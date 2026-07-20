Bolzplatz: Gewinner, Verlierer und Kontroversen dieser WM

Selten wurde im Vorfeld einer Fußball-WM so kontrovers über deren Chancen und Risiken diskutiert. Was ist so gekommen, was nicht? Welche Highlights, welche Tiefschläge gab es?

Die XXL-WM ist gespielt. Zeit für einen Rückblick auf die Sonnen- und Schattenseiten dieser Weltmeisterschaft. 20.07.2026 | 13:30 min

Mit Spanien hat die beste Mannschaft des Turniers den Titel gewonnen - darin sind sich fast alle Fußballfans außerhalb Argentiniens einig. Fast so erwartungsgemäß wie die Namen des Titelträgers, des weiteren Finalisten und der anderen beiden Halbfinalisten (Frankreich und England) waren die der Personen, die den größten und folgenschwersten Flop des Turniers lieferten: "Donald Trump und sein persönlicher Best Buddy und Telefonjoker FIFA-Präsident Gianni Infantino", wie Bolzplatz-Moderator Janosch Bárhó sie nennt.

Im WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien passiert lange nicht viel. Erst in der Verlängerung erlöst Ferran Torres die stärkeren Spanier. 20.07.2026 | 12:47 min

Top-Flop: Infantino kuscht vor Trump

"Sie haben wirklich das Tor zur Hölle aufgemacht", sagt Bundesliga-Profi Keven Schlotterbeck in der aktuellen Bolzplatz-Sendung über die Entscheidung der FIFA, US-Spieler Folarin Balogun trotz roter Karte nicht für das kommende Spiel zu sperren.

Der Entscheidung der Disziplinarkommission war ein Anruf von US-Präsident Trump bei Infantino vorausgegangen.

Dass sich da jemand einmischt, der keine Entscheidungsgewalt hat, was uns Fußballer betrifft, ist ein absolutes Unding. „ Bundesliga-Profi Keven Schlotterbeck über die "Balogun-Affäre"

"Wenn der Schiedsrichter eine rote Karte gibt, dann wirst du gesperrt."

Nach dem Platzverweis gegen Folarin Balogun ist seine Sperre aufgehoben worden. Die Reaktion der drei ZDF-WM-Experten ist klar. 06.07.2026 | 4:23 min

DFB: Desaster und das große Hoffen auf Klopp

Nicht zur Hölle, aber zu einem Umbruch hat das frühe Ausscheiden der DFB-Auswahl im Sechzehntelfinale gegen Paraguay die Tür geöffnet. Das Auftreten der Mannschaft sowie die vielfach kritisierte Kommunikation von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann hatten den DFB unter Handlungsdruck gesetzt, der in einem schnellen Bekenntnis zu Jürgen Klopp als Wunsch-Nachfolger von Nagelsmann führte.

Was für ein Drama zum Auftakt der K.o.-Runde: Die deutsche Elf tut sich gegen den krassen Außenseiter Paraguay unglaublich schwer. Nach 120 Minuten muss die Entscheidung vom Elfmeterpunkt fallen. 30.06.2026 | 15:40 min

"Mir wurde ab und zu Fußball ein bisschen zu sehr gedacht und zu sehr auf dem Laptop veranschaulicht", sagt Nationalspielerin Felicitas Rauch im Bolzplatz. "Anstatt dass man einfach Fußball fühlt oder die kreativen Freigeister, die wir auch im Team haben, einfach mal spielen lässt." Profi Philipp Max traut "Menschenfänger" Jürgen Klopp die Trendwende zu. Er sei jemand, der die "Leute in eine Richtung bewegen kann."

Weitere Flops: Ticketpreise und Schiri-Leistungen

Schon vor dem Turnier waren die exorbitanten Eintrittspreise eines der größten Ärgernisse. Die verhinderten zwar nicht, dass dieses Turnier die Rekordzahl von 6,8 Millionen Besuchern in die Stadien lockte, wurden aber dennoch als "absolute Frechheit" wahrgenommen, wie Philipp Max sagt. "Wenn die billigsten Tickets bei 6.500 Dollar anfangen, ja Leute, wo fängt es an, wo hört es auf?"

Die Ticketpreise bei der Fußball-WM sind schon seit einiger Zeit ein Diskussionsthema. Ein Fan hat sogar 2000 Dollar für sein Ticket ausgegeben. 14.06.2026 | 2:03 min

Nicht so erwartbar wie der Ticketärger waren Schiedsrichterleistungen, die den "Grundtenor: einer WM nicht würdig" hatten, wie es Janosch Bárhó ausdrückt. Im Gegensatz dazu wurden die neuen Zeitspielregeln fast einhellig begrüßt.

Im Trend: Superbowlisierung

Aus europäischer Sicht eher skeptisch werden die Neuerungen wie die Trinkpausen und die Halbzeitshow beim Endspiel gesehen, die dem Haupt-Gastgeber USA geschuldet sind. Letztere führte immerhin zu einer der fantasievollsten Wortschöpfungen des Turniers. "Superbowlisierung finde ich einen Weltklasse-Begriff", sagt Philipp Max.

Erstmals gab es in einem WM-Finale eine Halbzeitshow. Für Unterhaltung sorgten u.a. Auftritte von Shakira, Justin Bieber und BTS. 19.07.2026 | 11:26 min

Nichts konnte allerdings an den Glamour heranreichen, den der argentinische Superstar Lionel Messi selbst noch mit 39 Jahren versprühte. Trotz verpasstem zweiten WM-Titel gehörten seine Leistungen zu den absoluten Tops des Turniers.

Der Traum von der Titelverteidigung ist für Lionel Messi geplatzt. Sein womöglich letzter Tanz auf der größten Fußball-Bühne ist zu Ende. Was bleibt: Etliche Rekorde des Ausnahmekönners. 20.07.2026 | 1:06 min

Ganz groß: Messi und die "Kleinen"

Spielerischen Glanz versprühten auch Nationen, von denen man ihn nicht erwartet hatte - wie etwa die Kap Verden oder auch Deutschland-Gegner Curacao. Dass es keine "Kleinen" im Fußball mehr gibt, wird zwar nach fast jedem großen Turnier behauptet, nie bewahrheitete sich das aber mehr als bei diesem.

"Jeder ist sehr gut geschult, jeder versteht was von Ordnung, taktischen Mitteln", sagt Philipp Max. "Es wird immer schwieriger. Man muss immer kreativer werden, auch solche Nationen und solche Mannschaften zu schlagen."

WM-Sensation: Europameister Spanien um Superstar Lamine Yamal hat einen Fehlstart in seine Titelmission hingelegt. Gegen Turnierneuling Kap Verde blamierte sich das viel zu harmlose Team. 15.06.2026 | 7:27 min

Top-Gastgeber: Fußballfans in den USA

In bleibender Erinnerung wird die "wahnsinnige Begeisterung im Land" bleiben, die Felicitas Rauch wahrgenommen hat. Man habe bei dem Turnier gemerkt, "dass sie einfach sehr stolz sind und dann irgendwo auch ihr Land in gutes Licht rücken möchten", so die Nationalspielerin, die zurzeit in den USA unter Vertrag steht.

In den USA ist das Fußballfieber ausgebrochen. Die Begeisterung übertrifft alle Erwartungen: Sender knacken regelmäßig neue Zuschauerrekorde, der Verkauf von Fanartikeln läuft gut. 06.07.2026 | 2:00 min