open am Sonntag um den Titel.

Quelle: AFP

Eigentlich weiß Alexander Zverev, wie sich so eine Grand-Slam-Trophäe anfühlt. Denn eine hat er in seiner Karriere schon gewonnen: 2014 bei den Australian Open, im Junioren-Wettbewerb. Damals war Zverev 16 Jahre alt und viele hatten ihm bereits seit Kindertagen eine große Tennis-Karriere prophezeit.

Dass es dann aber nochmal zwölf lange Jahre dauern würde, bis Zverev endlich die Erwachsenen-Version eines solchen Pokals in Händen halten könnte, hätte er selbst wohl auch nicht gedacht. Drei Endspiele bei Grand-Slam-Turnieren hat der 29-Jährige bisher erreicht, aber alle verloren. Im Endspiel der French Open am Sonntag gegen den Italiener Flavio Cobolli ist seine Chance auf den ersehnten Titel so groß wie nie. Und vielleicht ist es seine letzte.

Alexander Zverev beim Aufschlag

Nur im dritten Satz hat Alexander Zverev gegen Jakub Mensik Probleme, dann bringt er den Halbfinal-Sieg bei den French Open nach Hause.

05.06.2026 | 0:44 min

Ordentliche Leistung reicht Zverev gegen Mensik

Überzeugend, fokussiert und bedingungslos hatte sich Zverev durch seine sechs Spiele auf der roten Asche von Roland Garros in Paris gekämpft und seine Kritiker so restlos zum Schweigen gebracht. Gegen den erschöpften Tschechen Jakub Mensik reichte eine ordentliche Leistung im Halbfinale, um zum zweiten Mal bei den French Open im Endspiel zu stehen.

Ich habe es geschafft, habe gewonnen, ich bin glücklich. Ich hoffe, ich spiele am Sonntag ein weiteres großartiges Match.

Alexander Zverev

Drei Grand-Slam-Finals - immer war etwas

Ein Sieg fehlt noch, dann hätte der Unvollendete doch seinen Frieden gefunden. Stets hing Zverev dieser Makel an, der fehlende Grand-Slam-Sieg, weil er ihn selbst für sich als das wichtigste Ziel ausgegeben hatte. Er selbst war sich mit seiner Karriere nicht genug, obwohl er zweifacher Weltmeister, Olympiasieger und Gewinner mehrerer Masters-Titel ist.

Zverev lief dem großen Titel erfolglos hinterher, denn immer war etwas. 2020 bei den US Open fehlten ihm zwei Punkte zum Titel, aber die Nerven spielten nicht mit. Vor zwei Jahren bei den French Open brach Zverev gegen Carlos Alcaraz im vierten Satz körperlich ein. Und im vergangenen Jahr bei den Australian Open war er im Finale gegen Jannik Sinner chancenlos.

Alexander Zverev

Nach dem Einzug ins French-Open-Finale spricht Alexander Zverev über eine der Schlüssel-Szenen im Halbfinale gegen Jakub Mensik und blickt auf Final-Gegner Flavio Cobolli.

05.06.2026 | 0:44 min

Zverev erfindet sein Spiel neu

Oft haderte Zverev über die Jahre mit den Stimmen von außen, die ihn wegen seiner zu ausrechenbaren und oft zu passiven Spielweise kritisierten. Und doch hatte er sie zum Beginn dieser Saison endlich gehört - oder vielmehr erhört.

Zverev stellte sein Spiel um, agiert aggressiver, sucht jetzt stetig die Position dicht an der Grundlinie anstatt viele Meter dahinter, um mehr Druck auszuüben. Auch bei seinen Aufschlägen, seiner größten Waffe, geht er noch mehr Risiko.

Alexander Zverev breitet die Arme aus nach seinem Sieg über Rafael Jodar

Alexander Zverev besteht bei den French Open auch den Härtetest gegen Rafael Jodar. Gegen den Spanier spielt er groß auf und gewinnt das Viertelfinal-Match 7:6 (7:3), 6:1, 6:3.

02.06.2026 | 0:45 min

Gegen Mensik hatte Zverevs zweiter Aufschlag im Schnitt ein Tempo von wahnwitzigen 180 km/h. Boris Becker schwärmte danach als TV-Experte: "So etwas habe ich noch nie gesehen, damit hat er heute gewonnen."

Zverev ist bereit für den Titel

Dieses Mal scheint für Zverev endlich alles zu passen. Er ist fit, sein Spiel ist auf dem besten Level und der Druck scheint an ihm abzuperlen. Ohne Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, ohne Novak Djokovic oder andere Topspieler wurde Zverev in Paris plötzlich der große Favorit. Und erstmals scheint er aus dieser Rolle eine Stärke zu machen.

Halbfinal-Sieger Alexander Zverev umarmt nach dem Match seinen gegner Jakub Mensik
Maja Chwalinska jubelt nach ihrem Sieg
Tennisspielerin Mirra Andrejewa jubelt am 04.06.2026 bei dem French Open in Paris.
Der Italiener Andrea Vavassori (links) und die Italienerin Sara Errani posieren mit ihrem Pokal nach ihrem Sieg über die Kanadierin Gabriela Dabrowski und den US-Amerikaner Evan King am Ende ihres Mixed-Doppel-Finales der French Open im Roland-Garros-Komplex in Paris am 04.06.2026.
Matteo Arnaldi schlägt im Match gegen Matteo Berrettini eine Rückhand.
Flavio Cobolli jubelt nach seinem Sieg im Viertelfinale
Diana Shnaider ballt im Spiel gegen Aryna Sabalenka die rechte Faust.
Laura Siegemund und Edouard Roger-Vasselin im Mixed-Viertelfinale der French Open
Maja Chwalinska
Jakub Mensik schlägt im Spiel gegen Joao Fonseca eine Rückhand.
Rafael Jodar (links) gratuliert Alexander Zverev nach dessen Sieg im Viertelfinale der French Open.
French Open Tennis, French Open, Ukrainerin Marta Kostyuk
Mirra Andreeva bei der French Open am 02.06.2026
Aryna Sabalenka
Tennis, French Open, Krawietz, Puetz
Die Russin Anna Kalinskaya jubelt nach ihrem Sieg im Achtelfinale der French Open in Paris gegen die Österreicherin Anastasia Potapova.
Elina Switolina
Alexander Zverev (Deutschland) in Aktion.
Iga Swiatek reagiert während ihres Achtelfinalspiels gegen die Ukrainerin Marta Kostyuk bei den French Open in Paris, 31. Mai 2026.
Sorana Cirstea (r.) und China's Wang Xiyu
Coco Gauff (USA) in der dritten Runde der French Open in Paris.
Moise Kouame (Frankreich) in Aktion.
Naomi Osaka (Japan) jubelt.
Novak Djokovic ist bei den French Open am 29. Mai 2026 in fünf Sätzen gegen das brasilianische Tennis-Talent Joao Fonseca ausgeschieden.
Alexander Zverev in Aktion.
Frankreich, Paris: Tennis: Grand Slam - French Open, Einzel, Frauen: Tamara Korpatsch in Aktion.
Moïse Kouamé (Frankreich) während seines Herreneinzel-Zweitrundenmatches gegen Adolfo Daniel Vallejo (Paraguay) am fünften Tag der French Open 2026 in Roland Garros am 28.05.2026 in Paris, Frankreich.
Jan-Lennard Struff
Jannik Sinner (Italien) reagiert im Herreneinzel gegen Juan Manuel Cerúndolo (Argentinien) bei den French Open 2026 in Roland Garros am 28.05.2026 in Paris, Frankreich.
Tennis: Alexander Zverev bei den French Open in Paris.
Tennis: Eva Lys bei den French Open.
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Frankreich, Paris: Tennis, French Open: Jan-Lennard Struff jubelt nach seinem Sieg.
Paris, French Open: Laura Siegemund in Aktion
Deutschlands Tennisspielerin Ella Seidel trainiert vor ihrem Auftaktmatch bei den French Open
Stan Wawrinka
Eva Lys spielt eine beidhändige Rückhand
French Open, Einzel, 1. Runde. Maria (Deutschland) - Mertens (Belgien): Tatjana Maria verlässt den Court und trägt dabei eine Sporttasche in jeder Hand.
Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev schlägt den Ball in der Partie gegen Roland Garros bei den French Open 2026 zurück
Tamara Korpatsch
Yannick Hanfmann
Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev beginnt die Runde mit einem Aufschlag
Der spanische Tennisspieler Alejandro Davidovich kühlt sich bei den French Open 2026 mit seiner Wasserflasche ab
Die Siegerpokale der French Open: Links für Männer, rechts für die Frauen.
Das Platzwartteam pflegt den Tennisplatz bei den French Open 2026
Naomi Osaka (Japan) jubelt.

Alexander Zverev: Noch ein Schritt zum Titel

Respekt für Jakub Mensik, aber Alexander Zverev war einfach besser und gewinnt 7:5, 6:2, 3:6, 6:3. Final-Gegner ist Flavio Cobolli, der kampflos weiterkam, da Matteo Arnaldi erkrankte.

Quelle: Alain Jocard / AFP

Am Sonntag könnte sich der Kreis für Zverev endlich schließen. Wie er an diesem Punkt doch noch angekommen ist, wollte er nach dem Halbfinale noch nicht beantworten. "Fragt mich das am Sonntag bitte nochmal", sagte er. Es dürfte der wichtigste Tag seiner Tennis-Karriere werden.

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Quelle: Reuters

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Über dieses Thema berichtete das ZDF in der heute-Sendung am 5. Juni ab 19:00 Uhr in dem Beitrag: "Zverev bleibt auf Major-Titel-Kurs".
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